مسؤولون إسرائيليون يعتذرون للرباط عن خريطة تنقصها الصحراء المغربية

تفاعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع موجة الغضب في المغرب عقب ظهور بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شريط فيديو يتضمن خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، مباشرة بعد الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع الملك محمد السادس.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مسؤولين إسرائيليين اتصلوا بوزارة الشؤون الخارجية المغربية للتعبير عن اعتذارهم من خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، التي كانت خلفية الفيديو الذي تحدث فيه بنيامين نتنياهو حول تفاصيل اتصاله بالملك محمد السادس بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
خريطة المغرب مبتورة أثارت أيضاً غضب اليهود المغاربة والإسرائيليين، والذين سارعوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعوة نتنياهو إلى الاعتذار عن ذلك الخطأ وتصحيحه.
وقال إيدي كوهين، وهو صحافي وكاتب وأستاذ جامعي إسرائيلي، على صفحته بـ”تويتر”: أعارض الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو وخلفه خريطة المغرب الشقيق ناقص صحرائه!!”.
وشدد الكاتب الإسرائيلي على أن “الاعتراف بمغربية الصحراء واجب وحق على كل شريف، وهو بلا فضل ولا منة لأحد مثل قول لشخص: معطفك لك”.
وأكد حسن كعيبة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، أن “خريطة المغرب مبتورة التي ظهرت في فيديو نتنياهو هي قديمة جداً، ولم تكن هناك خريطة جديدة متوفرة حينها لا تضم الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العَلَم المغربي الذي ظهر إلى جانب رئيس الوزراء نتنياهو في الفيديو يدل على الصداقة العميقة بين تل أبيب والرباط”.
وجاء في الإعلان الثلاثي، الذي وقعته إسرائيل إلى جانب المغرب وأمريكا: “تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية”؛ ما يعني أن إسرائيل تلتزم من خلال الاتفاق الثلاثي بدعم مغربية الصحراء والدفاع عنها.
وكانت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية نقلت فيديو نتنياهو وهو يظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، وقالت إن “المغرب أعلن عن اتفاق لعودة التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، إلا أن نتنياهو لم يعطِ هذا الأمر أية أهمية على ما يبدو”.
ووقّعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الثلاثاء الماضي بالرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي إلى المغرب بقيادة جاريد كوشنر.
بزاف على هاد الصحراء
والله صدعتونا بها
صافي طبعتو إوا باركا
ليس هناك خطاء هناك رسالات بطريقة غير مباشرة حتى المغرب يلعب سترونج معى اسرائيل و امريكا… اهم شيئ الاعتراف الامركي الصحراء عطني نعطيك
اليهود لا عهد لهم اهل مكر وخداع
الخطأ مرفوض والاعتذار مقبول الله الوطن الملك
و سيأتي يوم إن شاء الله و ستعتدر لنا إسبانيا لأن خريطة المغرب تنقصها أيضا سبتة و مليلية
في علم السياسة ما أقدم عليه الوزيرالصهيوني هو خطأ كبيرإستراتيجيا وسياسيا وتواصليا, علما أن الموساد معروف بتخطيطه المحكم لأي عملية سواء عسكرية أو سياسية أو غيرها.
