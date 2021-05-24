مرسيدس تطلق نسخة Maybach من الفئة S

مرسيدس تطلق نسخة Maybach من الفئة S
صورة: د.ب.أ
الإثنين 24 ماي 2021 - 01:33

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة Maybach من الفئة S بسعر يبدأ من 164 ألف و600 يورو.

وتتميز السيارة الفاخرة بالعديد سمات الفخامة من خلال التصميم الأمامي المطعم بحليات الكروم، والعجلات الخاصة، وتوقيع النسخة على العمود C، كما يتوفر للسيارة طلاء ثنائي اللون.

وتقف السيارة على قاعدة عجلات تزيد في الطول 18 سم عن أطول نسخ الفئة S العادية، كما يبلغ طولها حوالي 5 متر ونصف. وتتمتع السيارة بأسطح خشبية فاخرة مع نظام صوتي فائق رباعي الأبعاد، كما توفر مساحة مريحة لعمل رجال الأعمال والراحة، ونظام إضاءة متوائم، وستارة على السقف البانورامي، وشاشتين قياس 11.6 بوصة.

ويتولى دفع السيارة محرك V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 530 حصان أو محرك V12 سعة 6.0 لتر وبقوة 612 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تتسارع بها السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية. وتتجه القوة في كلتا الحالتين إلى عجلات السيارة الأربع، كما تعتمد السيارة على توجيه على الأربع عجلات.

Maybach السيارة حليات الكروم شركة مرسيدس

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