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تعليقات الزوار4
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في مثل هذه الظروف بالذات الأفضل البقاء في المنزل وتفادي المغامرة
المسؤولين على هاد المنطقة ما تتهزهمش النفس على البلاد ؤ ما عندهومش حس الغيرة عليها. همهم الوحيد هو نهب خيراتها، الله ابقي الستر.
في شق الكلام عن دور وزارة التجهيز و الجماعة الترابية و صعوبة الطريق بالنسبة للقاطنين أوافقه الرأي أما التفواج و السياحة راه الدولة دايرا الحجر الصحي و كل واحد يجلس فداروا …آش جاي الدير …و نزيد أن هاد الطريق مين تكون فيها الثلج خاص اصحاب السيارات يبدلو العجلات للسيارة خاصة بالثلج …
اولا مبقاتش كدار الملحة.. كيدار واحد الكياص رقيق او لون ديالو اكحل . او فلفيديو نرا ان هاد الكياص موجود فوق الطريق . يعني ان المسؤؤلون دارو خظمتهم . اما من يتجرء الخروج في متل هاته الاحوال مع اطفاله ، لابد ان يكون له عجلاة بالسناسل . كفانا تخربيق .