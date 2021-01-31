مخاطر اختراق "العدو" للإعلام الوطني

أخطر أنواع الحرب هي الحرب الإعلامية، بل إن من يمتلك الإعلام على مستوى العالم هو الذي يمتلك السلطة الشاملة للسيطرة على العقول، وممارسة نفوذه الأدبي، بغض النظر عن السلطة التي تحكمهم، ألم يتحول التواصل الاجتماعي، وهو وسيلة من وسائل الإعلام والتواصل، التي لها رئيس تحريرها ومديرها المسؤول الذي لا نراه، إلى سلطة للتحكم في الشارع في بعض البلدان؟..
الإعلام أنواع، وأخطر أنواع الإعلام هو الإعلام الحربي.. وقد ارتمت عدة مواقع مغربية، مؤخرا، في حضن إعلام العدو، وقامت بالدعاية لحرب وهمية في الكركرات، ورددت عدة مقالات بشكل ساذج أخبارا عن قصف وهمي لـ”بوابة إفريقيا”، التي قام الجيش الملكي بتأمينها من طرف جبهة البوليساريو، وقد كان الهدف هو محاولة إظهار المنطقة كـ”منطقة حرب”، وكذا زعزعة ثقة المستثمرين والتجار في المنطقة..
يمكن لخصوم المغرب أن ينشروا ما يخدم مصلحتهم من أخبار وإشاعات، لكن أن يساهم بعض الإعلام الوطني في ترويج حماقات البوليساريو والجزائر، اللتين تنشران بشكل مجنون منذ مدة فيديوهات لمعارك وهمية في الصحراء، فالأمر يستحق أكثر من وقفة تأمل، لأن الأمر لا يخرج عن أحد أمرين: إما أنه إعلام مخترق أو إعلام شارد يسيء تقدير اللحظة..
أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطيك شعبا بلا وعي.. اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وكلما كبرت الكذبة كان تصديقها أسهل.. هكذا كان يفكر رجل الدعاية النازية الأول جوزيف كوبلز، الذي جعل العالم يؤمن بشخص هتلر. وربما لم يجُد التاريخ إلى حدود اليوم برجل مثله يملك موهبة التلاعب بالعقول بالاعتماد على الدعاية الخادعة. لكن مثل هذا الأسلوب لا يزال العمل به جاريا إلى اليوم، ولا شك أن اللعبة تنجح بشكل أكبر في مجتمعات مستعدة لتصديق أي شيء، وبوجود وسائل نشر سائبة تنشر أي شيء..
بالنسبة لنا في المغرب، ورغم عدالة كل القضايا، لا يمكن القول إننا في مأمن من ضربات إعلامية تحت الحزام، في ظل انتشار ثقافة “إعادة تدوير الإشاعات” بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مواقع لا تخضع لأي سلطة.. فما معنى أن تردد وسائل إعلام مغربية نفس الكلام الذي ردده خصوم المغرب، مؤخرا، حول ما سموه “اختفاء قرار ترامب حول مغربية الصحراء” من الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض؟..
والواقع أن القرار لم يختف، وإنما تم نقله فقط إلى تبويب جديد، مرتبط بترتيب البوابة الإلكترونية بين الرئيس السابق دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، ولكن الكارثة الإعلامية كانت عند البعض هي اعتبار ذلك “تراجعا” عن الموقف الأمريكي إزاء الصحراء.. هذا ما ردده خصوم المغرب، وهذا ما تردد في بعض المواقع بدون تمحيص..
الصحافة اليوم ليست حتما مجرد أبواق لترديد منتوجات دعائية، بل هي الحصن الدفاعي الأول لحماية الوطن والمواطنين من مخاطر الدعاية الكاذبة التي تهدد الاستقرار، لا سيما فيما يتعلق بالأخبار الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، ولا يجب أن ننسى أن معركة تطوير الإعلام المغربي ما زالت في بدايتها وتستحق مجهودا أكبر من لدن المهنيين ومن لدن الدولة، في ظل عدم امتلاك بلادنا ترسانة إعلامية قوية..
