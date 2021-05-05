"مدرسة الحسنية" تفتر إلى مراحيص ومرافق صحية

ما تزال “مدرسة الحسنية” بمدينة وزان تفتقر إلى مراحيض ومرافق صحية تليق بها باعتبارها إحدى المؤسسات التربوية الحديثة بتراب حاضرة “دار الضمانة”، وفق ما أكدته مصادر تربوية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

أحمد درداري، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة الابتدائية المذكورة، قال: “منذ إقفال المقر الأصلي لمدرسة الحسنية بوسط المدينة خلال الموسم الدراسي 2016/2017، بعد أن أصيبت بتشققات، تم تحويل الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ إلى مدرسة أبي حيان التوحيدي، في أفق بناء مقر جديد للمدرسة”، مشيرا إلى أنه تم إعطاء انطلاقة العمل خلال الموسم الدراسي نفسه بشكل مشترك بين المؤسستين.

وأوضح المتحدث أنه “بعد مرور أزيد من أربع سنوات، تم إحداث ست حجرات دراسية في إطار البناء المفكك بمدرسة أبي حيان التوحيدي أطلق عليها سم مدرسة الحسنية، تم تقسيمها بسياج حديدي، خصصت لتلاميذ المستوى الرابع والخامس والسادس ابتدائي، فيما بقي تلاميذ المستوى الأول والثاني والثالث بمدرسة أبي حيان التوحيدي”.

وشدد درداري على “افتقار مدرسة الحسنية الجديدة إلى مرافق صحية، وهو ما يعمق معاناة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية على حد سواء ويزيد من هدر الزمن المدرسي؛ إذ يضطر التلاميذ والأساتذة إلى استغلال مراحيض مدرسة أبي حيان التوحيدي بعد عبور السياج الحديدي الفاصل بين المدرستين”.

وأشار رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى لقاء لجمعيته بالمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أكدت خلاله استكمال ورش المرافق الصحية في غضون الموسم الدراسي المقبل، مشددا على أن “التأخر الحاصل على مستوى استقلالية مدرسة الحسنية ولمّ شمل تلاميذها تحت سقف واحد، يؤثر بشكل أو بآخر على مردودية التحصيل الدراسي”.

وناشد الفاعل الجمعوي ذاته القيمين على القطاع التعليمي تسريع وتيرة إنجاز ما تبقى من الأوراش المتعلقة بالمؤسسة، مثل المرافق الصحية والإدارية، من أجل تجويد العرض المدرسي وتعزيز البنية التحتية بالمؤسسة التربوية بما يوفر الظروف الملائمة لاشتغال الأطر التربوية والإدارية وتحصيل المتمدرسين.