جريمة بشعة .. مختل يذبح طفلا بإقليم الرشيدية

أفادت مصادر محلية أن مختلا ذبح، صباح الأحد، طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات بدوار تازوكارت ضواحي مدينة بوذنيب الواقعة بإقليم الرشيدية، فيما تم القبض على الجاني الوافد على المنطقة من جهة وجدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المختل حل بالمنطقة قبل أسابيع، وكان دائما يحمل سكينا بيده ويهدد الساكنة بالقتل، كما ارتكب عمليات ذبح في حق عدد من الحيوانات، دون أن تتحرك السلطات لتوقيفه ونقله إلى المستشفى.
وعلى إثر الفاجعة التي راح ضحيتها طفل صغير كان يلعب كرة القدم رفقة أطفال الدوار، خرجت الساكنة المحلية، مساء الأحد، في مسيرة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي، حيث رفعت مجموعة من الشعارات التي يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في أسباب عدم تدخل السلطات المحلية والأمنية لتفادي وقوع هذه الجريمة.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية لهسبريس، فإن الجاني تم توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
الدرك الملكي يتحمل المسؤولية. شحال من خطرة الناس مشاو علمو بدوك الحماق اللي كيبقاو يضورو وكيشكلو خطر على الساكنة والدرك لا يتحرك. حتى كتوقع الواقعة عاد الدرك الملكي كينوض يبقى يجري. الدرك الملكي كايمشي الحاجة اللي هي عامرة بحال هاد الجريمة عندو خاوية. الله ياخد فيهم الحق
حتى وقع الفاس فالراس. للأسف
يجب إيقافه منذ دخوله للمنطقة أو حتى قبلها
اللهم صبر أهل الطفل الضحية و اجعله شفيعا لهم يوم القيامة، قالك اعتقال و تحقيق، ملي كان السيد كيتسارا بجنوية مشافوهش، الله ياخذ الحق فالمخزن الجبان، اش غادين يصورو منو ياك حمق مفضي، على دولة كدايرة
ما يتقنه الدرك هو تحرير المخالفات واصطياد القرويين المغلوبين على أمرهم. الذين يعانون الجفاف كورونا .
وأوضحت المصادر ذاتها أن المختل حل بالمنطقة قبل أسابيع، وكان دائما يحمل سكينا بيده ويهدد الساكنة بالقتل، كما ارتكب عمليات ذبح في حق عدد من الحيوانات. إذن المسؤولية على السلطات لي ماتحركاتش قبل مايفوت الفوت . الله يرحم الضحية والله يصبر الواليدين ديالو. وحسبي الله ونعم الوكيل.
ترك المختل عقليا يجول ويصول بسكينه فلا غرابة إن قام بمجزرة (أطفال مسجد المارة او كل من يصادف في طريقه) رحم الله الطفل الضحية ورزق ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
وجب تطبيق حكم الإعدام على هذه الحثالة، حتى و إن كان مختلا، فحياته فوق الأرض ستشجعه على حصد أرواح الأبرياء، لا تساهل مع المجرمين.
مؤسف أن نكون أول أمة بنت المارستانات للطب النفسي، و أول من كان يداوي العلل النفسية كباقي الأمراض في الوقت التي كانت أوروبا تصنفه من أنواع المس الشيطانية.
مؤسف أن المستشفيات النفسية و العقلية لا تتسع لمرضانا.
مؤسف أن المريض النفسي أصبح جزءً طبيعيا من المنظر العام في الشارع.
مؤسف أن لا يتدخل شرطي و لا دركي لاعتقاله أو ربما مؤسف أن لا يبلغ أحد عن مجنون يهدد الناس و يزهق أرواح الحيوانات قبل أن يزهق روح إنسان.
أحسن رد هو استثمار جدي في المستشفيات و أحسن رد من شعبنا هو اقتحام هذا المجال لنحصل على اكتفاء ذاتي في أطباء النفس فالخصاص كبير.
رحم الله تلك الروح البريئة و صبر أهله و ذويه.
اللهم احفظنا و احفظ بلدنا من كل سوء.
سلام : ناس السلطلة هما اللي خاصهم
يتوقف ويديرهم تحت تدابير الحراسة الناضرية .والبحث القضاءي راه هما السباب في دوافع الجريمة وخلفيتها الحقؤقية .وبي شهادة السكان .الله اودي طيفل مول خمس سنين تدبح گدام عينيها .الله اصبر اهلو ويرحمو.
هو غياب السلطات عن المدن….بشكل لا مبالات والجدية .. ليس المختل من يدور والسكين في يده.بل حتى المجرمين بالسيوف…من له القدرة ان يقيفهم من باب استباق الجريمة….
اما عن المختلين العقليين..فالمدن عامرة بهم…ربما الجهات المختصة..لبس لها طاقة …..او وسائل….او تنهي الميزانية وترميهم للشوارع..لتضرب المجتمع المدني..وتشويه المدينة
للإشارة المدن بأكملها تغزوها الكلاب الضالة…ولا تحرك ساكنا…