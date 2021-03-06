مدينة فوق الكهوف

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دولة عوجة ومسيروها دون كفاءة ، تايعرفوا غير الإفراغ ويخرجوهم للزنقة أما باش يعطيوهم مأوى باش يسكنوا معندهمش فقاموسهم اللغوي وهاد الناس مايعرفوهم غير فوقت الإنتخابات سنفعل وسنقوم وسن…… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.