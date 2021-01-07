محكمة في العراق تصدر مذكرة للقبض على ‏ترامب‎

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة بالعراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض في حق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.
وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن “القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة القبض في حق دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، وفق أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ”.
وأشار البيان إلى أن” الحكم تم بعد أن دوَّن القاضي أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلة أبو مهدي المهندس”.
وأضاف المصدر نفسه: “إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب”.
وكانت غارة أمريكية بطائرة دون طيار اغتالت الجنرال قاسم سليماني، المهندس قائد “فيلق القدس الإيراني”، على طريق مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020.
هذا هراء فكل من تم اغتيالهم كانوا ارهابيين
لمن تشتكي اذا كان خصمك القاضي؟
نعم إنها الدول العربية يا سادة، نسيتو بوش لإبن لدمر العراق ديروه حتا هو فروشيرش،هههه
ههه.. بعد أن أصبح رئيس أسبق الآن يمكن إعتقاله
السلام عليكم.هههه ولماذا لم تصدر هذه المحكمة هذا الحكم من قبل أو انتظرت حتى تيقنت أنه لم يعد رئيسا لامريكا بعد أن صادق الكونغرس على رئاسة جون بايدن.دائما العرب هكذا.يخافون في وسط أوج المشكلة وينكمشون وينتظرون مثل الاسود التي تخاف من الفرائس القوي جسديا وصحيا وتنتظر حتى تمرض منهم فريسة كي نقضوا عليها لي يصطادوها لي يفترسوها
سليماني أرهابي و المهندس مساعده الايمن ، و اين كانت هده المحاكم ايام جرائم المهندس ؟كيف ا لسليماني أن يتلقى كل المساعدات من المهندس لاغتيال المعارضين من غير الشيعة ؟ المهندس و سليماني كانوا يحاربون غير الشيعة ،كانت لهم مليشيات مسلحة غير قانونية ،إيران تعبث بأمن العراق و تقتل العراقيين لأدنى شبهة ،و المهندس واهله عملائها، فلقد أصبح العراق احسن بعد رحيلهما معا، و لا يهم من او كيف قتلوا.
نااااري قفرها
ما عمرو غادي يقدر يحط رجليه فالعراق.
ايران تاتقدم العراق القدام باش تجيها الدقة .. ايران غير الشفوي ..عمرها صيفطات شي صاروخ على الصهابنة ؟ طيحوا ليها طيارتها و ما هضراتش ، قتلوا ليهم ابرز القادة والو .
باش ماتبداوش تصدقو كترة الهضرة و كلام الملتقيات الخطابية .اذلك اقول لكم كفانا من دغدغة المشاعر و العواطف .مصلحة الوطن لا يعلى عليها و الى غايضحكوا علينا الشمايت
بانليهم عا ترامب .نساو شكون اي كان سبابهم …..ممكن انهم تييستعملوا الأجهزة الإلكترونية boosh لدرجة أنهم أحبها !!!!!
علي من تضحكون هل العراق الان دولة .الجواب هنا بالنفي لا وانما اصبح ساحة للملشيات الايرانية انتهي العراق منذ اغتيال الشهيد صدم حسين قايد الامة العربية .
انه الغباء و الضحك على الذقون و اتسائل هل هي نكتة ام حقيقة فإن كانت حقيقة فيجب على القاضي ان يلجآ لطبيب نفسي و هل يستطيع احد ملاحقة الرئيس الأمريكي انهضوا من سباتكم و كفانا من هدة المهازل من أجل الاءستهلاك
الامركان قتلو العراق واغتصبوهم وامروهم ان يصوطو عليهم في ملف ترشح المنديال 2026 وصوطو رغما عنهم والان مدكرة اعتقال ههههههههه والله العظيم انكم تظحكون الناس عليكم
واين مذكرة بحث والقبض والزج بهم في السجن على رؤساء امريكين من قبل ترامب قتلوا نصف العراقيين..وخربوا بلاد الرافدين وجعلوا منها انقاضا لا زالت كما فعلوا..اين رجوله العراقيين الشبعة التي تهدد العالم المسلم السني..وتريد القبض على ترامب …وبلادهم لا زالت حطاما من جراء حرب1991..و1993 ..وبعد العز الذي سايره لهم الشهيد صدام حسين..اصبح ضباع الشيعة يسعون الى محاكمة من امر بقتل خاءن شيعي آخر..ونسوا ملايين الشهداء من المدنيين السنة وحتى الشيعة…فان فعلا كنتم رجالا وذو قلا…ي..صحاح..فبوش الاب وبوش الابن هم من خربوا بلادكم وليس ترامب ظلمتم الاسلام ورسول الاسلام وزوجاته الكريمات العفيفات امهات المسلمين..والصحابة البررة الكرام..وها انتم تظلمون امريكي امر بقتل حشرة من خشراتكم ..ونسيتم الملاين من المسلمين.
