مركز ميناء طنجة

مركز ميناء طنجة
صورة: و.م.ع
الأحد 7 فبراير 2021 - 19:50

بموقعه بساحة باب المرسى، على بعد خطوات من المحطة البحرية، يتيح “مركز ميناء” طنجة المدينة للمواطنين والسياح غوصا حقيقيا في تاريخ النشاط المينائي للمغرب، ومدينة البوغاز بشكل خاص.

وتم افتتاح مركز الميناء، الذي يقع في بناية تاريخية معروفة لدى الطنجيين باسم “باب الديوانة”، بعد ترميم المقر السابق للجمارك في إطار مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة، لكي يشكل بوابة انفتاح الميناء على المدينة العتيقة لطنجة.

المحطة البحرية تاريخ النشاط المينائي ساحة باب المرسى مدينة البوغاز

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