شخبط لخبيط يقول المتل الشهير “الى بانت المعنى لا فايدة فالتكرار” وكما كان يقول احد الاساتدة “شرح الواحات من المفضحات” انتهى الكلام
السلام عليكم.الخطأ وارد ونتمنى أن تصححه إسرائيل ومن اللذي لا يخطأ أو ينسى.غدا سوف ترون خريطة المغرب كاملة في إسرائيل.فلا تستعجلوا الأمور وتحكموا بسرعة لأن إسرائيل لا تلعب فلا يمكنها أن تجازف بمصالحها ومصداقيتها مع المغرب هكذا.كل ما في الأمر أن هناك خطأ غير مقصود..غدا سوف ترون الخريطة كاملة مكمولة في اعلامهم واذاعاتهم وقنواتهم وما باسراع وزير خارجيهم للاعتذار لخير دليل على انه محرد خطأ فقط وليس متعمد
لازم نتنياهو يعتذر هو بالصوت والصورة كيفما دار ملي تكلم المرة الأولى ماشي يصيفط مدير المكتب
** “جزء من الفلسطينيين وضع خريطة مبتورة والجزء الآخر يعتذر عن ذلك” **
المعلقون: الفلسطينيون ضدنا وأشرار، وتازة قبل غزة
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** “جزء من الإسرائيليين وضع خريطة مبتورة والجزء الآخر يعتذر عن ذلك” **
المعلقون: الإسرائيليون لطفاء يصححون أخطائهم، وتلأبيب قبل تازة
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هده فرصة كي تضغط اسرائيل على گوگل لتغيير خريطة المغرب و من تم تقديمها بكامل ترابه الوطني
الصهاينة يستفزون المغاربة و مصير كل مطبع خضع لهم هادي البداية و القادم أسوء
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
لا توجد أخطاء عفوية في السياسة فالغرب هدفه تفريق المسلمين وإضعافهم.. بالأمس القريب دعمت امريكا صدام حسين و بعد سنوات إغتالته لأسباب وهمية…بالأمس دعمت أمريكا تركيا والآن أصبحت عدوة…اليهود لا عهد لهم منذ زمن موسى و سليمان حتى عهدنا هذا…
ااعرب سيؤكلون واحدا تلوى الآخر بسبب مكر اليهود
”أكلت يوم أكل الثور الأسود”
يا عجب على قوم يحبون الاصطياد في الماء العكر
وما تهمكم أن تكون الخريطة تضم الصحراء المغربية أم لا
اللهم كتر حسادنا
فزادهم الله مرضا
هذا ينم على أن نتنياهو وزير غير محنك وفاهم بالدبلوماسية الخارجية..
المغرب الشقيق!! حسن كعيبة المتحدث بإسم الخارجية الصهيونية!!
طوبى للغرباء
عجيب هدا الزمن الدي يمر منه المسلمين رئيس دولة يهودية يعتدر لدولة مسلمة على خطأ في الخريطة ودولة مسلمة وجارة تتأكد جيدا من ضرورة وجود خط بين شمال دولة وجنوبيها قبل بثها في تلفزيونها بل تحرض جميع دول العالم على تقسيم دولة جارة ياليتنا كنا نستطيع الرحيل للعيش بأرضنا وسط المحيط الأطلسي على أن نعيش قرب نظام فاق الصهيونية بسنوات ضوئية
مغربية الصحراء ليس على الخرائط بل على الميدان الذي يقول لا شيئ تغير منذ التطبيع مع اسرائيل التي تحتل باب المغاربة.
لن اتفاجا اذا امر التوفيق بالدعاء “لإسرائيل ” في مساجد المملكة و اصبح من مهام الشبخ و المقدم ان يتاكد من انك تعلق نجمة دواود مي محلك او مكتبك او حتى منزلك. اذا كان التطبيع ضروريا فليكن مع الريف و الشرق و الجنوب المنسيين. أما الصحراء فهي صحراءنا و كنا على الطريق الصحيح لاسترجاعها دون المرور على بني صهيون. سترون العجب كما رآه المصريون و الاردنيون و الفلسطينيون .
يجب طي هذا الخلاف اتضح أنه صادر عن غير قصد ، والنظر للمستقبل القريب والبعيد ، الخطأ وقع وتم الإعتذار إنتهى الأمر.
يجب أن يعرف النظام المغربي أن الصهاينة لا عهد لهم. و انظرو ماذا فعلو في فلسطين.
كل ما في الامر هو ان نطانياهو بقوة الفرحة بالعلاقة الاسرائلية المغربية لم ينتبه لان الخريطة كانت قديمة
ينبغي ان يمحو نتانياهو أو سفيره بالمغرب الخط الفاصل على الخريطة كما فعل سفير .و.م.أ.بالرباط.وعلى العموم بالاعتذار مقبول.تحياتي
انه كان خطأ فادح و مقصود.
