مدير قناة العيون الجهوية يغادر إلى دار البقاء

توفي، عشية اليوم، محمد لغظف الداه، مدير قناة العيون الجهوية، عن سن يناهز 63 سنة.

ونشر موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الراحل كان يعاني من مرض لم ينفع معه علاج.