"مرسيدس" تقدم قمرة قيادة ضخمة لأيقونتها EQS الكهربائية

"مرسيدس" تقدم قمرة قيادة ضخمة لأيقونتها EQS الكهربائية
صورة: د.ب.أ
الخميس 1 أبريل 2021 - 01:41

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن القمرة الجديدة لأيقونتها EQS الكهربائية الفارهة، والتي تعتمد على شاشة لمسية ضخمة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الشاشة MBUX Hyperscreen الجديدة تأتي بحجم 24ر0 متر مربع وتمتد عبر عرض السيارة بالكامل وبطول 141 سم تقريبا، وهو ما يسهل التعامل مع وظائف مثل الملاحة والراديو والاتصال الهاتفي واستعمال نظام الملتيميديا.

وتتألف الشاشة MBUX Hyperscreen الجديدة من 3 وحدات عرض، وتعتمد على 8 معالجات وذاكرة وصول عشوائي سعة 24 جيجابايت من أجل سرعة الاستجابة.

وتعتمد وحدات العرض على تقنية OLED باستثناء وحدة العرض خلف المقود.

القمرة الجديدة الملاحة شاشة لمسية ضخمة شركة مرسيدس

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