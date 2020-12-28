مسؤولون إسرائيليون يعتذرون للرباط عن خريطة تنقصها الصحراء المغربية

مسؤولون إسرائيليون يعتذرون للرباط عن خريطة تنقصها الصحراء المغربية
و.م.ع
الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:00

تفاعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع موجة الغضب في المغرب عقب ظهور بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شريط فيديو يتضمن خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، مباشرة بعد الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع الملك محمد السادس.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مسؤولين إسرائيليين اتصلوا بوزارة الشؤون الخارجية المغربية للتعبير عن اعتذارهم من خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، التي كانت خلفية الفيديو الذي تحدث فيه بنيامين نتنياهو حول تفاصيل اتصاله بالملك محمد السادس بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

خريطة المغرب مبتورة أثارت أيضاً غضب اليهود المغاربة والإسرائيليين، والذين سارعوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعوة نتنياهو إلى الاعتذار عن ذلك الخطأ وتصحيحه.

وقال إيدي كوهين، وهو صحافي وكاتب وأستاذ جامعي إسرائيلي، على صفحته بـ”تويتر”: أعارض الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو وخلفه خريطة المغرب الشقيق ناقص صحرائه!!”.

وشدد الكاتب الإسرائيلي على أن “الاعتراف بمغربية الصحراء واجب وحق على كل شريف، وهو بلا فضل ولا منة لأحد مثل قول لشخص: معطفك لك”.

وأكد حسن كعيبة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، أن “خريطة المغرب مبتورة التي ظهرت في فيديو نتنياهو هي قديمة جداً، ولم تكن هناك خريطة جديدة متوفرة حينها لا تضم الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العَلَم المغربي الذي ظهر إلى جانب رئيس الوزراء نتنياهو في الفيديو يدل على الصداقة العميقة بين تل أبيب والرباط”.

وجاء في الإعلان الثلاثي، الذي وقعته إسرائيل إلى جانب المغرب وأمريكا: “تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية”؛ ما يعني أن إسرائيل تلتزم من خلال الاتفاق الثلاثي بدعم مغربية الصحراء والدفاع عنها.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية نقلت فيديو نتنياهو وهو يظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، وقالت إن “المغرب أعلن عن اتفاق لعودة التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، إلا أن نتنياهو لم يعطِ هذا الأمر أية أهمية على ما يبدو”.

ووقّعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الثلاثاء الماضي بالرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي إلى المغرب بقيادة جاريد كوشنر.

الصحراء المغربية الملك محمد السادس بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية الإسرائيلية

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‫تعليقات الزوار

63
  • كمال
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:07

    بزاف على هاد الصحراء
    والله صدعتونا بها
    صافي طبعتو إوا باركا

    -238
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  • مواضف سابق
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:07

    ليس هناك خطاء هناك رسالات بطريقة غير مباشرة حتى المغرب يلعب سترونج معى اسرائيل و امريكا… اهم شيئ الاعتراف الامركي الصحراء عطني نعطيك

    -81
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  • مغربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:09

    اليهود لا عهد لهم اهل مكر وخداع

    -62
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  • احمد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:09

    الخطأ مرفوض والاعتذار مقبول الله الوطن الملك

    151
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  • dahaoui
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:09

    و سيأتي يوم إن شاء الله و ستعتدر لنا إسبانيا لأن خريطة المغرب تنقصها أيضا سبتة و مليلية

    165
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  • متتبع
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:10

    في علم السياسة ما أقدم عليه الوزيرالصهيوني هو خطأ كبيرإستراتيجيا وسياسيا وتواصليا, علما أن الموساد معروف بتخطيطه المحكم لأي عملية سواء عسكرية أو سياسية أو غيرها.