على نتنياهو ان يعتذر و يصحح خطأه إذا كانت نيته صافيه و انا أشك في ذلك
الخطء وارد ولاكن على الاسرائيليين الحذر لان جد حساسين لقضيتنا الاولى
لا للتطبيع مع هذا الكيان،والله انها خطوة للوراء أن لم اقل مليون خطوة نحو الهاوية،إنهم يكذبون و يستفزون يخدعون و في النهاية يعتدرون،انهم اليهود الصهاينة بعد إقامة هذا الكيان الخبيث لم يعد هناك يهودي طيب أو أو أو،حذاري ثم حذاري سوف ينقلب السحر على الساحر و تلك أيام نداولها بين الناس.
هذا ليس جديد باليهود نقضو الانبياء ، فما بال نحن المغاربة قد وقع خطء.
نعم قد أخذ الله منهم مواثيق كثيرة، ذكرت في القرآن، ولكنهم نقضوا جميع هذه المواثيق، وقد عاهدهم النبي غير مرة، ولكنهم كانوا ينقضون عهدهم في كل مرة.
اتمنى ان تكون الخريطة الجديدة في خلفية الاتفاقيات اللتي سيوقعها الوفد المغربي مع الوفد الاسراىيلي الذاهب الى اسراىيل حتى نطوي هذا الموضوع ونبدأ صفحة جديدة على اساس التعاون المشترك .
الاعتذار في حينه هو قمة الاخلاق ولو تم التجريح عن غير قصد ماشي بحال خوتنا لي تيحفرو ليك بالليل وبالنهار اما التجريح فحدث ولا حرج….
مكاينش شي حاجة سميتها غلط ولا ملقيناش خريطه جديدة….بلا بلا
هاداك مساج و حنا فهمناه
و الملخر الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
كلما عاهدو عهدا نبده فريق منهم .
بهذا ذكرهم الله في القران الكريم
اسرائيل تعتدر عن خريطة منقوصة للمغرب والجيران المسلمون يصرفون نصف ميزانيتهم ليكون محروما من نصف مساحته ودبابهم صدعونا بتجريم التطبيع
المغرب حسم الامر على صحرائه
اما إعلام صرف صحي الجزائريين
لا تهمنا إنتهى الكلام
تحية حارة لأهلنا في دولة إسرائيل الشقيقة و نكن كل الإحترام لكم و نتشوق برؤتكم عندنا و بزيارتكم أيضا… المستقبل أمامنا بما فيه خير لشعبينا.
لاحظوا معي الكيان الجزائري طار بالفرحة لما ظهرت الخريطة مبتورة هاهاهاها عقدة الكيان الجزائري من كل ماهو مغربي عقدة معقدة تعقيد نقول لهذا الكيان الجزائري الجبان الخواف من كل ماهو مغربي نحن لكم بالمرصاد أخذنا الصحراء التي مات وتعوق بسببها جميع رؤسائكم وسوف نأخذ تيندوف وجميع الصحراء المحسوبة على الجزائر والأيام بيننا سوف نقزمكم ونعطوكم حجمكم الذي يناسبكم يا أبلد وأجبن نظام على وجه البسيطة
واش الصهاينة غدرو الانبياء والرسل .بغيتوهم مايغدركم !!!!
عجبا لمن يضعون ثقتهم في اليهود على كل شخص ان يقرأ تاريخ اليهود كله غدر وخيانة خانوا الانبياء والرسل فكيف بمن دونهم
سوف يخنون. العهد ستبدي الأيام .
