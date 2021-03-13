مداهمة "مقهى نرجيلة" لخرق حالة الطوارئ بمراكش

داهمت مصالح الأمن بمراكش، مساء الجمعة، مقهى بمقاطعة المسيرة من أجل خرق حالة الطوارئ، وضبطت عشرات الزبائن متلبسين بتعاطي تدخين تبغ النرجيلة (الشيشة).

وأوقفت عناصر الدائرة 11 أزيد من 40 شخصا خلال هذه العملية، التي تمت بحضور باشا المنطقة الحضرية الحي الحسني، وقائد الملحقة الإدارية المسيرة الثانية.

ويأتي هذا التدخل في سياق الحملات اليومية التي تقوم بها السلطة المحلية لمراقبة احترام التدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار وباء “كوفيد19”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سكان التجمع السكني المجاور لهذه المقهى اشتكوا من نشاطها مرارا، مضيفة أن من بين الموقوفين فتيات، وأن قنينات للنرجيلة ومستلزمات خاصة بها تم حجزها خلال هذه العملية.