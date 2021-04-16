مخرجة "سيتكوم كلنا مغاربة"

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:30
عملية مشتركة تضبط 4 أطنان من المخدرات بالناظور
-
22:14
عاهل الهيئة السيادية بمالطا يشيد بحكمة الملك
-
22:08
بائع خضر يعتدي على عنصر من القوات المساعدة
-
21:34
بنشرقي ثانيا وبانون عاشرا ضمن أغلى 22 لاعبا
-
21:32
الأمن يمنع وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي
-
20:20
مجهولان يسرقان وكالة لتحويل الأموال بمراكش
-
19:24
الملك يرسل هبة شخصية إلى الشعب اللبناني
-
19:13
محكمة إنزكان تبدد مخاوف تشريد عشرات الأسر
-
18:12
إحباط محاولة تهريب الشيرا داخل علب للصابون
-
17:43
اصطدام بسيارة لجماعة أورير يقتل شابا شمال أكادير
-
17:42
شرطة مراكش تحجز أزيد من "كيلوغرام شيرا"
-
17:37
انطلاق عملية تسجيل مهنيين في الضمان الاجتماعي
للاسف أصبح رمضان فرصة لتقديم الفكاهة والضحك على الدقون.لماذا هؤلاء الفنانين لا يدركون الأمة بتاريخها الإسلامي بالسيرة النبوية بشخصيات لعبت أدوار مهمة .أو يحاولون تعليم الجيل الصاعد المغزى من رمضان.