مديرة "النقد الدولي" تثمن قوة الشراكة مع المغرب

أشادت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بـ”الخيارات الجيدة للسياسة النقدية والضريبية التي اتخذتها المملكة في مواجهة وباء كوفيد-19″، معتبرة أن الشراكة مع المغرب “قوية جدا”.

وقالت جورجيفا، خلال مؤتمر صحافي، إن لصندوق النقد الدولي شراكة قوية للغاية مع المغرب منذ سنوات، وأضافت: “على مدى الأعوام الثمانية الماضية، كان لدينا التزام خول للمغرب إمكانية الاستفادة من خط الوقاية والسيولة؛ وهو تدبير أثبت قيمته خلال هذه الأزمة. وفي الواقع، ولأول مرة، خصص المغرب 3 مليارات دولار على هذا الخط للمساعدة في التغلب على تحديات هذا الوباء”.

وفي ما يتعلق بتعاطي المغرب مع هذا الوباء، أبرزت “طريقته في تحديد أولويات التعاطي، بالنظر إلى أنه مثل العديد من البلدان الأخرى، لم يكن الحيز المالي محدودا”، وقالت: “فيما يتعلق بالسياسة النقدية والوضع المالي للمغرب، اتخذت البلاد الخيارات الصحيحة لمواطنيها”.

وفيما يهم الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان من المقرر عقده في عام 2021 في مراكش قبل تأجيله إلى سنة 2022 بسبب تأثير الأزمة الصحية، أكدت رئيسة المؤسسة المالية الدولية أنه “كنا نتطلع حقا إلى التوجه إلى المغرب في شهر أكتوبر من هذا العام. كان لا بد من تأجيله. أتمنى بصدق أن تنعقد الاجتماعات في المغرب في شهر أكتوبر من العام المقبل، وأنا متشوقة لإعادة لقاء الضيافة المغربية الرائعة”.

وذكرت جورجيفا بتداعيات الجائحة على الاقتصاد وأسلوب الحياة والتفاعل بين الأفراد، وخلصت إلى أنه “مع قليل من الحظ، سيكون الاجتماع في المغرب مناسبة للاحتفال بتغلبنا على تحد كبير”.