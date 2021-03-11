"مختارات فن الروايس" تحرز جائزة أكاديمية بفرنسا

حازت مختارات حول فن “الروايس”، الأربعاء بمتحف الملتقيات بليون الفرنسية، على جائزة “كو دكور دو موند” لأكاديمية شارل كروس، التي تكافئ كل سنة المشاريع التي تحتفي بالتنوع الموسيقي العالمي.

وأنجزت “مختارات الروايس-سفر في عالم الشعراء المغنين الأمازيغ المتجولين” من طرف إبراهيم المزند، المدير المؤسس لـ “فيزا فور ميوزيك” المدير الفني لمهرجان “تيميتار لموسيقى العالم”، وذلك لفائدة شركة الهندسة الثقافية “أنيا” وجمعية “أطلس أزوان”، اللتين تقفان وراء هذه الأنثروبولوجيا.

وكانت الأكاديمية قد توجت، في ماس 2017، مختارات “شيخات وشيوخ العيطة” ضمن الفئة نفسها. وأوضحت شركة الهندسة الثقافية “أنيا”، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه من خلال خصوصيتها ودورها الاجتماعي وغناها، “فإن موسيقى الروايس تشكل استثناء. والروايس هو أحد ركائز الهوية الأمازيغية ومكون من مكونات الهوية التعددية للمغرب التي يتعين علينا اليوم صيانتها وإضفاء الدينامية عليها”.

وأضافت “أنيا” أن هذه الموسيقى تستحق مختاراتها، “فهذه الجائزة تمنحها القيمة التي تستحقها. حيث ستتيح اكتشافها من قبل مستمعين جدد، ما يمكن من الاحتفاء بالثقافة المغربية في مختلف تجلياتها”.

وتدافع أكاديمية شارل كروس، التي تحتفي هذا العام بسنتها الـ 74، منذ سنة 1947، عن الموسيقى بمختلف أشكالها وأنماطها الأكثر تنوعا، مبرزة ضرورة صيانة تنوعها ومختلف تعبيراتها، لا سيما من خلال الحفاظ على التسجيلات.