مدرب نادي الزمالك غير راض عن "الثلاثي المغربي"

ذكر تقرير مصري، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك المصري لكرة القدم، أوصى إدارة فريقه بضرورة تسويق المغربي حميد أحداد، المعار إلى الوداد الرياضي البيضاوي، لعدم حاجته إليه خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن كارتيرون طلب من مسؤولي الزمالك تسويق أوناجم، بعد عودته من فريق الوداد الرياضي البيضاوي نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة الإخبارية الإلكترونية المصرية ذاتها أن المدرب الفرنسي سيضطر، في حالة عدم إيجاد عرض قوي للاعب المغربي، إلى ضمه إلى قائمة الفريق “الأبيض”؛ إلى حين التوصل بعرض قوي على المستويين المادي والفني.

وعلاقة بالمحترفين المغاربة في الزمالك، استقر كارتيرون على رحيل حميد أحداد متم الموسم الحالي، نظرا لعدم استغلاله الفرص التي مُنحت له في الفترة الحالية، حيث يرغب الفريق في التعاقد مع مهاجم أجنبي بديلا له، بعد أن “فشل في الظهور بمستوى مميز وإقناع المدير الفني الفرنسي بإمكانياته”، تضيف “اليوم السابع”.

وأشار المنبر الإعلامي ذاته إلى أن مدرب وصيف بطل إفريقيا غير راض عن مستوى مجموعة من اللاعبين بفريقه، وعلى رأسهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي ومحمود علاء وحارس المرمى محمود الونش؛ لذلك، ينوي العمل على إعادة تقييم جميع عناصر “القلعة البيضاء”، في الفترة المقبلة.