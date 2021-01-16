مديرية الأمن تشجع التفوق الدراسي لأبناء موظفيها

مديرية الأمن تشجع التفوق الدراسي لأبناء موظفيها
صورة: هسبريس
السبت 16 يناير 2021 - 18:28

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني احتفالا تكريميا على شرف أبناء الموظفات والموظفين الذين تفوقوا دراسيا، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا، في احترام تام وتقيد دقيق بأحكام البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي وباء “كوفيد-19”.

وتم خلال هذا الحفل، الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تقديم جوائز ومنح مالية للتلميذات والتلاميذ الذين تميزوا في مسارهم التعليمي خلال السنة الدراسية 2019/2020، بحضور أولياء أمورهم العاملين بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني؛ وذلك على أساس أن يتم استقبال والاحتفاء بباقي المتفوقين في امتحانات الباكالوريا بالمصالح اللاممركزة ابتداءً من يوم الإثنين 18 يناير الجاري.

وتأتي هذه الالتفاتة ذات الطابع الإنساني في سياق المبادرات الاجتماعية التي دأب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على اتخاذها لدعم التحفيز التعليمي والتنشئة السليمة في صفوف أبناء أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

أبناء موظفي الأمن الوطني المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية

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