مدير قناة العيون الجهوية يغادر إلى دار البقاء

توفي، عشية اليوم، محمد لغظف الداه، مدير قناة العيون الجهوية، عن سن يناهز 63 سنة.
ونشر موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الراحل كان يعاني من مرض لم ينفع معه علاج.
توفي، عشية اليوم، محمد لغظف الداه، مدير قناة العيون الجهوية، عن سن يناهز 63 سنة.
ونشر موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الراحل كان يعاني من مرض لم ينفع معه علاج.
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إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
الله إرحمو ويرحم جميع المسلمين .
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم غفر له ورحمه
أنا لله وان اليه لراجعون،تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة والهم ذويه الصبر والسلوان
الراحل الاغضف رحمه الله توفي في الهند وهو ينتظر دوره لكي يزرع رءة جديدة.. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت.. تعازينا الحارة لاسرته الصغيرة و اسرته الاعلامية الكبيرة في الصحراء المغربية و في قناة العيون الجهوية و في كل المغرب.. لقد اجتاز في فترة عمله العواصف الهوجاء نظرا لان الناس الكبار في تلك المنطقة لم يكونوا متعودين على النقد.. فتصدى للسهام من الداخل و من البوليساريو التي كانت تعتبره عدوها الاعلامي الاول.. وهذه مناسبة لنقول ان احسن تكريم لروحه هي الزيادة في ميزانية القناة و الاهتمام اكثر بمواردها البشرية التي تقوم بعمل صعب في مناخ صعب و ظرفية صعبة لكنهم يربحون الرهان بامكانيات قليلة.. رحم الله الاغضف وغفر لنا وله ولجميع المسلمين.. وانا لله وانا اليه راجعون..
رحم الله ابن مغربنا الحبيب. شريف الصحراء المغربية.