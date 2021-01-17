جريمة بشعة .. مختل يذبح طفلا بإقليم الرشيدية

أفادت مصادر محلية أن مختلا ذبح، صباح الأحد، طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات بدوار تازوكارت ضواحي مدينة بوذنيب الواقعة بإقليم الرشيدية، فيما تم القبض على الجاني الوافد على المنطقة من جهة وجدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المختل حل بالمنطقة قبل أسابيع، وكان دائما يحمل سكينا بيده ويهدد الساكنة بالقتل، كما ارتكب عمليات ذبح في حق عدد من الحيوانات، دون أن تتحرك السلطات لتوقيفه ونقله إلى المستشفى.

وعلى إثر الفاجعة التي راح ضحيتها طفل صغير كان يلعب كرة القدم رفقة أطفال الدوار، خرجت الساكنة المحلية، مساء الأحد، في مسيرة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي، حيث رفعت مجموعة من الشعارات التي يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في أسباب عدم تدخل السلطات المحلية والأمنية لتفادي وقوع هذه الجريمة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية لهسبريس، فإن الجاني تم توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.