وسواء تعلق الأمر بالتلفزيون أو الراديو أو الجرائد أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، فالمواطن يجب أن لا يكون كائنا مستهلكا فقط، بل يجب عليه أيضا أن يمتلك القدرة على التمييز بين أنواع المنتوجات الإعلامية، تماما كما يفعل عندما يشترط الجودة لشراء المستلزمات الضرورية للحياة اليومية. إنها مسؤولية مشتركة بين منتج مفترض ومستهلك مفترض، ولكن من شروط الاستهلاك أن لا يؤدي إلى الهلاك.
لماذا في كل مرة يحكم الجزائر رجل خارج من القبر بكفالة ؟؟؟؟
اخاطب العصابة في الجزائر بمقولة الشاعر ميخائيل نعيمة : “سقف بيتي حديد ، ركن بيتي حجر ،فاعصفي يا رياح ، وانتحب يا شجر ” ان المملكة المغربية عصية عليكم ، وكبيرة عنكم ، وشامخة الامجاد ، فالمغرب بجيشه ومخابراته ورجالاته ووحدته سيتصدون لمآمراتكم ومخططاتكم الدنيئة . كونوا اكيدين بان المغاربة سيكونون لكم بالمرصاد .
ردد الكاتب مقولة “” استهلك بلا ما تهلك “” و هي كبسولة لتوعية المستهلك الذي عند رخصو تيخلي نصو
إعلام جمهورية الصرف الصحي لا يصدقها حتى المجانين فما بالك بالعقلاء. و لا يمكن معاتبتهم أما إعلامنا الخصوصي فالمسألة ليست مشكل تسرع و غباء في نقل أخبار زائفة بل المشكل أيضا في إيديولوجية بعض المنابر الصحفية التي تتفادي الحياد و تطبل لأحزاب على حساب أخرى.
المشكل أخلاقي أكثر مما هو عقلي.
أقترح فتح قنوات خاصة ببث برامج وثائقية و إخبارية حول القضية الوطنية و تكذيب كل ما يروج في إعلام جمهورية المايونيز
لا يدوم إلا الصحيح الأصح.
إياكم والكدب ، فإن الكدب يهدي الى الفجور ، والفجور يهدي الى النار ، وما يزال الرجل منكم يكدب ، حتى يكتب عند الله كدابا .
ما ينطبق على الأفراد، ينطبق على الدول ، والإعلام الجزاءري باحترافه الكدب والتضليل ، صار فاقدا للمصداقية والشرعية ، وكل الشعب المغربي منخرط في الدود عن سيادة المغرب على كل ترابه ، ومتطلع لتحرير باقي الثغور المحتلة ، والنقاش حول دلك مفتوح بين جميع المواطنين ، والوعي منتشر بين الجميع ، وحقارة الدعاية المضللة ، والمعلومة الرخيصة المفبركة في قنوات الخزي والعار ، من امثال قناة النهيق النهار ، والشروق الشرور ، لم تعد تنطلي على احد .
نعم الإعلام سلاح فتاك لا يقل عن الصواريخ والقنابل فإن حسابى فى الفيسبوك مغلق لمدة شهر حيت علقت فى مواقع قناة النهار الجزايرية مدافعا عن قضية المغاربة جميعا ملك وشعب وحكومة وهى الوحدة الترابية وقد اشتكى بى الجزايرين إلى موقع الفيسبوك بانى انشر موضيع عن الكراهية الجزايرين يعتبرون الدفاع عن الصحراء المغربية هى نشر الكراهية فهدفهم هو تفسيم المغرب وهناك معلومات أن نضام العسكر عرض على الإدارة الأمريكية استغلال شركة سونطراك لمدة سبع سنوة مقابل سحب بايدن الاعتراف بمغربية الصحراء وصل بهم الحقد ابى درجة أن يعطو كل مايملكون من أجل وقف المغرب من حقه الشرعى فى صحرايه الله الوطن الملك
(….أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطيك شعبا بلا وعي.. اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وكلما كبرت الكذبة كان تصديقها أسهل)….صراحة هده المقولة يجب أن نقف عندها كثيرا فقد أوجزت و لخصت…و يبقى العقل هو الفيصل.