سياسة إيران بدأت تبان في العراق.
مثل هده القرارات تكون عندما تكون جميع الدول الإسلامية والعربية تحترم بعضها البعض والبعض يكمل ماهو ناقص عند البعض وجميع الحدود مفتوحة وآمنة ولا تدخل في الشؤون الداخليه للبعض زوزو.
كان احسن جورج الابن بدل ترامب وكدلك طوني بلير ومن تحالف معهم لتدمير العراق هنا تبين لك ان الدولة المسيرة حاليا ولاتفقيه شيء عن العالم او لاتعرف امريكا ادا كان بعض الجنود الامريكيين لم تقوى بعض الدول متابعتهم في بعض القضايا كالاغتصاب وليس دول كعربو ديالنا دول وازينة كالمانيا وااسويد واليابان ولم يحاكمون تجي حكومة العراق تطالب متابعة رئيس حتى ماوقع للسجناء العراقيين ابان احتلال العراق لم نسمع عن محاكمة الجنود وفي غوانتانامو
لم ينجــوا الصهيوني المتعجرف تـرامب من العدالة مهما طال الزمـن ومعه الصهيوني المسيحي بومبيو.
سيعيشون أيامهم الأخيرة في الملاجئ وتحت الأرض ولم يعد لهم مكــان آمن في أمريكا وخارجها.
والدليل على ذالك في سلمــان رشدي صاحب كتاب الآيــات الشيطـانية الذي غاب عن الأنظـار منذ عام 1988 بسبب الفتوى .
حــلاب عـاشر الخليج الفارسي أسوأ رئيس عرفته الإدارة الإرهابية الدولية التي بنت حضارتها بسفك الدمــاد في حروب عبثية حول العالم .
والمسلمــون هم أكبر ضحايـا الإجرام الأمريكي وما زالوا يموتون في كثير من الدول التي دخـــلهـا الشيــــطان الأكبـــر.
اذا لم تقم امريكا بتسليم ترامب ستقوم العراق بمحاصرتها وتجويعها هزلت
ففف منذ قتلتم صدام الى يومنا هذا والحرب والخراب والفساد والملالي الايراني يتسع ،ذهبتم بعيدا حتى تحكمو على ترامب.
والله العظيم عجباتني هاذ النكتة ضحكاتني من قلبي رغم الضحك من القلب رجع قليل شكرا للمحكمة العراقية
عندما يسقط الأسد ترى الكلاب تنبح. العراق هي من دمرت العراق. لقد جنيتم المظاهرات و الشعارات و و و تبين ان الطائفية تنخر مجتمعكم و اصبحتم أضحوكة العالم حتى بدا الناس يتمنون ايام صدام حسين الغير مؤسوف علبة.
والان امريكا ترمب. لم لا تبداوا بالبدايات و احتلال بوش للعراق. اقول لكم سيرو تكمشوا و سيرو حاربو الفقر والبطالة و ضرورة إعادة أمجاد العراق.
و ماذا عن بوش الأب و الإبن ؟ توني بلير ؟ و الخونة الذين باعوا الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله ؟ ماذا عن من أعدموه يوم عيد الأضحى المبارك ؟ صدق من قال : أنت عربي إذا أنت خائن
اتأسف لبعض التعليقات التافهة ياريث لو اكتفيتم بالقراءة فقط يا جهلاء
السليماني شخص إيراني، والمهندس شخص آخر عراقي. لاتخلطوا الأسماء.