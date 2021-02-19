مشروع مدينة "تامسنا" يتعزز بافتتاح مرافق جديدة

عرفت مدينة “تامسنا”، مؤخرا، افتتاح مرافق جديدة في المجال الأمني، من خلال افتتاح مفوضية للشرطة وملحقات تابعة لها، من أجل تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار لدى الساكنة.

وتعتبر “تامسنا” مشروعا عمرانيا كبيرا لبناء مدينة على مساحة 840 هكتارا، وربطها بأكبر التجمعات الحضرية بالمنطقة وبباقي الشبكة الحضرية الوطنية، مع إعطائها ما يكفي من التجهيزات لاستقبال أكثر من 250 ألف نسمة، من خلال بناء 50 ألف سكن وإنجاز 145 مرفقا عموميا، إضافة إلى مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية وتهيئة فضاءات خضراء على مساحة تناهز 103 هكتارات.

وصارت مدينة “تامسنا”، بعد 14 سنة من التهيئة والتجهيز والبناء، فضاء حضريا بكل المقومات، حيث يحتضن أكثر من 57 ألف نسمة، ويتوفر على أحدث التجهيزات والمرافق العمومية والتجارية والاقتصادية، إضافة إلى أن المشروع بمثابة مدينة بأوراش بناء واعدة، من أجل تمكينها من أحياء سكنية جديدة ومركب جامعي في طور البناء ومرافق عمومية أخرى تهم مجالات الصحة والتكوين المهني والترفيه…

ويروم مشروع “تامسنا”، الذي تم التخطيط له وفق توجهات إعداد التراب الوطني ووفق منظور مستقبلي واضح المعالم، “حل مشكل العجز السكني الكبير بالمنطقة، من جهة أولى، والمساهمة في إعادة التوازن الماكرو مجالي للتجمع الحضري الرباط الصخيرات من جهة ثانية”.

ويهدف المشروع أيضا إلى إحداث متنفس على المستوى الاقتصادي، من خلال تهيئة مناطق صناعية وجلب الاستثمارات وتقريب الخدمات السوسيو اقتصادية لساكنة الضواحي والقرى المجاورة، والارتقاء الحضري للمجالات الحيوية القريبة من العاصمة.

يشار إلى أن مشروع بناء المدينة الجديدة “تامسنا” يعتبر، على غرار مشاريع المدن الجديدة الأخرى، لبنة أساسية في سياسة المشاريع الكبرى المهيكلة التي يرعاها الملك محمد السادس ويسهر على تنفيذها، حيث أعطى الملك انطلاقة أشغال بناء “تامسنا” يوم 13 مارس من سنة 2007، وزارها في 15 فبراير 2011 للاطلاع على تقدم أشغالها.