    74
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  • واكواك
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:10

    شخبط لخبيط يقول المتل الشهير “الى بانت المعنى لا فايدة فالتكرار” وكما كان يقول احد الاساتدة “شرح الواحات من المفضحات” انتهى الكلام

    -46
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  • rachida
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:11

    السلام عليكم.الخطأ وارد ونتمنى أن تصححه إسرائيل ومن اللذي لا يخطأ أو ينسى.غدا سوف ترون خريطة المغرب كاملة في إسرائيل.فلا تستعجلوا الأمور وتحكموا بسرعة لأن إسرائيل لا تلعب فلا يمكنها أن تجازف بمصالحها ومصداقيتها مع المغرب هكذا.كل ما في الأمر أن هناك خطأ غير مقصود..غدا سوف ترون الخريطة كاملة مكمولة في اعلامهم واذاعاتهم وقنواتهم وما باسراع وزير خارجيهم للاعتذار لخير دليل على انه محرد خطأ فقط وليس متعمد

    57
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  • Mounir
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:11

    لازم نتنياهو يعتذر هو بالصوت والصورة كيفما دار ملي تكلم المرة الأولى ماشي يصيفط مدير المكتب

    34
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  • غريب
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:11

    ** “جزء من الفلسطينيين وضع خريطة مبتورة والجزء الآخر يعتذر عن ذلك” **
    المعلقون: الفلسطينيون ضدنا وأشرار، وتازة قبل غزة
    —-
    ** “جزء من الإسرائيليين وضع خريطة مبتورة والجزء الآخر يعتذر عن ذلك” **
    المعلقون: الإسرائيليون لطفاء يصححون أخطائهم، وتلأبيب قبل تازة
    —-

    23
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  • بيغراض
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:12

    هده فرصة كي تضغط اسرائيل على گوگل لتغيير خريطة المغرب و من تم تقديمها بكامل ترابه الوطني

    39
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  • مسمار جحا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:13

    الصهاينة يستفزون المغاربة و مصير كل مطبع خضع لهم هادي البداية و القادم أسوء

    -30
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  • Ingenieur
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:13

    ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
    لا توجد أخطاء عفوية في السياسة فالغرب هدفه تفريق المسلمين وإضعافهم.. بالأمس القريب دعمت امريكا صدام حسين و بعد سنوات إغتالته لأسباب وهمية…بالأمس دعمت أمريكا تركيا والآن أصبحت عدوة…اليهود لا عهد لهم منذ زمن موسى و سليمان حتى عهدنا هذا…
    ااعرب سيؤكلون واحدا تلوى الآخر بسبب مكر اليهود
    ”أكلت يوم أكل الثور الأسود”

    40
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  • abdelali zizi
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:13

    يا عجب على قوم يحبون الاصطياد في الماء العكر
    وما تهمكم أن تكون الخريطة تضم الصحراء المغربية أم لا
    اللهم كتر حسادنا
    فزادهم الله مرضا

    12
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  • عبدو المغربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:14

    هذا ينم على أن نتنياهو وزير غير محنك وفاهم بالدبلوماسية الخارجية..

    -23
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  • طوبى للغرباد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:14

    المغرب الشقيق!! حسن كعيبة المتحدث بإسم الخارجية الصهيونية!!
    طوبى للغرباء

    -8
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  • توفيق
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:15

    عجيب هدا الزمن الدي يمر منه المسلمين رئيس دولة يهودية يعتدر لدولة مسلمة على خطأ في الخريطة ودولة مسلمة وجارة تتأكد جيدا من ضرورة وجود خط بين شمال دولة وجنوبيها قبل بثها في تلفزيونها بل تحرض جميع دول العالم على تقسيم دولة جارة ياليتنا كنا نستطيع الرحيل للعيش بأرضنا وسط المحيط الأطلسي على أن نعيش قرب نظام فاق الصهيونية بسنوات ضوئية

    32
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  • حميد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:17

    مغربية الصحراء ليس على الخرائط بل على الميدان الذي يقول لا شيئ تغير منذ التطبيع مع اسرائيل التي تحتل باب المغاربة.

