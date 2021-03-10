مديرية التعليم بورزازات تحتفي بمنجزات المرأة

مديرية التعليم بورزازات تحتفي بمنجزات المرأة
صور: هسبريس
الأربعاء 10 مارس 2021 - 20:31

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، احتفلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بورزازات بكافة الموظفات المنتسبات إلى القطاع التربوي بالإقليم.

وترأس يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات، هذا الحفل المقام بمركز حمان الفطواكي للتكوين المستمر، بحضور رؤساء المصالح والموظفات والموظفين والأطر الخدماتية بالمديرية الإقليمية، وبعض أطر هيئة التأطير والمراقبة وأطر التوجيه.

وكان هذا الحفل مناسبة للاحتفاء بنساء التربية والتكوين بالإقليم، ولحظة اعتراف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمع، وبتألقها المتميز على جميع الأصعدة والمجالات.

وركز المدير الإقليمي في كلمته بالمناسبة على الدور المحوري الذي تلعبه نساء التربية والتكوين، وعلى خصال التضحية ونكران الذات التي يتميزن بها، ودورهن الطلائعي في تنزيل مشاريع القانون الإطار، وكذا الانخراط الكبير إبان فترة الحجر الصحي، وخلال الموسم الدراسي الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية، وما تطلب ذلك من مجهودات مضاعفة.

وتم خلال الحفل ذاته توزيع هدايا رمزية على كل الحاضرات من طرف المديرية الإقليمية، كما تم تخصيص فقرة للاحتفاء بيوسف بوراس، المدير الإقليمي، وتهنئته على الثقة التي تم تجديدها في شخصه من قبل وزير التربية الوطنية.

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