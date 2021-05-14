مدرب مولودية الجزائر يعد بالتحدي أمام الوداد

أثنى الجزائري نبيل نغيز، مدرب فريق مولودية الجزائر، على الوداد الرياضي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، الجمعة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نغيز في ندوة صحافية، أمس، إن الوداد فريق منسجم ومتكامل، ويمتلك خبرة كبيرة في القارة السمراء.

وأضاف “كان لي شرف الاشتغال في البطولة المغربية، لذلك أعرف الفريق جيدا. إنه فريق منظم ويضم عناصر سبق لها التتويج بنسخة 2017 وكأس إفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون”.

وأوضح مدرب المولودية أنه فضل اللعب ضد الوداد لثلاثة اعتبارات، أولها معرفته الجيدة به، وثانيا لتجنب السفر الطويل، ثم لأن مواجهته تشكل “ديربيا” مغاربيا يعد بالفرجة.

وتابع قائلا إن الفريق “الأحمر” يمتلك مدربا كبيرا، سبق له التتويج بدوري الأبطال، في إشارة إلى التونسي فوزي البنزرتي.

وأوضح أن مثل هذه المباريات تُلعب على جزئيات صغيرة، وأن فريقه سيدافع عن حظوظه إلى آخر دقيقة.

“هدفنا الفوز، وسندخل المباراة بدون مركب نقص، رغم غياب قرابة 7 عناصر أساسية، لكننا نملك أسماء شابة قادرة على تقديم لقاء كبير”، يضيف نغيز.

واختتم المدرب الجزائري قائلا: “سندافع بشراسة عن حظوظنا. نحن اليوم ضمن أفضل 8 فرق بالقارة الإفريقية، وسنلعب مباراة تُشرف الجزائر”.