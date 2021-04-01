"مرسيدس" تقدم قمرة قيادة ضخمة لأيقونتها EQS الكهربائية

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن القمرة الجديدة لأيقونتها EQS الكهربائية الفارهة، والتي تعتمد على شاشة لمسية ضخمة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الشاشة MBUX Hyperscreen الجديدة تأتي بحجم 24ر0 متر مربع وتمتد عبر عرض السيارة بالكامل وبطول 141 سم تقريبا، وهو ما يسهل التعامل مع وظائف مثل الملاحة والراديو والاتصال الهاتفي واستعمال نظام الملتيميديا.

وتتألف الشاشة MBUX Hyperscreen الجديدة من 3 وحدات عرض، وتعتمد على 8 معالجات وذاكرة وصول عشوائي سعة 24 جيجابايت من أجل سرعة الاستجابة.

وتعتمد وحدات العرض على تقنية OLED باستثناء وحدة العرض خلف المقود.