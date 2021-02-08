"مذبحة سلا" تسائل القيم الإنسانية .. مخدرات وضغط جنسي وبطالة متفاقمة

على حين غرة، استيقظ المغاربة نهاية هذا الأسبوع على وقع جريمة سلا، متسائلين حول الدواعي التي تدفع مجرما إلى التنكيل بالجثث والقتل بأبشع الطرق الغريبة عن سلوك المغاربة.
واهتز سكان حي الرحمة الشعبي، يوم السبت المنصرم، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام شاب من العائلة على ذبحهم جميعهم، ثم حرق المنزل برمته.
وفي حين ما تزال السلطات العمومية تجري تحقيقاتها للإحاطة بكافة ملابسات القضية، ما زالت دوافع الجرم عصية عن التفكيك، خصوصا أمام ترابط الفعل بين الجرم البشع وتورط العائلة وأدوار المجتمع في تهذيب النفوس وإدماج الجميع.
محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، قال إن “جريمة عبر الذبح تكتنز كل البشاعة، خصوصا وأنها جرت ضمن الأصول”، منبها إلى كون الواقعة تضم الأسرة إلى محيطها الاجتماعي القريب.
وأضاف بنزاكور، في تصريح لهسبريس، أن التحليل الذي يرى أن الفقر سبب الجريمة “متجاوز، خصوصا أمام تراجع وظائف الأسرة، وعودة السبب للشخص نفسه وعلاقاته مع الآخرين”، مؤكدا أن المجرم يفقد كافة القيم ويعوضها بنقيضها.
وحسب الأستاذ الجامعي، فـ”البديل لدى المجرم هو المرور نحو الفعل، حيث تكون له مثيرات غير متحكم فيها، تفرز تخطيطا وتلذذا، وذلك بعد مراكمة غضب غير مبرر، بالإضافة إلى إمكانية بروز عوامل خارجية أخرى، مثل حبوب الهلوسة وغيرها”.
وأوضح بنزاكور أن “المصاحبة ضرورية داخل السجن، فالمجرم دائما محط خطر وقد يقدم مرة أخرى على الفعل”، معربا عن أسفه لكون الأسر مغلوبة عن أمرها، وجرى التخلي عنها وحيدة في مواجهة البطالة والحرمان الجنسي والمخدرات.
الرجوع إلى الله وتعالبم ديننا الحنيف الحل الأوحد للخروج من هذه الكوارث التي يتخبط فيها مجتمعنا البئيس.
هدشي ولا كيخلع مبقيناش عارفين معامن عايشين واش بنى ادم و لا وحوش …. الله يرحمهم و يصبر اهلهم
من خلال شهادة افراد الاسرة المكلومة، يبدو ان الجريمة ليست حادثا عاديا، بل تبدو مدبرة بعناية شديدة و بطريقة اجرامية محترفة بشعة و مقززة لعصابة منظمة لا تعرف الرحمة. فنتمنى فك خيوط هذه المجزرة بسرعة لايقاف هذه العصابة المافوية الخطيرة.
مهما كان السبب وراء ارتكاب مثل هذه الجرم الكبيير. ففظاعته تقتدي تطبيق الشرع و الحكم بالإعدام وتنفيذه.
ويبقى البعد عن الدين والبعد عن الله هو اكبر الأسباب للقيام بمثل هادا الفعل الشنيع. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويرد بنا ردا جميلا
المذبحة و الطريقة المخطط لها تشي ان المنفذ كوموندو خاص بلا نقاش و هناك مخدرات و اقراص و حرمان جنسي حاد و مشاكل اجتماعية بالدولة لكن العملية الاجرامية لا يقوم بها غير قاتل متخصص بث الرعب بطريقته الخاصة بعد وجود الكاميرات بالشارع العام فدخل الاحياء الشعبية الشبه خالية من الكاميرات
وما علاقة الحرمان الجنسي بالجريمة ! إنا كان له علاقة لرأية نصف الرجال المغاربة يقترفون الجرائم
في نظري هذه جريمة من ابشع الجراءم لسنة 2021 اتساءل كيف للسلطة ان تحارب مثل هذا الفعل الإجرامي من الصعب منع مثل هذا التصرف . جريمة بصعب تحليل الدوافع التي ارتكبت فيها . جريمة صحيتها حتى الاطفال والرضع . نتمنى ان يلقى القبض على الجنات . وعلى المشىع ان يعيد النظر في قظية تطبيق الاعدام وفورا دون انتظار .
