محكمة تحيل سعد لمجرد على "جنايات باريس" بتهمة "الاغتصاب المشدد"

أحالت محكمة استئنافية فرنسية سعد لمجرد على جنايات باريس بتهمة “الاغتصاب المشدد”، استجابة لطلب النيابة العامة.
ويعود هذا الملف إلى سنة 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية عمرها 20 سنة المغني سعد لمجرد باغتصابها.
ووفق مصادر إعلامية، فإن قاضيَ تحقيق كان قد قرر، في أبريل من سنة 2019، تصنيف الوقائع على أساس أنها “اعتداء جنسي” و”عنف مشدد”؛ ولكن غرفة التحقيق كانت قد أمرت، في يناير 2020، بإحالته إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب، وحصل بعد ذلك من محكمة النقض على إلغاء هذا القرار.
بعد ذلك، أمرت محكمة الاستئناف مجددًا، بمحاكمة سعد لمجرد في الجنايات بتهمة “الاغتصاب الجسيم”، وفقًا لطلبات النيابة العامة؛ وبالتالي، يواجه المغني، الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض، عقوبة سجنية لمدة عشرين عامًا.
وسبق أن توبع المغني المغربي بتهمة الاغتصاب والضرب في الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع كفالة، دون أن يعود إلى هذا البلد منذ سنة 2010. كما سبق أن صرحت شابة مغربية فرنسية بأن المغني قد اغتصبها في الدار البيضاء؛ لكنها سحبت الشكاية بضغط من عائلتها.
وكان سعد لمجرد، في السنوات الأخيرة، اسما حاضرا في سجالات حقوقية تدعو إلى عدم التطبيع مع “الاغتصاب”؛ وهو ما قاد إلى وقف عرض أغانيه في إذاعات مغربية، ووقف تنظيم حفلات أعلِن عنها.
واستمر لمجرد في نشر جديده الغنائي، الذي يستلهم فيه معالم من التراث الثقافي والغنائي المغربي بمختلف أبعاده بما في ذلك الموروث الأمازيغي، ويستمر استقبال أغانيه على نطاق واسع.
ولم تخلُ أغاني لمجرد الجديدة من إشارات أُولت على أنها تفاعل مع متابعته، كانت آخرها رسالة واضحة توجهت تحية تقدير إلى المرأة المغربية والعربية.
دائما غير كيدر شي حاجة ناجحة كيقلبوا عليه باش هنا نعرفوا انها مشي قضية غتصاب هدي ضريبة النجاح
بماذا يفيد هذا المدعو المجرد البشرية غير الهاء الناس وتضييع اوقاتهم في سماع اغاني وكلمات لا تقدم اي شيء.
تحية عالية للعلم والعلماء فهم من قدموا القيمة المضافة خلال هذا الظرف العصيب بتوفيق من الله
ولد الفشوش و العياقة هادوك ماشي مغاربا ماكايعرفوش ولاد الفشوش
حتى هو زاد فيه بزززززاف حتى حماض العياقة الخاوية
ويل لمن أشارت له الأصابع و لو بالخير
هذ المرة مشا فيها ما يزكلوه على الاقل غدي إدوز واحد 8 سنوات ديال الحبس ادا تبتث عليه تهمة الاغتصاب. شفو غير الرئيس الفرنسي ضربوه بثلات سنوات. وتهم اخرى تتابعه خاصة تمويل حملة الديكتاتور القدافي. القضاء الفرنسي لايرحم مهما كانت مكانتك الاجتماعية.
هادشي معقد بزاف، مفهمتش مغني ناجح بامتياز و بعد ما تشهر و طلع بالأغنية المغربية للعالم و لا متبوع بالتهم و الفضائح ونفس الشي وقع هذا الأسبوع مع المترشح المعارض في انتخابات السنغال بتهمة الاغتصاب، أخاف أن يكون الأمر مفتعل، نلتمس توضيح من سعد المجرد على ما تلحقه من تهم، إذا مان هو الفاعل أمام هذه الجرائم.
من نتائج تضامن فرنسا مع ألمانيا
حلف الناتو حتى في الفن
لمن يقول أن هذه التهم هي كذب وتلفيق، أجيبه أن دولة مثل فرنسا هي دولة قانون ومؤسسات، ولن يتم تلفيق تهمة ثقيلة مثل الإغتصاب دون دليل أو شهود على الواقعة.
هذا هو الفرق بين العدل والظلم،ليس هناك في فرنسا رشوة،ولا نفوذ، ولا ووووو، لو حصل هذا في الغ،لأغلق هذا الملف بعد شهرين من الحادثة،ولكن وقع في دولة فيها العدل ،ومن عمل الذنب يجب أن يعاقب أشد العقوبة،أتمنى أن يصبح بلدي مثل فرنسا وووو،ول ب50% وإن كان هذا شبه مستحيل،
تصورو مع مغني فرنسي مشهور إغتصبا فتاة مغربية كم سنة سيحكم عليه عفوا كم من يوم عفوا كم ساعة عفوا كم من دقيقة
نكونو واقعيين راح ثلاث جرائم بزاااف و كتطرح تساؤل كبير على براءتو و ناهيك على اللي كانت في امريكا قبل كاع ما يتشهر المهم إذا كان بريء ريي ما يخيبو و غيبان حقو الا مذنب يستاهل العقوبة و يدفع ثمن افعالو هذا ماكان و نطلبو الله الله يفرج على الجميع
هذه البلدان لديها استقلالية في القضاء، وحكم بالعدل. أما نحن فتغتصب طفلة صغيرة وتعذب بكل سادية ويخرج المتهم ببضعة اشهر سجنا. أو تخرج رئيسة عصابة اجرامية للإبتزاز بالبراءة، لأن القضاء والنيابة العامة يتم التحكم فيهما عن بعد.