    18
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  • المعلق
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:17

    لن اتفاجا اذا امر التوفيق بالدعاء “لإسرائيل ” في مساجد المملكة و اصبح من مهام الشبخ و المقدم ان يتاكد من انك تعلق نجمة دواود مي محلك او مكتبك او حتى منزلك. اذا كان التطبيع ضروريا فليكن مع الريف و الشرق و الجنوب المنسيين. أما الصحراء فهي صحراءنا و كنا على الطريق الصحيح لاسترجاعها دون المرور على بني صهيون. سترون العجب كما رآه المصريون و الاردنيون و الفلسطينيون .

    -13
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  • ABC
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:18

    يجب طي هذا الخلاف اتضح أنه صادر عن غير قصد ، والنظر للمستقبل القريب والبعيد ، الخطأ وقع وتم الإعتذار إنتهى الأمر.

    5
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  • محمد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:19

    يجب أن يعرف النظام المغربي أن الصهاينة لا عهد لهم. و انظرو ماذا فعلو في فلسطين.

    -5
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  • Mouatene
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:19

    كل ما في الامر هو ان نطانياهو بقوة الفرحة بالعلاقة الاسرائلية المغربية لم ينتبه لان الخريطة كانت قديمة

    4
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  • سين
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:19

    ينبغي ان يمحو نتانياهو أو سفيره بالمغرب الخط الفاصل على الخريطة كما فعل سفير .و.م.أ.بالرباط.وعلى العموم بالاعتذار مقبول.تحياتي

    9
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  • منار
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:21

    انه كان خطأ فادح و مقصود.
    على نتنياهو ان يعتذر و يصحح خطأه إذا كانت نيته صافيه و انا أشك في ذلك

    -12
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  • الاسد الاطلسي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:23

    الخطء وارد ولاكن على الاسرائيليين الحذر لان جد حساسين لقضيتنا الاولى

    5
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  • السلام
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:23

    لا للتطبيع مع هذا الكيان،والله انها خطوة للوراء أن لم اقل مليون خطوة نحو الهاوية،إنهم يكذبون و يستفزون يخدعون و في النهاية يعتدرون،انهم اليهود الصهاينة بعد إقامة هذا الكيان الخبيث لم يعد هناك يهودي طيب أو أو أو،حذاري ثم حذاري سوف ينقلب السحر على الساحر و تلك أيام نداولها بين الناس.

    -11
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  • Aisa
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:25

    هذا ليس جديد باليهود نقضو الانبياء ، فما بال نحن المغاربة قد وقع خطء.
    نعم قد أخذ الله منهم مواثيق كثيرة، ذكرت في القرآن، ولكنهم نقضوا جميع هذه المواثيق، وقد عاهدهم النبي غير مرة، ولكنهم كانوا ينقضون عهدهم في كل مرة.

    4
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  • الشريف
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:26

    اتمنى ان تكون الخريطة الجديدة في خلفية الاتفاقيات اللتي سيوقعها الوفد المغربي مع الوفد الاسراىيلي الذاهب الى اسراىيل حتى نطوي هذا الموضوع ونبدأ صفحة جديدة على اساس التعاون المشترك .

    5
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  • nouro
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:27

    الاعتذار في حينه هو قمة الاخلاق ولو تم التجريح عن غير قصد ماشي بحال خوتنا لي تيحفرو ليك بالليل وبالنهار اما التجريح فحدث ولا حرج….