سبحان الله! الجهاز الأمني يستطيع أن يفك خلية الإرهاب قبل وقوع الأحداث معظم الأوقات، لكن 6 أرواح تقتل و تحرق و لا تستطيع أجهزتنا الأمنية الوصول إليها قبل وقوعها، و كأن الأجهزة الأمنية لا يهمها سوى بعض أنوع الإجرام و لا يهمها البعض الآخر. كثرت مثل هذه الأحداث والجرائم حان الوقت لبعض المسؤولين الأمنيين لتقديم استقالتهم أو لإقالتهم لعدم تحمل مسؤولياتهم التي كلفوا بها.
قالك هاذ الدكتور يجب مواكبة هاذ المجرم داخل السجن.لاحول ولا قوة إلا بالله.
مادام المسؤول ماكيحكمش بحكم الله فهو كفر واعياد بالله وا ش المجرم قاتل سبع رواح ونواكبوه في السجن نتهلاو فيه حتى يجيه العفو.
الله يجعل ذنوب الشهداء على رقبة المسؤول.
كما جاء في كتاب الكريم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم . الاية واضحة لا تحتاج تفسير لا يسالك الله عن السبب او الدوافع فلا عذر يوم القيامة ولا دكتور نفسي يشخص الحالة ولا سراح مؤقت ولا جمعية دفاع عن حقوق الانسان قضي الامر وانتهى الكلام
مخدرات وضغط جنسي وبطالة متفاقمة هذه الجريمة قاضية فيها إن لماذا تعا طى الإعلام معها بمقابل إحتجاجات الفنذق هذه مسرحية للإلهاء الشعب و تلميع صورة الأمن لوكان الأمن يحمي المواطنين لما وقعت هذه الجريمة بإستثناء رجال الأمن الأحرار.
السلام
في ضل ازدياد الازمة الاقتصادية بسبب كورونا وعدم اخد الامور بجدية من طرف السلطات فنتضروا المزيد من الجراءم في الايام القادمة اتمنى ان اكون مخطئ نطلب من الله اللطف
مين فجرو ارگانة و بعد ربع ساعة ينشر موقع هسبريس صور الطنجرة مملوءة و صاعق قبل التفجير .. و تعاليق تاتفضح .. اشمن تيقة بقات .. لاعبين بالدولة الكرة .. حسابكوم طويل .. يا قتلة .. يا مجرمين .. يا خونة الدولة المغربية ..
التعليق على هذا الفعل الاجرامي الغير مبرر يكون سابقا لآوانه ماذامت تفاصيل الجريمة لم تكشف بعد، اذ ان موضوعكم يلمح الى ان القاتل فرد من افراد العائلة ولا يعطي اية تفاصيل اخرى.ننتظر الوصول الى الحقيقة وحيثياتها لكي نطرح كافة اسئلتنا على الاخصائيين لكي لا نتكلم من فراغ.
des meurtres avec cette cruautés. on est dans le royaume des animaux .pour arreter ce massacre il faut arreter de produire cette mauvaise herbe satanique qui est la cause de beaucoup de malheur des marocains .et retablir la peine de mort pour les criminels. pauvre bled
عن اي مواكبة يتكلمون.
لا أفهم بأي منطق يتكلمون.
يجب إعدام كل من يفسد في الأرض لكي يستريح المجتمع من شرهم.
انا على يقين أن العدالة ستقوم بواجبها و ستحكم على هذا المجرم بالإعدام ولكن من أجل انصاف و إكرام الضحايا يجب تطبيق عقوبة الإعدام.
الإعدام هو الحل الوحيد و الأوحد من أجل زرع الطمأنينة في البلاد.
عاقلين و لا لا .. خبر تفجير ارگانة يتضمن صور الطنجرة و خيط الصاعق يتدلى وسطها .. و هاتف نوكيا .. ياك او لا لا . . و تعاليق رعب .. و صدم .. ياك هاكا .. يا قتلة .. يا مجرمين .. يا صحاب الارهاب الحقيقي ..
هذا كولو غير كلام !
المعقول هو الإعدام *ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب *
التحقيق مازال في بدايته والعائلة تتواصل مع الشرطة وتنفي ما يروج من إشاعات وانتم تزجمون كون القاتل فرد من العائلة وتحليلون الموضوع من هذه الناحية
الامن في المغرب لا يتدخل الا بعد وقوع الجريمة ،و خير مثال المعاملة السيئء للمواطن و لو عند طلب وثيقة معينو من الكومسارية…تانيا البطالة و تفظيل النساء على الرجال في التوظيف و العمل قتبلة موقوتة و الله يستر …الوضع لا يبشر بالخير.
التحقيقات لازالت جارية ، وبالتالي ليس من المقبول اتهام شخص بعينه .
وشكرا .
