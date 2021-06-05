محمد آيت علو يطلق أنفاسا شعرية "تحت الكمامة"

عن مؤسسة قرطبة للطباعة، صدرت، حديثا، للكاتب والشاعر المغربي محمد آيت علو الطبعة الثانية من المجموعة الشعرية “أنفاسٌ تحتَ كِمامة”.

وضمت الطبعة الجديدة، التي تقع في 67 صفحة من الحجم المتوسط قصائد مطولة، “تتفاعل كلها مع معطيات اللحظة الراهنة، حيث الجائحة المستجدة والوضع الوبائي الذي يجتاح العالم”.

وحملت المجموعة قصائد نثرية وأخرى ضمن شعر التفعيلة، وما سُمّيَ بقصائد النثر كنصوص مفتوحة ومطولات شعرية شاعرية، وترنيمات أقرب الى قصائد الحجر والعزلة.

وعن هذه المجموعة الشعرية، يقول الناقد نور الدين النوني: “يعد ديوان “أَنْفَاسٌ تَحْتَ الْكِمَامَةِ” من الأعمال الأدبية التي تفجرت من نبع واحد همه الإنسانية جمعاء، والتي عانت الغموض جراء وباء كان أثره أقسى على النفس، ذاقت البشرية من ورائه مرارة الفقدان بلا سابق إنذار… وتحيل إلى مسألة بديهية، وإلى فهم يوحي بأن النص بُني في فضاء زمني اتسم بالتخويف والتهويل تجاه وباء كسر العالم يمنة وشمالا”…

ويضيف النوني: “شكل الأديب محمد آيت علو لغة شعرية قائمة على إيقاعات رشيقة مرنة وشفافة روحية، وحبلى بصور الحلم والانتعاش والحب.. ثمة خاصية أخرى هي الاعتماد على تخطيط سردي داخل النص الشعري تجلى في الكثير من النصوص، كما هو الشأن في نص “كِمامة كورونا” والذي يتجاوز ثلاثين سطرا”..