مدينة إفران تلهم الفنان محمد رضا أغنية "سيدي"

أصدر الفنان المغربي محمد رضا جديده الفني تحت عنوان “سيدي”، صوره على طريقة الفيديو كليب بمدينة إفران، وهو الإصدار الذي يأتي بعد أغنية “زينة البنات”.

وزاوج الفنان المراكشي، في هذا الإصدار الذي كتب كلماته ولحنه محمد نصيري وتكلف عبد الصمد عاكف بالتوزيع، بين بساطة الكلمة وعذوبة الصوت وجمالية اللحن، مستفيدا من جمال الطبيعة والمناظر الخلابة بعاصمة الثلوج.

وأشرف محمد رضا على الإنتاج الصوتي للأغنية الجديدة، ومحمد الكغاط على إنتاج الفيديو كليب؛ بينما أشرفت على إخراجه كوثر الترزاوي.