اوققو الهجوم الاعلامي على الرجل المغربي و تهميشه و اقصائه و تفقيره
فلا تطلبو من المغربي الا يصدر منه اي سلوك سيء و انتم تقزمونه امام العرب المشارقة و الافارقة في وطنه
الاجنبي اصبح ملكا في المغرب و المغربي كالكلب
لدالك اصبحو شبابنا لا يجدي شيء للرد و دفاع عن انفسهم و كرامتهم
غير طريقة حيوانية و هي العنف و الاجرام
بطبيعة احال لن يصدر هدا من سائح عربي او مهاجر افريقي لحقاش عايشيين احسن منا في بلدنا و شابعيين في كل شيء
و المغربي في ركز زاوية مكبوث و تطلبون منه حسن السلوك
بعلاقة مع الجريمة، يجب منع تجارة المخدرات من جذورها. و فتح أبواب المستشفيات المختصة بالامراض النفسية و العقلية في وجه المواطنين، الأسر تعاني مع المرضى النفسانيين إلى أن تقع الفأس في الرأس. هذان سببان رئيسيان في تفشي الجرائم داخل الأسر المغربية.
يجب علينا الرجوع لله والرضى بالوالدين.
ياودي اشمن حمان جنسي لهاد الجيل راه شبعاااان… الحرمان هو اللي كان عند الاجيال السابقة هاد المحللين اي حاجة كتوقع فالمجتمع سبابها الحرمان الجنسي راه الحل هو الأسرة اللي تفككاك مبقاتش كتقوم بالدور ديالها مكاين غير ولد وطلق
الاعدام الاعدام الاعدام الاعدام ليكون عبرة لامثاله
واش هدا عاد تدبرو الاعدار
ها القرقوبي ها الحرمان الجنسي ها البطالة .(هدا غير الكلب خصو التحقيق من معه والقتل بلا متسدعو راسكم
والمتوافين الله يرحمهم ويوسع عليهم والله يعوضهم بدخولهم الجنة انشاء الله ان لله وان اليه راجعون والولدين هدا درس الى عندو شي مصيبا بحال هدا يعلم به السلطات قبل فوت الاوان .
جريمة بشعة واحدثت صدمة في المجتمع. يجب الاكثار من كامرات المراقبة وتغطية جميع الشوارع بالكامرات العالية الجودة واستغلال البطاقة الوطنية الجديدة لاتقان تحديد الهوية مثل ما يفعلون في طايوان.
فرض التجنيد الإجباري على كل الشباب العاطل والتجنيد الاجتماعي على جميع العاطلين مثل ما يفعلون في الصين مع الحكم بأقصى العقوبات على كل من تثبتت في حقه كل أنواع التجارة في حبوب الهلوسة والمخدرات الصلبة وفتح مراكز لمحاربة الإدمان مع الإقامة الإجبارية في هذه المراكز. الأزمة التي يمر منها المغرب تحتاج لحلول غير تقليدية. كل هذه الإجراءات تكاليفها سيكون أقل مما يدفع المجتمع بدونها.
المجرم ليس من أفراد العائلة. والاحكام المخففة على جرائم السرقة بالسلاح الأبيض و العفو المتواصل لأعتى المجرمين وكذا تجريم الدفاع عن النفس كلها عوامل ساعدنت على ارتفاع وثيوة الجرائم.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
السلام عليكم.إلى المعلق من المسؤول المهم عندك أن تحمل المسؤولية للدولة أو السلطات لي تبرأ المجرم.ياخي السلطات تجد الإرهابيين بسرعة لأن الارهابيين يتبادلون المعلومات فيما بينهم عبر الانترنيت مثل مواقع التواصل ومن خلال هذه المواقع تجدهم أما هذا المجرم لن يكتب عبر المواقع التواصلية أنه سيقدم على ذبح عائلته حتى تجده السلطات كما تجد الإرهابيين أو تظن أن السلطات تفتح الخط أو تمارس الشعوذة كي تعلم به أو تريدها أن تزرع شرطي وسط كل عائلة لي تعرف ماذا سيقع فيها قبل حدوثه.دائما تخلطون بين الأشياء دون التركيز فيما تكتبونه كي تبينوا للناس أنكم عباقرة كاتفهموها وهي طايرا وشي عبقرية ماكايناش
لدينا قيم يتصف بها مجتمعنا ولها جذور قوية وسهولة تكريسها وهي القيم الإسلامية التي أصبحت تحارب جهارا نهارا من قبل وسائل الإعلام وبنظريات فارغة والدعوات الى التمرد من جهة مأجورة للتدمير الأسرة لأن ثلاث عناصر في المجتمع اذا دمرت دمر المجتمع الإسرة والمدرة والأخلاق ، مكونات اساسية لرقي المجتمع ،
