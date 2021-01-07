محكمة في العراق تصدر مذكرة للقبض على ‏ترامب‎

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة بالعراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض في حق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن “القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة القبض في حق دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، وفق أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ”.

وأشار البيان إلى أن” الحكم تم بعد أن دوَّن القاضي أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلة أبو مهدي المهندس”.

وأضاف المصدر نفسه: “إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب”.

وكانت غارة أمريكية بطائرة دون طيار اغتالت الجنرال قاسم سليماني، المهندس قائد “فيلق القدس الإيراني”، على طريق مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020.