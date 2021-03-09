مدرب "الأسود" يتلقى الحقنة الثانية من اللقاح

تلقى البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم، الحقنة الثانية من اللقاح المضاد لـ”فيروس كورونا”.

ونشر مدرب “الأسود” صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يظهر فيها وهو يخضع لعملية التلقيح الثانية التي تشرف عليها السلطات الصحية المغربية بقيادة وزارة الصحة.

ومن المنتظر أن يكشف البوسني عن لائحة المنتخب الوطني المغربي يوم 18 مارس الجاري، للدخول في معسكر إعدادي استعدادا للمباريات القادمة ضمن الاقصائيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.