مرسيدس تطلق سيارتها CLS الجديدة

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها CLS الجديدة، والتي تظهر بملامح أكثر شراسة وأناقة مع نسخ تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تقف على نفس المنصة الخاصة بسيارة الفئة E، كما تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك ديزل بقوة 194 حصان ومحرك كهربائي بقوة 90 كيلووات.

وبتضافر جهود كلا المحركين ينتج النظام قوة 306 حصان، كما تبلغ السيارة مدى السير 59 كلم، ويتوفر من السيارة نسخة أخرى تعتمد على سواعد محرك بنزين بقوة 211 حصان، وآخر كهربائي بقوة 90 كيلووات. وينتج النظام في هذه النسخة 320 حصان.

وأشارت مرسيدس إلى أن السيارة الجديدة حصلت على خدمات أنظمة مساعدة جديدة وتحديث لنظام الملتيميديا MBUX، كما تتمتع المقصورة الداخلية بخدمات شاشتين قياس 25ر10 بوصة ومقود جديد.