مدرب تشلسي يترقب عودة زياش أمام "السيتي"

كشف الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي لكرة القدم، أن الدولي المغربي حكيم زياش قد يعود إلى أجواء التباري ضد مانشستر سيتي، يوم غد الأحد، ضمن الأسبوع الـ17 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس، إن “هناك احتمالا أن يكون حكيم زياش جاهزا ضد مانشستر سيتي، إذا استمر في عملية التعافي”.

وغاب اللاعب المغربي عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال فوز تشيلسي (3-1) على ليدز يونايتد بقيادة مارسيلو بيلسا في 5 دجنبر 2020. وحقق البلوز، منذ إصابة زياش، الفوز في مباراة واحدة فقط من خمس مباريات بالدوري، وخسر ثلاث مرات، وتعادل أمام أستون فيلا.

وبخصوص تأثر تشلسي بغياب المايسترو المغربي، أوضح لامبارد قائلا:” تراجع مستوى تشيلسي مع غياب زياش. لا أعتقد أنها مصادفة؛ لكن في الوقت نفسه لا يمكننا الأخذ بهذا القول بشكل كامل”.

وواصل: “بسبب أسلوب لعب زياش، كان الفريق فعالا للغاية من حيث التمريرات الحاسمة وصنع الفرص، وكنا مرنين للغاية حتى الوقت الذي أصيب فيه ضد ليدز”.

وسيسعى تشيلسي إلى العودة إلى طريق الانتصارات، حيث يستضيف مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بعد ظهر الأحد، إذا استمرت المباراة كما هو مخطط لها (بسبب إصابة بعض لاعبي السيتي بفيروس كورونا).

في الأصل، كان من المأمول أن يعود مهندس خط الوسط إلى مباراة البوكسينغ داي أمام مدفعجية أرسنال، على الرغم من أن هذا التاريخ كان مبكرًا جدًا. كما غاب عن المباراة مع أستون فيلا بعد 48 ساعة على أمل اللحاق بقمة الأسبوع أمام المان سيتي.