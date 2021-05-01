محمد علي في الدروس الحسنية
هسبريس - أ.ف.بالسبت 1 ماي 2021 - 02:08
قام بطل الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، بزيارة إلى المغرب مطلع عام 1998 حيث حضر الدروس الحسنية الرمضانية يوم 15 يناير 1998.
وجاءت زيارة كلاي التي استمرت 4 أيام تلبية لدعوة رسمية وجهها في حينه الحسن الثاني بعد أن أعرب أسطورة الملاكمة عن رغبته في الصلاة إلى جانب الملك.
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رحم الله البطل واسكنه فسيح جناته، لو كان رسول الله حيا في زمن محمد علي كلاي قبل ان يسلم لقال : اللهم عزز الاسلام بكاسيوس مارسيليوس
رحمة الله عليه في هدا الشهر المبارك