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‫تعليقات الزوار

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  • منتصر
    السبت 2 يناير 2021 - 20:33

    في مثل هذه الظروف بالذات الأفضل البقاء في المنزل وتفادي المغامرة

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  • فكاهي احمد
    السبت 2 يناير 2021 - 20:51

    المسؤولين على هاد المنطقة ما تتهزهمش النفس على البلاد ؤ ما عندهومش حس الغيرة عليها. همهم الوحيد هو نهب خيراتها، الله ابقي الستر.

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  • ملاحظ
    السبت 2 يناير 2021 - 20:55

    في شق الكلام عن دور وزارة التجهيز و الجماعة الترابية و صعوبة الطريق بالنسبة للقاطنين أوافقه الرأي أما التفواج و السياحة راه الدولة دايرا الحجر الصحي و كل واحد يجلس فداروا …آش جاي الدير …و نزيد أن هاد الطريق مين تكون فيها الثلج خاص اصحاب السيارات يبدلو العجلات للسيارة خاصة بالثلج …

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  • ali
    السبت 2 يناير 2021 - 20:56

    اولا مبقاتش كدار الملحة.. كيدار واحد الكياص رقيق او لون ديالو اكحل . او فلفيديو نرا ان هاد الكياص موجود فوق الطريق . يعني ان المسؤؤلون دارو خظمتهم . اما من يتجرء الخروج في متل هاته الاحوال مع اطفاله ، لابد ان يكون له عجلاة بالسناسل . كفانا تخربيق .

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