    2
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  • مغربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:28

    مكاينش شي حاجة سميتها غلط ولا ملقيناش خريطه جديدة….بلا بلا
    هاداك مساج و حنا فهمناه
    و الملخر الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها

    -6
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  • عبد الله
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:30

    كلما عاهدو عهدا نبده فريق منهم .
    بهذا ذكرهم الله في القران الكريم

    10
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  • دون كيشوت
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:30

    اسرائيل تعتدر عن خريطة منقوصة للمغرب والجيران المسلمون يصرفون نصف ميزانيتهم ليكون محروما من نصف مساحته ودبابهم صدعونا بتجريم التطبيع

    5
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  • حسين اكاديري
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:30

    المغرب حسم الامر على صحرائه
    اما إعلام صرف صحي الجزائريين
    لا تهمنا إنتهى الكلام

    4
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  • أمازيغ مراكشي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:30

    تحية حارة لأهلنا في دولة إسرائيل الشقيقة و نكن كل الإحترام لكم و نتشوق برؤتكم عندنا و بزيارتكم أيضا… المستقبل أمامنا بما فيه خير لشعبينا.

    -8
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  • عادل بوموجة
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:33

    لاحظوا معي الكيان الجزائري طار بالفرحة لما ظهرت الخريطة مبتورة هاهاهاها عقدة الكيان الجزائري من كل ماهو مغربي عقدة معقدة تعقيد نقول لهذا الكيان الجزائري الجبان الخواف من كل ماهو مغربي نحن لكم بالمرصاد أخذنا الصحراء التي مات وتعوق بسببها جميع رؤسائكم وسوف نأخذ تيندوف وجميع الصحراء المحسوبة على الجزائر والأيام بيننا سوف نقزمكم ونعطوكم حجمكم الذي يناسبكم يا أبلد وأجبن نظام على وجه البسيطة

    3
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  • ريمااا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:35

    واش الصهاينة غدرو الانبياء والرسل .بغيتوهم مايغدركم !!!!

    5
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  • الصحراء المغربية
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:35

    عجبا لمن يضعون ثقتهم في اليهود على كل شخص ان يقرأ تاريخ اليهود كله غدر وخيانة خانوا الانبياء والرسل فكيف بمن دونهم
    سوف يخنون. العهد ستبدي الأيام .

    3
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  • الصحراء المغربيه
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:36

    السلام عليكم
    هده هي المناسبة لكي تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء ومن تما فتح قنصليتها بالعيون أو الداخلة
    الله الوطن الملك
    والموت ل أعداء الوحدة الترابية

    4
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  • لوصيكا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:38

    زعما نتنياهو و الحاشية ديالو قبل ما يصورو الفيديو ما تكلموش على الخريطة و لا تصوير الفيديو و الخريطة وراه زعما شي حاجة غير صدقات ههههه الصاهينة و ما ادراك ما الصهاينة المهم تا الاستقبال لي دار ليهم الملك فنظري كان بارد و تا هوما مع يهود ضروري غادي يديرو ليك اللقطات و اول لقطة راكم شغتوها و انا نوصيكم انتظرو منهم الكثير و الكثير من اللقطات لأنه لا عهد لهم

    3
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  • مغربي مغاربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:40

    وهل خمسين عام هذي إسرائيل هي التي كانت ترعى صحراءنا المغربية؟ أرجو أن لا نبالغ في الرهان على أمريكا وإسرائيل، و ربما جعلنا هذا الرهان المبالغ فيه نفقدمكاسبنا من جهة أخرى. لذا يجب أن لا يختفي رهاننا على عشرات الدول الشقيقة والصديقة وراء ضجيج العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي يظل في نظري مجرد كيان بئيس. يجب كذلك أن نتشبث كشعب مغربي أصيل بأخوتنا مع شعوب مغربنا الكبير أي الشعوب المغاربية وبنضالنا المشترك معها لأجل تحقيق الديمقراطية والرفاهية والخروج من الضعف والوهن وفرض مكانتنا بين الدول وعدم الرضى بالتبعية والسير خلف الصفوف. ويجب أن نستمر كشعب مغربي في دعم نضالات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والإيمان بقضية القدس وفلسطين والوقوف بالمرصاد للمؤامرات والتغول الإمبريالي والصهيوني. وأنا كمغربي أناشد إخواننا الجزائريين بوعي الوضعية ومنع النظام الجزائري الفاشل من اللعب بورقة الانفصاليين ضد المغرب و إدراك أن ذلك ليس بتاتا في صالح شعبينا وقد يؤدي لا قدؤ الله إلى وقوع حرب تدمرنا جميعا ويستغلها الصهاينة والإمبراليون.

