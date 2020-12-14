مرسيدس تجهز سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة

مرسيدس تجهز سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة
د.ب.أ
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 13:21

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة في الكونسول الأوسط، وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الخامس من السيارة الأكثر مبيعا يأتي بشاشة كبيرة مشابهة للشاشة المتوافرة في الموديلات الفاخرة من الفئة S، حيث يتمكن السائق والراكب الأمامي من التحكم في وظائف الهاتف والصوت وقوائم المفضلة بسهولة.

وتمتاز مقصورة السيارة أيضا بفتحات الهواء المستديرة التقليدية، وتظهر من خلف المقود لوحة العدادات الرقمية، ويعتمد تصميم مقصورة القيادة بسيارة الفئة C الجديدة على الموديلات الفارهة من الفئة E وS، وأشارت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 4.7 مترا وعرض 1.81 مترا، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2.86 مترا، وعند طي مساند ظهر المقاعد الخلفية فإن سعة الحمولة بصندوق الأمتعة تصل إلى ما يقرب من 1600 لترا.

وأعلنت الشركة الألمانية عن توافر باقة من محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات لسيارة الفئة C الجديدة، بالإضافة إلى توافر إصدار هجين Plugin بمدى سير يصل إلى 70 كلم، وتتضمن جميع الموديلات شبكة 48 فولت، وتزخر سيارة الفئة C الجديدة بالعديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام الحفاظ على المسار ومساعد الكبح في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الكشافات الرقمية، التي تضيء مسار السير حسب الموقف، مع إمكانية الدخول إلى أماكن صف السيارة والخروج منها بشكل آلي كامل.

السرعة القيادة سيارة محركات مرسيديس

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‫تعليقات الزوار

1
  • canada
    14 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    السلام عليكم
    وسمعي يا بوليساريو الناس فين وصلت

    0
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