"مختارات فن الروايس" تحرز جائزة أكاديمية بفرنسا

"مختارات فن الروايس" تحرز جائزة أكاديمية بفرنسا
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 20:49

حازت مختارات حول فن “الروايس”، الأربعاء بمتحف الملتقيات بليون الفرنسية، على جائزة “كو دكور دو موند” لأكاديمية شارل كروس، التي تكافئ كل سنة المشاريع التي تحتفي بالتنوع الموسيقي العالمي.

وأنجزت “مختارات الروايس-سفر في عالم الشعراء المغنين الأمازيغ المتجولين” من طرف إبراهيم المزند، المدير المؤسس لـ “فيزا فور ميوزيك” المدير الفني لمهرجان “تيميتار لموسيقى العالم”، وذلك لفائدة شركة الهندسة الثقافية “أنيا” وجمعية “أطلس أزوان”، اللتين تقفان وراء هذه الأنثروبولوجيا.

وكانت الأكاديمية قد توجت، في ماس 2017، مختارات “شيخات وشيوخ العيطة” ضمن الفئة نفسها. وأوضحت شركة الهندسة الثقافية “أنيا”، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه من خلال خصوصيتها ودورها الاجتماعي وغناها، “فإن موسيقى الروايس تشكل استثناء. والروايس هو أحد ركائز الهوية الأمازيغية ومكون من مكونات الهوية التعددية للمغرب التي يتعين علينا اليوم صيانتها وإضفاء الدينامية عليها”.

وأضافت “أنيا” أن هذه الموسيقى تستحق مختاراتها، “فهذه الجائزة تمنحها القيمة التي تستحقها. حيث ستتيح اكتشافها من قبل مستمعين جدد، ما يمكن من الاحتفاء بالثقافة المغربية في مختلف تجلياتها”.

وتدافع أكاديمية شارل كروس، التي تحتفي هذا العام بسنتها الـ 74، منذ سنة 1947، عن الموسيقى بمختلف أشكالها وأنماطها الأكثر تنوعا، مبرزة ضرورة صيانة تنوعها ومختلف تعبيراتها، لا سيما من خلال الحفاظ على التسجيلات.

الأمازيغ‎ جائزة أكاديمية فرنسا فن الروايس

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‫تعليقات الزوار

3
  • بستان
    الخميس 11 مارس 2021 - 20:57

    رغم أن أصحاب هذه الموسيقى إخوة مغاربة أمازيغ مما يجعلني لا أفهم ما يقولون بحكم أنني عربي إلا أنني أتفاعل معها وأشعر بجذب يجذبني إليها .

    6
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  • Brahim
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:58

    لو فتح المجال للسان والثقافة اﻷمازيغية منذ استقلال المغرب إلى اﻵن لا كتشف المغاربة كنوزا فنية لا تقدر بثمن.

    0
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  • امازيغي
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:59

    بما انني عربي من اب امازيغي وام امازيغية لهدا لا افهم اللغة الامازيغية كسائر العرب الموجودين بالمغرب.

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