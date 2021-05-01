محمد علي في الدروس الحسنية

محمد علي في الدروس الحسنية
السبت 1 ماي 2021 - 02:08

قام بطل الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، بزيارة إلى المغرب مطلع عام 1998 حيث حضر الدروس الحسنية الرمضانية يوم 15 يناير 1998.

وجاءت زيارة كلاي التي استمرت 4 أيام تلبية لدعوة رسمية وجهها في حينه الحسن الثاني بعد أن أعرب أسطورة الملاكمة عن رغبته في الصلاة إلى جانب الملك.

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‫تعليقات الزوار

2
  • بنت الرصيف
    السبت 1 ماي 2021 - 02:24

    رحم الله البطل واسكنه فسيح جناته، لو كان رسول الله حيا في زمن محمد علي كلاي قبل ان يسلم لقال : اللهم عزز الاسلام بكاسيوس مارسيليوس

    -19
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  • marocain du canada
    السبت 1 ماي 2021 - 02:28

    رحمة الله عليه في هدا الشهر المبارك

    20
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