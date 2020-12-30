مركز يطالب بضمان مشاركة انتخابية برلمانية قوية

دعا المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات إلى ضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، من خلال فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الأحزاب الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية قصد تقويمها.
وشدد المركز في بيان له على ضرورة ربط هذه الخلاصات بالالتزام، “والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت للخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور، يتمحور-على سبيل المثال لا الحصر-حول ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمناهضة تجار الانتخابات، أي مستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات، وتجار الدين، أي حركات الإسلام السياسي، قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الانتخابي”.
كما دعا المركز إلى تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية شهر فبراير، مع تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي، “كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة”.
علينا جميعا ان نصوت بكثافة لازاحة حزب النفاق ( الا عدالة و الا تنمية) من الحكومة المقبلة .
عليكم الامان المغاربة رآهم غسلوا ايديهم على المنتخبين و الصناديق اللي كتجيبهم وخا تديروا اللي درتوا حنا ماخاصناش الديموقراطية حيت حنا ماصالحينش ليها عقلية اغلبية المنتخبين ديالنا كيخصها قرارات سياسية مفروضة من أعلى سلطة بالبلاد مع الاجبار هكذا يمكن المغرب يتقدم بخطوات مهمة و سريعة للأمام اما المفرجين اللي كيطلعوا للبرلمان فراهم غيديروا اللي فجهدهم باش مايتزعزعوش من الكراسي و عندهم طريقهم وناسهم
الحوار يجب أن يكون بين الشباب ولجنة ممثلة للأحزاب تناقش العزوف عن المشاركة .
إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ستكون المشاركة في حدود 20% أكثر من نصفها قويا.
كل شخص حامل لبطاقة وطنية من واجبه و حقه أن يكون مسجلا فمنا من لا يجد الوقت للذهاب قصد التسجيل يجب أن يكون الجميع مسجلا بشكل أوتوماتيكي لكي تحتسب نسبة المشاركة من عدمها على مجموع المسجلين و ليس المصوتين
المركز الدي يدعو الى التحضير الا نتخابات المقبلة ## عليه ان يتجند هو وجميع اصدقاءه من الان لكي يضمن حقه من الغنيمة..##..اقولو له ادخل سوق راسك## هده الاحزاب جميع قيادها عاشو مع الاستعمار ولا زال في قلوبهم وعقولهم الجوع وارادو ان يطبقوه على الشعب المغربي المقهور. نريدو وجوها جديدة شبان ونساء جامعين منهم اطباء اساتدة وغير دلك ###### الشباب انتهى من مسرحية الاحزاب اصواتهم تبقى عاطلة مادامو هم عاطلين.
أتمنى أن يلغى البرلمان برمته وان يقتصر دور البلديات في جمع النفايات وترميم الارصفة واستخلاص رخص البناء. وان لا يتصرفوا في أي ميزانية تحت أي ذريعة. إنشاء مكتب مركزي تحت وصاية الملك محمد السادس حفظه الله هو الضامن الوحيد لمحاربة عصابات المبدرين والمختلسين. ..