السلام عليكم
هده هي المناسبة لكي تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء ومن تما فتح قنصليتها بالعيون أو الداخلة
الله الوطن الملك
والموت ل أعداء الوحدة الترابية
زعما نتنياهو و الحاشية ديالو قبل ما يصورو الفيديو ما تكلموش على الخريطة و لا تصوير الفيديو و الخريطة وراه زعما شي حاجة غير صدقات ههههه الصاهينة و ما ادراك ما الصهاينة المهم تا الاستقبال لي دار ليهم الملك فنظري كان بارد و تا هوما مع يهود ضروري غادي يديرو ليك اللقطات و اول لقطة راكم شغتوها و انا نوصيكم انتظرو منهم الكثير و الكثير من اللقطات لأنه لا عهد لهم
وهل خمسين عام هذي إسرائيل هي التي كانت ترعى صحراءنا المغربية؟ أرجو أن لا نبالغ في الرهان على أمريكا وإسرائيل، و ربما جعلنا هذا الرهان المبالغ فيه نفقدمكاسبنا من جهة أخرى. لذا يجب أن لا يختفي رهاننا على عشرات الدول الشقيقة والصديقة وراء ضجيج العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي يظل في نظري مجرد كيان بئيس. يجب كذلك أن نتشبث كشعب مغربي أصيل بأخوتنا مع شعوب مغربنا الكبير أي الشعوب المغاربية وبنضالنا المشترك معها لأجل تحقيق الديمقراطية والرفاهية والخروج من الضعف والوهن وفرض مكانتنا بين الدول وعدم الرضى بالتبعية والسير خلف الصفوف. ويجب أن نستمر كشعب مغربي في دعم نضالات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والإيمان بقضية القدس وفلسطين والوقوف بالمرصاد للمؤامرات والتغول الإمبريالي والصهيوني. وأنا كمغربي أناشد إخواننا الجزائريين بوعي الوضعية ومنع النظام الجزائري الفاشل من اللعب بورقة الانفصاليين ضد المغرب و إدراك أن ذلك ليس بتاتا في صالح شعبينا وقد يؤدي لا قدؤ الله إلى وقوع حرب تدمرنا جميعا ويستغلها الصهاينة والإمبراليون.
جميع خرائط جوجل ازالت الخط الوهمي الفاصل بين المغرب و صحرائه،
هليقلنا ليهود مافيهم تيقا كنقولها اوكنعودها وماخفيا اعضم
لا تنساقوا وراء المؤامرات الجزائرية نتانياهو لم يقصد الإساءة للمغرب لو كانوا يريدون الإساءة لنا لاعترفوا بالمرتزقة منذ مدة و الخريطة التي ظهرت في الشريط هي الصورة التي كانت لدى جميع دول العالم لا تلتفتوا كثيرا لمثل هذه الأمور حتى الجزائر أظهرت قبل بضع أسابيع خريطة المغرب كاملة هل ذلك يعني أنها اعترفت بمغربية الصحراء
استفادة المغرب من تقاربه مع دولة إسرائيل الشقيقة ستكون كبيرة لا تنساقوا وراء المتاجرين بالدين فهم من أساء للإسلام و ليس الغرب
…الاعتذار مقبول من اصدقائنا الاسرائيليين.ومن الان فصاعدا لم ولن تبق في اسرائيل الخرائط القديمة التي تبتر الصحراء عن مغربها.هناك اخبار من تلأبيب عن صدور اوامر عليا اسرائيلية بتجند المطابع لاخراج الملاين من الخرائط تظهر خريطة المغرب كاملة من طنجة الى الكويرة.وقد تم اخبار الادارات و.و.و.بحجب الخرائط القديمة ريثما يتوصلون قريبا جدا
بالجديدة التي بدأت تظهر فعلا في بعض الاماكن.فشكر لدولة اسرائيل الصديقة.والتحيا الصداقة الاسرائيلية المغربية.وتازة قبل غزة ……
الصورة التي أظهرت خريطة المغرب مبتورة فيها الصحراء الغربية حدث مقصود للتغطية على فضيحة التطبيع، وللعلم فإن التطبيع شأن أفراد وهيئات ومؤسسات وليس شأن الشعب المغربي والأمة الإسلامية، ففلسطين بلاد إسلامية للشعب الفسطيني والمسيحيين الذين يعيشون بفلسطين وسيبقى كذلك ولو اعترفت بالكيان الغاصب كل الدنيا وأضيف إليها اعتراف الجن، كل ذلك لا مصداقية له والحق لا يتبدل ولا يتقادم
خيرها في غيرها والله تا مزيان للمغرب بش إعرف معمن كيتعمل اليهود مفيهم تيقا المهم وخات طبعنى ضروري الحدر في بعض المسائل مثل قضية فليسطين لا يجب أن نتخلى عليها ولو عراضو علينا الدنيا وما فيها
السلام عليكم
…..ولم تكن هناك خريطة جديدة متوفرة حينها لا تضم الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه.
