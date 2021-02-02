مراسلة نقابية تستعجل انتخابات هيئات الصيادلة

راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة خالد آيت الطالب، للمطالبة بتسريع إجراء انتخابات مجالس هيئات الصيادلة، قائلة إنها تعرف “جمودا” منذ سنوات.

وأطلعت الكونفدرالية الوزير أن الغرض من مراسلتها إياه، هو “التفاعل والتدخل العاجل لإيقاف هذا الشطط واللامبالاة للمسؤولين الحاليين وفق ما تقتضيه مسؤولياتكم وصلاحياتكم في السهر على تنظيم هذا القطاع وضمان استمرار ومصداقية مؤسساته التي تعتبر امتدادا لوزارتكم”.

وقالت إن المراسلة تأتي “ارتباطا بوضعية الجمود التنظيمي لمجلسي صيادلة الشمال والجنوب منذ سنة 2017″، مفيدة بأن هاتين الأخيرتين أبتا تنظيم انتخاباتهما لتجديد هياكلهما.

وانتقدت الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها ما اعتبرته “سلوك وثقافة اللامبالاة لكل ممثلي ورؤساء مجالس الهيئة المنتهية ولايتهم، وما ترتب عن ذلك من جمود لملفات المهنة وتداعيات تمثيلية وتنظيمية أفرزت فوضى غير مسبوقة في قطاع الصيدليات أمام أنظار الوزارة الوصية”.

وذكّرت الوثيقة بعدد من المراسلات والمواقف الرسمية لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب التي سبق أن تطرقت للموضوع على مر السنوات الفارطة، ومنها “السؤال البرلماني الكتابي الذي وجه لسلفكم في وقت سابق بهذا الخصوص الذي يفرض التنبيه لهذا الانحراف الحاصل في تدبير هذه المجالس”.

ومن ضمن المراسلات أيضا، “العريضة الأخيرة الموقعة من طرف ما يزيد عن 1000 صيدلاني وصيدلانية ممارسين في ربوع المملكة، التي تدعو الوزارة لتنظيم انتخابات مجالس هيئة الصيادلة”.

وسبق أن أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن خوضها لوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في العاشر من فبراير الجاري، تعبيرا منها عمّا أسمته بـ”سياسة اللامبالاة” تجاه الأوضاع التي يعيشها الصيادلة خلال السنوات الماضية.

وأعربت الكونفدرالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن “تنامي الأزمة الاقتصادية للصيدليات”، مشيرة إلى “الأوضاع المتردية للقاعدة الصيدلانية التي لا تحتمل التأجيل في السنوات الأخيرة”.