"مرسيدس" تطلق الجيل الجديد من سيارة الفئة C

أزاحت شركة مرسيدس النقاب عن الجيل الجديد من سيارة الفئة C، وأوضحت أن النسخة الكهربائية من السيارة لن تظهر قبل 2024.

وتتميز سيارة الفئة المتوسطة الجديدة ببعض الرتوش التصميمية، وزيادة بضع مليمترات في الأبعاد الخارجية، مع شبكة مبرد مميزة وخطوط انسيابية على الجسم وملامح مفتولة العضلات على الجوانب.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة ضخمة تهيمن على مظهر الكونسول الأوسط، والتي تم استعارتها من الفئة S الفاخرة، ويعتمد مفهوم الاستعمال على نظام MBUX في جيله الجديد مع خاصيتي التحكم باللمس والأوامر الصوتية.

ويتوفر من سيارة الفئة C الموديلات الكوبيه والكابريو والكومبي، ويتسع برنامج الدفع بمحركات البنزين والديزل والمعززة بنظام الدفع الهجين المعتدل، كما يتوفر من السيارة نسخة الدفع الهجين Plug-in، والتي تصل إلى مدى السير الكهربائي 90 كلم.