من السهل جدا وجود قلم مصحح
,correcteur
او وقوف نتنياهو أمام خلفية أخرى.
اليهود لا يلعبون، كل شيئ عندهم مقصود.
يجب الاحتياط من اليهودي.
تعايش حذر
هذه كذبة رأس السنة المعنى واضح لا فائدة في التكرار كفى من مغالطة الشعب ليس هناك خطاء هناك رسالات بطريقة غير مباشرة
لعب الدراري.
أولى حلقات مسلسل إسمه الابتزاز السياسي
كل الشكر و المودة للشعب الاسرائيلي الصديق. اسرائيل اثبتت دائما انها صديق وفي للمغرب
ويل للمطففين…
ربما الكيل ناقص..
و من شيم الذين يكتالون…
مشكلة خريطة الصحراء المغربية لماذا يوضح عليها الخط ليس بسبب نتيناهوا او غيره حتى البرامج القنوات العربية يتم وضع الخط سببه موقع غوغل هو الذي يرفض تغيير الخراءط يضع الخط على الصحراء رغم غوغل يتناقض مع نفسه مازال يعترف خريطة السودان بكاملها رغم هناك دولة جنوب السودان انفصلت عنه لذلك طلبت مرار ان يقوم المغاربة بالحملة كبرى الضغط الشعبي موقع غوغل تغيير خراءطه معظم الدول حاليا تعتمد على غوغل نشر الخراءط العالم بي اصافة المغرب لا يهمه موقف نتيناهوا او الاسراءيل المغرب اصلا عقد الاتفاق مع ترامب وامريكا هي الراعية الاتفاق وتنفيذه هي التي تسهر على مراقبته تنفيذه امريكا اعتراف الصحراء المغربية هذا اهم عند المغرب
على الاقل الاسرائليون اعتذروا عن الخطأ والخطأ وارد ، اما بعض الرؤوس المتحجرة والقلوب الصماء لا تعتذر ولا تريد التراجع عن غيها وجهلها رغم كل محاولة الصلح ومد يد التسامح والسلم تصر على تغذية الحقد والكراهية ضد جار مسلم مسالم ، والاكثر من ذلك انها مستعدة ان تدوس كل القيم والاعراف واستنفاذ الخزائن لشحن العداوة والبغضاء التي بانت من افواههم وما تكن قلوبهم اعظم .
يجب تسربع إتفاقات المبرمة بين مملكة وامريكة وإسرائيل نحن ننتضر نتيجة على أرض الواقع .رجعة علاقة مع إسرائيل ليس على زينهم ولا كحل عيونهم مصلحة ثم مصلحة وإلا سنقطع العلاقة من جديد
المهم الاعتذار ومن اليوم فصعيداً نريدها كاملة من طنجة الى الگويرة المهم تباً للصحافة الجزائرية التي تبحث سوى على ما يشفي غليليها وشكراً للخارجية الاسرائلية على هذا الاعتدار فليموتو بغيضيهم لنا الصحراء ولهم الشعارات الزائفة التي لاتغني ولا تسمن من جوع
الا يمكن أن تكون الخريطة المبتورة منها الصحراء المغربية رسالة دبلوماسية موجهة من جهة للمغرب واليهود المغاربة خاصة وأن نتنياهو يمثل اليهود الاشكناز ، وربما كمحاولة لابتزاز المغرب في المفاوضات حول أجرأة الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل من جهة ثانية .