    4
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  • تازة قبل غزة
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:41

    جميع خرائط جوجل ازالت الخط الوهمي الفاصل بين المغرب و صحرائه،

    2
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  • الله يسترنا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:44

    هليقلنا ليهود مافيهم تيقا كنقولها اوكنعودها وماخفيا اعضم

    2
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  • لم يكن مقصودا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:44

    لا تنساقوا وراء المؤامرات الجزائرية نتانياهو لم يقصد الإساءة للمغرب لو كانوا يريدون الإساءة لنا لاعترفوا بالمرتزقة منذ مدة و الخريطة التي ظهرت في الشريط هي الصورة التي كانت لدى جميع دول العالم لا تلتفتوا كثيرا لمثل هذه الأمور حتى الجزائر أظهرت قبل بضع أسابيع خريطة المغرب كاملة هل ذلك يعني أنها اعترفت بمغربية الصحراء
    استفادة المغرب من تقاربه مع دولة إسرائيل الشقيقة ستكون كبيرة لا تنساقوا وراء المتاجرين بالدين فهم من أساء للإسلام و ليس الغرب

    -1
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  • عبداللطيف المغربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:45

    …الاعتذار مقبول من اصدقائنا الاسرائيليين.ومن الان فصاعدا لم ولن تبق في اسرائيل الخرائط القديمة التي تبتر الصحراء عن مغربها.هناك اخبار من تلأبيب عن صدور اوامر عليا اسرائيلية بتجند المطابع لاخراج الملاين من الخرائط تظهر خريطة المغرب كاملة من طنجة الى الكويرة.وقد تم اخبار الادارات و.و.و.بحجب الخرائط القديمة ريثما يتوصلون قريبا جدا
    بالجديدة التي بدأت تظهر فعلا في بعض الاماكن.فشكر لدولة اسرائيل الصديقة.والتحيا الصداقة الاسرائيلية المغربية.وتازة قبل غزة ……

    -1
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  • محمد محمد البقاش
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:46

    الصورة التي أظهرت خريطة المغرب مبتورة فيها الصحراء الغربية حدث مقصود للتغطية على فضيحة التطبيع، وللعلم فإن التطبيع شأن أفراد وهيئات ومؤسسات وليس شأن الشعب المغربي والأمة الإسلامية، ففلسطين بلاد إسلامية للشعب الفسطيني والمسيحيين الذين يعيشون بفلسطين وسيبقى كذلك ولو اعترفت بالكيان الغاصب كل الدنيا وأضيف إليها اعتراف الجن، كل ذلك لا مصداقية له والحق لا يتبدل ولا يتقادم

    0
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  • جولاق
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:50

    خيرها في غيرها والله تا مزيان للمغرب بش إعرف معمن كيتعمل اليهود مفيهم تيقا المهم وخات طبعنى ضروري الحدر في بعض المسائل مثل قضية فليسطين لا يجب أن نتخلى عليها ولو عراضو علينا الدنيا وما فيها

    2
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  • مغربي
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:52

    السلام عليكم
    …..ولم تكن هناك خريطة جديدة متوفرة حينها لا تضم الخط الفاصل بين المغرب وصحرائه.
    من السهل جدا وجود قلم مصحح
    ,correcteur
    او وقوف نتنياهو أمام خلفية أخرى.
    اليهود لا يلعبون، كل شيئ عندهم مقصود.
    يجب الاحتياط من اليهودي.
    تعايش حذر

    0
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  • mohamed
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:53

