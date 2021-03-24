عائدات "الحشيش المغربي" بين 1500 و5000 درهم للكيلوغرام الواحد

تسعى الدولة إلى تقنين زراعة “الكيف” في شمال المغرب، بعد سنوات من “التّسيب” الذي فتح الطّريق أمام بارونات المخدرات وشبكات التهريب الدولية للاستفادة من عائدات “القنّب الهندي” في الرّيف، خاصة على مستوى السّوق الأوروبية، بينما تؤكد السّلطات أنها ستعمل على تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.
وتستعدّ الدولة لفتح الطّريق أمام تقنين زراعة “الكيف” في “منطقة الشّمال”، بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي سيحدد الاستعمالات المشروعة للنبتة في الاستعمال الطبي، بينما يطالب نشطاء مغاربة بالعفو الشّامل عن مزارعي “الكيف”، وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد، مع المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية بفضل تقنين هذه النبتة.
وتمّ حصر مناطق زراعة “الكيف” في خمسة أقاليم أساسية، وهي “وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة وتطوان”، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشّمال” بضمّها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.
شريف أدرداك، النّاشط المدني في منطقة صنهاجة بالرّيف، أكد أن “الكيف وموارده المهمة لم يحد من هجرة الشباب إلى الحواضر الكبرى، فما بالك بالقنب الهندي الصناعي والطبي الذي لا يمكن أن يكون مصدرا مربحا إلا للفلاحين الذين يملكون أراضي تفوق مساحتها مائة هكتار، عكس مزارعي المنطقة الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم في أحسن الأحوال هكتارين أو ثلاثة”.
وشدّد الناشط ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الشباب المتواجد في المنطقة عاطل، لا يمارس سوى الأنشطة المرتبطة بزراعة ‘الكيف’، من حرث وزرع وسقي وتنقية وحصاد ونقل وتخزين وتحويل وبيع؛ فحياته كلها رهينة بسلسلة إنتاج الكيف”، مبرزا أنه “في حالة منع زراعة ‘الكيف’ واستبداله بالقنب الهندي الصناعي والطبي فإن وضعية الشباب ستتأزّم، لأن القنب الجديد يتطلب يدا عاملة مؤهلة تقنيا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “وحدات التحويل لا يمكنها الاستقرار بالمنطقة حاليا، لأن رأس المال جبان والمنطقة غير مؤهلة لوجيستيكيا وبنيويا لاستقبال الاستثمارات، إضافة إلى كونها بعيدة جدا عن الحواضر الكبرى”، مبرزا أنّه “منذ ثلاث سنوات والمنطقة تعرف ركودا اقتصاديا بسبب عدم تصريف المنتج لعدة أسباب، منها المنافسة الدولية”.
وقال الناشط المحلي إن “الحشيش” المنتج حاليا بالمنطقة مستخرج من القنب الهندي المعدل جينيا، المستورد من أوروبا بطريقة غير شرعية، وهو ما يجعله متوفرا بكثرة في أوروبا التي كانت تعتبر السوق الاستهلاكية الأولى لـ”الكيف” المغربي الأصيل سابقا، مبرزا أن “الدولة أقدمت في السنوات الأخيرة على إلقاء القبض على بارونات مخدرات وحجز كميات كبيرة من ‘الحشيش’ وهو ما جعل المزارعين يعانون الأمرين”.
وأورد الناشط ذاته أن “المزارعين يضطرون في غالب الأحيان لبيع منتجهم بالدَّيْن، وينتظرون تصريفه من طرف البارونات حتى يحصلوا على أرباحهم”، موردا أن “ثمن الحشيش المستخرج من النبتة المعدلة جينيا يصل إلى 1500 درهم للكيلوغرام، أما ‘البلدية’ فتصل إلى 5000 درهم للكيلوغرام، لكن الطلب عليهما ضعيف جدا، ما جعل المنطقة تعيش في ركود اقتصادي لم تشهده منذ الستينيات”.
المخدرات هي من المحرمات والدول الغير مسلمة
تمنع زراعته رغم فقرها،فما بلك بدولة مسلمة !!!
بغيت غي شواحد افهمني كيفاش التقنين غادي يقضي على بارون المخدرات!
انا كنسوف دابا عاد اخدموا على راحتهم و قانوني
اود ان انوه بهده المبادرة المباركة والتي سيستفيد منها الكل وهي تقنين مادة نبتة الكنابيس واستغلالها في المجال الطبي خصوصا ،الكل سيستفيد من هده المبادرة من الفلاحين الصغار الى المستخدمين و المصنعين كما يمكن تقنينها للاستهلاك الفردي كالتدخين مع تحديد سقف قانوني يجيز استهلاكها لكي لا يتم المبالغة في استهلاكها مما سيعود بالضرر على المجتمع وشكرا هسبريس على النشر
إلا كان الجوان ب 50 درهم، غادي يكون الكيلو ب 10 د المليون يا من تقول 5000 درهم. محاولة تبخيس
اللي ما فاهم والو ما يعلقش المقصود بتقنين الكيف هو اخضاع جميع انشطته للقانو واقتصار استعمالاته في الاوجه المشروعة في ظل الرقابة الصارمة خلافا للواقع الحالي والمستفيد سيكون هو الفلاح
الحقيقة هو ان الطلب عله اصبح ضعيف لان هذا الجيل والجيل القادم اصبح مدمن على الانترنت والمواقع الإجتماعية لايحب المخدرات مقارنة مع الأجيال السابقة
رغم ثمن الحشيش المرتفع فهو لم يخرج المنطقة من الفقر المدقع و لا توجد لا بنية تحتية و لا شيء اما اذا تم تقنين الكيف لاغراض طبية و صناعية و ربما ترفيهية ايضا لجلب السياح للمنطقة فيجب على الدولة خلق جمعيات و تعاونيات فلاحية بشكل رسمي و تسوية اوضاع المزارعين و تهيئة الطرقات و المرافق و البنية التحتية للمنطقة و تنميتها