مركز يطالب بضمان مشاركة انتخابية برلمانية قوية

دعا المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات إلى ضمان مشاركة قوية للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، من خلال فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الأحزاب الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية قصد تقويمها.

وشدد المركز في بيان له على ضرورة ربط هذه الخلاصات بالالتزام، “والتوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت للخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور، يتمحور-على سبيل المثال لا الحصر-حول ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمناهضة تجار الانتخابات، أي مستعملي المال في شراء التزكيات والأصوات، وتجار الدين، أي حركات الإسلام السياسي، قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الانتخابي”.

كما دعا المركز إلى تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية شهر فبراير، مع تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي، “كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة”.