    هذه كذبة رأس السنة المعنى واضح لا فائدة في التكرار كفى من مغالطة الشعب ليس هناك خطاء هناك رسالات بطريقة غير مباشرة

    0
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  • عبدو من سلا
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 12:59

    لعب الدراري.
    أولى حلقات مسلسل إسمه الابتزاز السياسي

    -1
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  • محمد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:00

    كل الشكر و المودة للشعب الاسرائيلي الصديق. اسرائيل اثبتت دائما انها صديق وفي للمغرب

    1
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  • ملاحظ
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:00

    ويل للمطففين…
    ربما الكيل ناقص..
    و من شيم الذين يكتالون…

    0
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  • جلال
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:04

    مشكلة خريطة الصحراء المغربية لماذا يوضح عليها الخط ليس بسبب نتيناهوا او غيره حتى البرامج القنوات العربية يتم وضع الخط سببه موقع غوغل هو الذي يرفض تغيير الخراءط يضع الخط على الصحراء رغم غوغل يتناقض مع نفسه مازال يعترف خريطة السودان بكاملها رغم هناك دولة جنوب السودان انفصلت عنه لذلك طلبت مرار ان يقوم المغاربة بالحملة كبرى الضغط الشعبي موقع غوغل تغيير خراءطه معظم الدول حاليا تعتمد على غوغل نشر الخراءط العالم بي اصافة المغرب لا يهمه موقف نتيناهوا او الاسراءيل المغرب اصلا عقد الاتفاق مع ترامب وامريكا هي الراعية الاتفاق وتنفيذه هي التي تسهر على مراقبته تنفيذه امريكا اعتراف الصحراء المغربية هذا اهم عند المغرب

    0
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  • مغربية
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:05

    على الاقل الاسرائليون اعتذروا عن الخطأ والخطأ وارد ، اما بعض الرؤوس المتحجرة والقلوب الصماء لا تعتذر ولا تريد التراجع عن غيها وجهلها رغم كل محاولة الصلح ومد يد التسامح والسلم تصر على تغذية الحقد والكراهية ضد جار مسلم مسالم ، والاكثر من ذلك انها مستعدة ان تدوس كل القيم والاعراف واستنفاذ الخزائن لشحن العداوة والبغضاء التي بانت من افواههم وما تكن قلوبهم اعظم .

    3
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  • هشام
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:05

    يجب تسربع إتفاقات المبرمة بين مملكة وامريكة وإسرائيل نحن ننتضر نتيجة على أرض الواقع .رجعة علاقة مع إسرائيل ليس على زينهم ولا كحل عيونهم مصلحة ثم مصلحة وإلا سنقطع العلاقة من جديد

    0
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  • كتون
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:08

    المهم الاعتذار ومن اليوم فصعيداً نريدها كاملة من طنجة الى الگويرة المهم تباً للصحافة الجزائرية التي تبحث سوى على ما يشفي غليليها وشكراً للخارجية الاسرائلية على هذا الاعتدار فليموتو بغيضيهم لنا الصحراء ولهم الشعارات الزائفة التي لاتغني ولا تسمن من جوع

    1
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  • احمد
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:09

    الا يمكن أن تكون الخريطة المبتورة منها الصحراء المغربية رسالة دبلوماسية موجهة من جهة للمغرب واليهود المغاربة خاصة وأن نتنياهو يمثل اليهود الاشكناز ، وربما كمحاولة لابتزاز المغرب في المفاوضات حول أجرأة الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل من جهة ثانية .
    مثل هذه الرسائل تكون مدروسة بعناية ولا مجال فيها للأخطاء العفوية وحتى التبرير الذي قدمه المتحدث باسم الخارجية مردود عليه لأن غوغل أزال الخطوط الفاصلة بين المغرب وصحرائه منذ حوالي اسبوعين .

