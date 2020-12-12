مرشدون يروجون للسياحة من "معبر الكركرات"

على غرار الهيئات والأحزاب والجمعيات المساندة لمغربية الصحراء منذ تدخل الجيش لتطهير معبر الكركرات من العناصر الانفصالية وتأمين عبور الأشخاص والبضائع؛ زار ثلاثة مرشدين سياحيين، السبت، المعبر المذكور، للتعبير عن حبهم لوطنهم، والتنويه بتدخل القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات البوليساريو.

وأوضح أكيوض عبد الرحيم، مرشد سياحي حاز جائزةَ ثالث أحسن مرشد سياحي في العالم سنة 2018، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرشدين زايد بوتشتوين ومصطفى خليدي شاركا في هذه الرحلة إلى جانبه، من أجل تثمين القرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة أقاليمها الجنوبية، وفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.

وأضاف أن الغاية من هذه الزيارة هي “تمثيل المرشدين السياحيين على الصعيد الوطني، لتأكيد فرحنا وامتناننا بهذه التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

ويُمني أكيوض النفس بأن “تنتعش السياحة في الأقاليم الجنوبية لوطننا الحبيب”، موجها نداءه إلى الوزارة الوصية قصد “تشجيع السياحة بهذه المناطق، ليتعرف المغاربة قاطبة على جمالية الجنوب ورونقه، عبر إعداد برامج سياحية في القريب العاجل”.