مثل هذه الرسائل تكون مدروسة بعناية ولا مجال فيها للأخطاء العفوية وحتى التبرير الذي قدمه المتحدث باسم الخارجية مردود عليه لأن غوغل أزال الخطوط الفاصلة بين المغرب وصحرائه منذ حوالي اسبوعين .
كما يقول المثل لي ما يشوف من الغربال أعمى باقي الخير القدام
انه ليس خطا بل فعل مقصود ، اي انه ادا أردتم ان تعترف اسرائيل بمغربية الصحراء فعليكم الاعتراف بالقدس كعاصمة ” لاسرائيل”، اليهود يساومون في كل شيء، وسورة البقرة دليل على مكرهم.
ماذا لو اخطأ وزير اماراتي اوسعودي او قطري بخصوص خريطة المغربى .هل من دافعوا عن نتانياهو واسرائيل بتعالقيهم.سيدافعون عن الوزير الخليجي؟. و سيقولون انه مجرد خطأ ووجب قبول الاعتذار.
تصوروا معي أننا طبعنا و لا زالت لم تعترف بالصحراء المغربية؟
الموضوع يجب ان يكون الجزاير و ليس اسرئيل فهم الذين ينفقون كل اموال الشعب لتمزيق المغرب اتحدو على واحدة ايها المغاربة جزاكم الله خير على ان لا للمغرب عدو غير الجزاير.
هذا يدل على أن اسرائيل لا تعترف رسميا بمغربية الصحراء… الاعتذار هو أن يصرح ناتنياهو علانية مثل ترامب بمغربية الصحراء و الا فان ربط علاقات مغربية مع اسرائيل لا فائدة للمغرب منه…. أما تبرير الخطأ بهذا الأسلوب فيدل على البلادة … كيف لم ينتبه رئيس وزراء اسرائيل الى خريطة المغرب و هي مبتورة من صحرائها ؟ ان الخطأ مقصود أو أن ناتنياهو بليد و كذلك كل من كان معه و لم ينتبه لخربطة اامغرب…. أرجو من المغرب نشر خريطة فلسطين و اسرائيل في حدود 4 يونيو 1967 كحل مقترح للدوانين …. هذا هو جواب الخطأ
في الصيف، خرجت أقلام تهاجم الفلسطينيين من أجل خريطة مبتورة! الخريطة كانت حافزا قويا للدفع بالتطبيع! بعد الاعتراف الأمريكي و إعلان التطبيع، وقع السفير الأمريكي خريطة تزيل الحدود الخرائطية بين المغرب و صحرائه الأزلية الأبدية. أمريكا نفسها كانت مغربية و المغرب كان أمريكيا قبل كارثة تزحزح القارات. الجيولوجيا أيضا تنزع للإنفصال! فرحنا حد الهستيريا بالتوقيع! الرومانيون كانوا يبتهجون عندما يعطيهم الامبراطور زرعهم و هو نتاج جهدهم و عرقهم! نتنياهو أطل علينا بخريطة مبتورة. إياكم و استغباءه! رسالته ذكية للمطبعين معه! دخلتم في شراكي و لن تخرجوا منها! الاعتراف ليست خدمة لكم! نحن لا نخدم أحدا! يقوم على خدمتنا الآخرون حد الاستعباد! الخريطة سيف ديموقليس المسلط على رقابكم! أي تراجع منكم، يعني بتر الخريطة و الجغرافيا! توقيع السفير له نفس المعنى! توقيع السفير بَتَرَهُ و سحبه نتنياهو! يقول له أنا المخول بالتوقيع! هذا مجالي الحيوي! الحق التاريخي لفكرة هيرتزل في الجنوب! ليس لدينا رجال في مستوى ذكاء و خبث نتنياهو! هل اعتذر بنفسه؟ لن يفعل! هو يعرف ما يفعل! لدينا حساسية للخرائط! هم يقرؤونها و يوظفونها جيدا!