العصابة الحاكمة في الجزاءر هي نتيجة للنظام العسكري الذي بناه بوخروبة منذ الستينات.. و اعظم شيء تم تشييده في الجزاءر في عهد بومدين هي منظومة الكذب و التزوير و الخرطي التي افسدت عقول الجزاءريين و كان من اهدافها افساد العلاقة بين شعوب المغرب الكبير و ابقاء الجزاءر كالسرطان الذي يمنع استعادة المنطقة لعافيتها.. و قد نجح الجنرالات في تلويث طريقة تفكير الجزاءريين لكنهم لا يستطيعون ربح المعركة مع المغاربة.. فنحن شعب فطن و ذكي بالفطرة و هذا من فضل الله علينا..
صحيح ان سعار العسكر الجزاءري ازداد مؤخرا فجندوا من يسمون انفسهم معارضين للنظام الملكي الذي يهزمهم في كل ساحة و يغلبهم في كل نزال و ينتصر عليهم في كل حرب.. من الديبلوماسية الى الوحدة الوطنية و من اللقاح الى القوة العسكرية و من الفلاحة الى الصناعة و من العلاقات الدولية الى معركة الصحراء المغربية.. لكن المغاربة لهم بالمرصاد بروحهم الوطنية و لا يمكن ان نقارن بين سلطة كابرانات فرنسا الذي ضيع 1500 مليار دولار في فترة بوتفليقة في النهب و السرقة و بين النظام المغربي العريق و الاصيل الذي ضاعف الناتج المحلي للمملكة اربع مرات في نفس الفترة..
نحن في حاجة لمثقفينا لأن يحركوا أقلامهم ونحن أيضا في أمس الحاجة لكتاب مهتمين بالقضية الوطنية يكشفون الحقائق ويساهمون في مواجهة الحرب الاعلامية والكلامية التي تواجهها بلادنا….
قرات في صجيفة جزاءرية معارضة بانه في السبعينات كانت الجزاءر من اكبر المصدرين للخمور لاروبا و فرنسا هي من كانت تبيعه لها و لكن عندما ارادوا تاميم المحروقات ففرنسا لم يعجبها الحال و تركت لهم الخمور مكدسة في الميناء و حينها خرج مسؤول في اجتماع و قال
ما يهمناش فرنسا شرابنا يشربوه ولادنا
و رد عليه الحاضرون
تحيا الجزاءر تحيا الجزاءر
بالفعل هذا ما نراه ونعيشه الآن .كل من هب ودب أصبح بين عشية وضحاها صحافيا ، مراسلا ،محللا وإعلاميا وليس له ملكة التمييز بين الصالح والطالح .يكفي ان تمتلك هاتفا نقالا واكتب ما تريد بدون حسيب و لا رقيب وإذا تدخلت أي جهة لمنعك أو حتى حجب ما كتبت خرجت جمعيات ومنظمات تساندك بدعوى حرية الرأي والتعبير. أين المواطنة و الحس الوطني الغيور على هذه البلاد الطيبة؟ ما مصير مقولة انصر أخاك ظالما او مظلوما؟ علينا كمغاربة احرار ان نتصدى بما اوتينا من قوة للدفاع عن وطننا من الأعداء الظاهرين والمستترين. حسبنا الله ونعم الوكيل مما نراه ونعيشه ألم يعد بيننا عاقل؟!!!!
الخوف والرعب من الجزائر جعلكم تشكون في كل شيء حتى في الاعلام الرسمي الخاص بكم، كلما اراد شنقريحة ان يتسلى باخافتكم وارعابكم الا وحشد جيشه العرمرم ليريكم قوته قبالة فكيك.