مخرجة "سيتكوم كلنا مغاربة"

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‫تعليقات الزوار

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  • majidadouae2005
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:41

    للاسف أصبح رمضان فرصة لتقديم الفكاهة والضحك على الدقون.لماذا هؤلاء الفنانين لا يدركون الأمة بتاريخها الإسلامي بالسيرة النبوية بشخصيات لعبت أدوار مهمة .أو يحاولون تعليم الجيل الصاعد المغزى من رمضان.

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