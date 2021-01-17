مركز للتكنولوجيا الرقمية يجمع أزولاي والحافظي‎

وقع كل من أندريه أزولاي، رئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم من أجل إحداث مشترك لمركز للتكنولوجيا الرقمية الذكية، في إطار شراكة لتطوير البحث العلمي والابتكار والتكوين.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإنه بموجب مذكرة التفاهم المبرمة، “ستقوم كل من مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وهي مؤسسة مغربية للمصلحة العامة، تم إنشاؤها لتعزيز البحث والابتكار والتطوير العلمي والهندسة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتباره فاعلا وطنيا استراتيجيا في القطاعات الحيوية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة، على وجه الخصوص، بالتحول الطاقي وظهور أنماط جديدة في مجالي الإنتاج والاستهلاك، (ستقوم) بتوحيد جهودهما بهدف إنشاء مركز للتكنولوجيا العالية في مجال الرقمنة الذكية”.

كما سيساهم الذكاء الاصطناعي، وهو جزء لا يتجزأ من التوجهات الاستراتيجية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، “في تطوير آليات جديدة، لاسيما فيما يتعلق بعمليات صيانة المنشآت ورقمنة الشبكات وتأهيل العنصر البشري”.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم بناء مركز التكنولوجيا الرقمية الذكية داخل أسوار مركز علوم وتقنيات الكهرباء، التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة الدار البيضاء. “كما سيضم المركز منصات تجريبية ستسمح بإنجاز مشاريع في مجال التدريب والخبرة والبحث والتطوير في تطبيقات متخصصة مختلفة، تتعلق بالذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة، من شأنها أن تساعد على تعزيز نقل التكنولوجيا إلى المهارات الوطنية”.

يذكر أن هذه الشراكة ستمكن مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، وكذا شركاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تربطهم علاقات التعاون، لاسيما في مجال التكوين بمركز علوم وتقنيات الكهرباء، الذي يصنف ضمن المراكز الإفريقية المميزة في قطاع الكهرباء، (ستمكن) من الاستفادة من التعليم والتدريب.