لنا قيم نبيلة في احترام حقوقالإنسان وحقوق الأفراد والحياة فيه مقدسة ، عن الدين ، لأن القاعدة الأصولية تقول (المحافظة على الأبدان قبل المحافظة على الأديان ) يجب أن نحاب الدجالين الذين يسعون لسلخنا من قيمنا لخدم أجندة التدمير…
بسم الله الرحمان الرحيم
لنكن واقعين ونترك كثرة القيل والقال المغرب يتجه الى ماهو أسوأ اولا الغزو الثقافي والتربوي ومحاربة القيم الاسلامية داخل الاسرة المغربية ثانيا تدني مستوى التعليم ثم اخيرا انتشار المخدرات الاجنبية الصعبة مثل الاكسترسي والكوكايين والهروبين والمهلوسات تسهيل بيع الكحول للجميع التشجيع على الجنس والدعارة بدوافع حرية الشخصية التشجيع على الردة بدعوى حرية المعتقد الدفاع عن المثليين والسحاقيين بدعوى حقوق الانسان والقادم اعظم نحن اصبحنا الان نتجه الى عالم الجريمة والراسمالية الشرسة بعض الاحياء الطبقة الغنية في المدن المغربية اصبحت لديها حراس وحاجز امني مثل المستوطنات نعم مشكل كبير وضخم سببه الغش في اداء الوظيفة الرشوة ومافيا المخدرات والعلمانية والجري وراء المال والربح السريع المواطن المغربي مهتم بالاكل والبناء والزواج والاولاد لذا فهو يجري وراء المال بلهفة شديدة ويدوس برجله على جميع المبادىء للوصول اليه فانظروا حولكم والله المستعان
سؤال عن علمية هذا المقال :
كيف يعن للدكتور إسقاط تنظيرات أكاديمية على واقعة يمكن أن تتفلت عن قيود النظر والتقعيد…. أي يمكن أن تكون حالة جديدة في بابها….. كيف عن له ذلك والسلطات المختصة لم تجر تحقيقا بعد يبين ملابسات الجريمة…. لقد أصبح الأكاديميون كالعوام يتحدثون عن الوقائع والأشياء حتى دون اكتمال متصوراتها وفهم حيثيات لا لشيء سوى لملء الفراغ الإعلامي… أو لأنها تشبه حالات سابقة…… والشبه لا يقتضي المطابقة
المغرب في رتبة متخلفة جدا في مسألة تحليل الجرائم وإيجاد بنيات بحثية لفهم السلوك الإجرامي لدى الأفراد داخل المجتمع…… فضلا عن هذا وذاك… لا توجد أية استراتيجية أو إرادة رسمية واضحة لمعالجة أسباب ذلك……. النظرية الترقيعية استحكمت وضربت بأطنابها في فكر الساسة والباحثين…….. حريرتكم حريرة أو مزال مابغيتو دجمعوها….
كيف لهذا الأستاذ ان يستبق الأحداث ويقول ان القاتل واحد من أبناء الأسرة دون دليل/
الشرطة هي التي توجه الاتهام بناء على التحقيقات
الكل في حاجة للتوعية
je suis triste pour ce massacre ——————–je pense qu’il faut surveiller tous les algériens qui vie au Maroc ou ils habites et leurs fréquentation avec d’autres marocains exemple de marrakech hotel ————-issni————– faite attention a notre pays surtout en ce moment les jaloux sont dangereux et frapper fort voire la peine de mort meme pour un étranger qui passe a cette acte de tuer le peuple marocain et detruire sa reputation —————————————————————————————-
الفاسي الرجولة مسكين تقول أوقفوا الهحوم الاعلامي على الرجل المغربي ولكن الهجوم الاعلامي على المرأة تريده بل وستصفق له المهم الرجل المغربي لا يجب تشويهه في الإعلام بل يجب تشويه المرأة فقط به.والله أنك مسكين تجد مبررات للمجرمين لا رحمة في قلوبهم.حتى أنا ماخدامش وبطالي وخاصني شحال من حاجة ماعندي ليها الجهد.هي نمشي حتى انا نقتل عائلتي كلها من حيت ماخدامش ياك.حكول المجرمين كايتماداوا في الاجرام ديالهم حيت كايلقاوا همج بحال لي كايدافعوا عليهم وكايلقاوا ليهم المبررات ولكن كون كانت إمرأة لي دارتها وقتلت عائلتها كلها كون طلبتي لها أقصى العقوبات أو الإعدام أمام الملاء وماغاتلقى لها حتى مبرر ولكن ذكر مثلنا ومثلك راه من الطبيعي تلقا ليه المبررات