"مرسيدس" تعلن موعد إطلاق Citan الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس أنها ستطلق الجيل الجديد من سيارتها Citan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الصغيرة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على النسخة الجديدة من رينو Kangoo؛ حيث صبت الشركة التابعة لمجموعة دايملر في هذا الجيل تركيزها على النواحي التصميمية والسلامة وراحة القيادة والمفهوم الداخلي.

على سبيل المثال تستعير الفان الجديدة مفهوم القمرة من شقيقتها الفئة A مع المقود ونظام الاستعمال الخاص بمرسيدس MBUX وشاشة لمسية وميزة التحكم بالأوامر الصوتية.

وتتوفر السيارة بطولين وقاعدتي عجلات بطولين مختلفين، تمكنها من التجهيز بثلاثة صفوف من المقاعد.

ويتسع نظام الدفع بمحركات البنزين والديزل مع ظهور تالي للنسخة الكهربائية.