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  • ملاحضة
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:11

    كما يقول المثل لي ما يشوف من الغربال أعمى باقي الخير القدام

    2
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  • فيقوا من الغفلة يا مغاربة
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:12

    انه ليس خطا بل فعل مقصود ، اي انه ادا أردتم ان تعترف اسرائيل بمغربية الصحراء فعليكم الاعتراف بالقدس كعاصمة ” لاسرائيل”، اليهود يساومون في كل شيء، وسورة البقرة دليل على مكرهم.

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  • أوتاد خيمة
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:14

    ماذا لو اخطأ وزير اماراتي اوسعودي او قطري بخصوص خريطة المغربى .هل من دافعوا عن نتانياهو واسرائيل بتعالقيهم.سيدافعون عن الوزير الخليجي؟. و سيقولون انه مجرد خطأ ووجب قبول الاعتذار.

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  • Rachid
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:16

    تصوروا معي أننا طبعنا و لا زالت لم تعترف بالصحراء المغربية؟

    -3
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  • بلال
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:26

    الموضوع يجب ان يكون الجزاير و ليس اسرئيل فهم الذين ينفقون كل اموال الشعب لتمزيق المغرب اتحدو على واحدة ايها المغاربة جزاكم الله خير على ان لا للمغرب عدو غير الجزاير.

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  • عبده/ الرباط
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:30

    هذا يدل على أن اسرائيل لا تعترف رسميا بمغربية الصحراء… الاعتذار هو أن يصرح ناتنياهو علانية مثل ترامب بمغربية الصحراء و الا فان ربط علاقات مغربية مع اسرائيل لا فائدة للمغرب منه…. أما تبرير الخطأ بهذا الأسلوب فيدل على البلادة … كيف لم ينتبه رئيس وزراء اسرائيل الى خريطة المغرب و هي مبتورة من صحرائها ؟ ان الخطأ مقصود أو أن ناتنياهو بليد و كذلك كل من كان معه و لم ينتبه لخربطة اامغرب…. أرجو من المغرب نشر خريطة فلسطين و اسرائيل في حدود 4 يونيو 1967 كحل مقترح للدوانين …. هذا هو جواب الخطأ

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  • خريطة فتح، السفير و نتنياهو
    الإثنين 28 دجنبر 2020 - 13:31

    في الصيف، خرجت أقلام تهاجم الفلسطينيين من أجل خريطة مبتورة! الخريطة كانت حافزا قويا للدفع بالتطبيع! بعد الاعتراف الأمريكي و إعلان التطبيع، وقع السفير الأمريكي خريطة تزيل الحدود الخرائطية بين المغرب و صحرائه الأزلية الأبدية. أمريكا نفسها كانت مغربية و المغرب كان أمريكيا قبل كارثة تزحزح القارات. الجيولوجيا أيضا تنزع للإنفصال! فرحنا حد الهستيريا بالتوقيع! الرومانيون كانوا يبتهجون عندما يعطيهم الامبراطور زرعهم و هو نتاج جهدهم و عرقهم! نتنياهو أطل علينا بخريطة مبتورة. إياكم و استغباءه! رسالته ذكية للمطبعين معه! دخلتم في شراكي و لن تخرجوا منها! الاعتراف ليست خدمة لكم! نحن لا نخدم أحدا! يقوم على خدمتنا الآخرون حد الاستعباد! الخريطة سيف ديموقليس المسلط على رقابكم! أي تراجع منكم، يعني بتر الخريطة و الجغرافيا! توقيع السفير له نفس المعنى! توقيع السفير بَتَرَهُ و سحبه نتنياهو! يقول له أنا المخول بالتوقيع! هذا مجالي الحيوي! الحق التاريخي لفكرة هيرتزل في الجنوب! ليس لدينا رجال في مستوى ذكاء و خبث نتنياهو! هل اعتذر بنفسه؟ لن يفعل! هو يعرف ما يفعل! لدينا حساسية للخرائط! هم يقرؤونها و يوظفونها جيدا!

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