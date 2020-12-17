قالت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث إن مرضى هشاشة العظام أكثر عُرضة لكسر عنق الفخذ بسبب ضعف بنيتهم العظمية.

وأضافت الجمعية أن كبار السن يندرجون أيضا ضمن الفئات الأكثر عرضة لكسر عنق الفخذ؛ نظرا لسهولة تعرضهم للسقوط والانزلاق أثناء المشي بسبب ضعف البنية العضلية والعظمية لديهم ومعاناتهم من الدوار بشكل متكرر.

ويعد الشباب أقل عرضة للإصابة بكسر عنق الفخذ؛ حيث يرجع السبب في معظم الحالات إلى الصدمات الشديدة الناجمة عن الحوادث المروية على سبيل المثال.

وتتمثل أعراض كسر عنق الفخذ في الشعور بآلام مبرحة في منطقة الورك والحوض والأرجل وكدمات وتورم مفصل الورك وعدم القدرة على فرد الرجل المصابة وتعذر القدرة على المشي.

وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في إجراء الجراحة والخضوع للعلاج الطبيعي بعدها، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الكسر والمتمثلة في محدودية الحركة والعَرج والآلام المزمنة وأضرار الأعصاب (مثل اضطرابات الإحساس) وأضرار الأوعية الدموية (مثل اضطرابات سريان الدم).