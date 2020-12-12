مرشدون يروجون للسياحة من "معبر الكركرات"

على غرار الهيئات والأحزاب والجمعيات المساندة لمغربية الصحراء منذ تدخل الجيش لتطهير معبر الكركرات من العناصر الانفصالية وتأمين عبور الأشخاص والبضائع؛ زار ثلاثة مرشدين سياحيين، السبت، المعبر المذكور، للتعبير عن حبهم لوطنهم، والتنويه بتدخل القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات البوليساريو.
وأوضح أكيوض عبد الرحيم، مرشد سياحي حاز جائزةَ ثالث أحسن مرشد سياحي في العالم سنة 2018، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرشدين زايد بوتشتوين ومصطفى خليدي شاركا في هذه الرحلة إلى جانبه، من أجل تثمين القرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة أقاليمها الجنوبية، وفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.
وأضاف أن الغاية من هذه الزيارة هي “تمثيل المرشدين السياحيين على الصعيد الوطني، لتأكيد فرحنا وامتناننا بهذه التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ويُمني أكيوض النفس بأن “تنتعش السياحة في الأقاليم الجنوبية لوطننا الحبيب”، موجها نداءه إلى الوزارة الوصية قصد “تشجيع السياحة بهذه المناطق، ليتعرف المغاربة قاطبة على جمالية الجنوب ورونقه، عبر إعداد برامج سياحية في القريب العاجل”.
ابرابو الله يسهل علينا بشي زيارة نالكركرات
كم تمنيت ان اكون معكم في هذه الرحلة. اتمنى التوفيق لكم و عودة سالمة ان شاء الله أصدقائي
لماذا لا تنظم مباريات كرة القدم أو سباق في العدو الريفي بالمنطقة العازلة فهي فقط طريقة سلمية ولها عدة دلالات؟ فالجو جد ملائم خاصة في هذا الفصل.
ملاحظة…اطلب من المسؤولين والمشرفين على المعبر القيام بتغيير اقصد تطوير الكتابة على الحاءط التي تشير الى معبر الكركرات الى كتابة منقوشة بالنحاس الامع على غرار الادارات والوزارات المغربية فهذه بوابة مغربية وتستحق اكثر من الاشارة اليها بالصباغة السوداء وفخامتها من فخامة المغرب ومن تشبته بها وبارضه في هذه الربوع العزيزة…وشكرا لكم