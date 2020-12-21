مروج مخدرات يسقط في قبضة أمن مدينة مريرت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، من توقيف شخص بحوزته أكثر من خمسة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت معبأة بعناية داخل هيكل السيارة التي يقودها، بمنطقة بوشبل الواقعة بضواحي مريرت.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المشتبه فيه الموقوف كان موضوع رصد وتتبع ومراقبة من قبل فرقة الشرطة القضائية بمدينة مريرت منذ مدة، قبل أن تنصب له الليلة البارحة كمينا محكما، أسقطه في قبضة الأمن وفي حالة تلبس وهو يحمل كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وجرى الاستماع إلى الموقوف القادم من إحدى المدن القريبة من مريرت في محضر رسمي حول النازلة، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق معه البحث، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه؛ فيما جرى وضع السيارة التي كان يستغلها في ترويج المخدرات بالمحجز البلدي.

وتأتي هذه العملية في إطار التدخلات الأمنية الاستباقية التي تقوم بها المصالح الأمنية بمدينة مريرت لمكافحة الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من جميع أنواع الجريمة، وفق إفادة مصدر أمني مسؤول.