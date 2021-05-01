محمد علي في الدروس الحسنية

قام بطل الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، بزيارة إلى المغرب مطلع عام 1998 حيث حضر الدروس الحسنية الرمضانية يوم 15 يناير 1998.

وجاءت زيارة كلاي التي استمرت 4 أيام تلبية لدعوة رسمية وجهها في حينه الحسن الثاني بعد أن أعرب أسطورة الملاكمة عن رغبته في الصلاة إلى جانب الملك.