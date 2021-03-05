"دار الباشا" تحتضن معرضا للتراث المغربي اليهودي

افتتحت بمتحف روافد بدار الباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، فعاليات معرض “مغرب التنوع والغنى.. نظرة على تراثنا اليهودي المغربي”، بحضور كل من مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش، وجاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، ومحمد فؤاد الحوري، رئيس بلدية المشور بمراكش.
وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب: “لدينا تاريخ يجب اطلاع العالم عليه”، مضيفا: “عودة الحياة إلى السياحة لن تكون إلا من خلال الثقافة”.
وواصل قطبي، في تصريح لهسبريس، موضحا “أن المغرب أضحى نموذجا على الساحة العالمية في تدبير جائحة “كوفيد ـ 19″، بفضل سياسية ملك البلاد”، مبرزا أن “بقاء المتاحف مفتوحة دليل على أن الثقافة مفتوحة أمام الجميع”.
من جهته، أوضح عبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، أن هذا المعرض “يحاول أن يبرز غنى وتنوع الروافد الثقافية التي صاغت الشخصية المغربية”، موردا “كان ضروريا أن نقدم نماذج للوجوه التي تمثل الثقافة المغربية”.
وأضاف الإدريسي: “يعرض معرض متحف روافد، لأول مرة، فسيفساء متعدد الألوان من معادن وآثار إسلامية ويهودية، تعود إلى أكثر من 2000 سنة”، مفيدا بأن “هذه المحتويات نقلت من عدد من متاحف ومناطق المغرب”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “هذا التنوع يجب أن يبرز في معرض متناسق، يحاول أن يسلط الضوء على أجزاء مهمة من تراثنا النفيس؛ ما سيشكل دفعة للسياحة بمدينة مراكش”.
لا للتطبيع والتضبيع الصهاينة اعداء للمسلمين الى يوم الدين وكل من صافحت يده صهيونيا اصبح خاءنا ومساندا لقتلة اطفال فلسطين قاطعوا الصهاينة اعداء الدين
دول طبعت قبل من المغرب،و ما وصلتش لهذشي لقدر يدرو المغرب في ايام معدودة .
التطبيع في كل شيء قريبا ستدخل المناهج الدينية لليهود في المقرارات و يرجع الزامي تحفظ الكتب ديالهم .
التراث اليهودي المغربي هو ملك لكل المغاربة و ليست للمغاربة اية عقدة تجاه اليهود مغاربة او غير مغاربة…… و إسرائيل دولة صديقة و حليف إستراتيجي… و لي ماعجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط…… عاشت المملكة المغربية الكبيرة بتاريخها….
الى wah و غيره واش كنت تقدر تقول هدشي قبل من التطبيع ديال المغرب مع اسرائيل .
راه المغاربة كلهم كانو كيهجمو اي دولة كتستقبل اي شيء يهودي و يتهمونها ببيع القضية ة غيرها .
اشنو تغير
قبرص تسمح السياح الاجانب اللذين تلقو جرعتين من التطعيم الزيارة وعدم الخضوع لكشف pcr او الحجر.السؤال مذا اعدت الحكومة النعاس القطاع السياحي والصيف على الابواب .هل ستسمح لليهود المطعمين بلقاح كورونا الدخول الى المغرب ؟؟؟؟؟؟
علاش مايديروش متاحف ديال رجالات الحركة الوطنية..الناس الي قاومو المستعمر…النساء اللواتي يضيحين بالغالي والنفيس كل يوم….التعريف …..للداكرة…
اموال الشعب تدهب على اليمين واليسار..
المتاحف دارت اصلا للتعريف بجميع الطوائف…