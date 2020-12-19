مسؤولون يواكبون تنمية السياحة في سيدي إفني

في إطار متابعة ودعم التنمية السياحية على مستوى الأقاليم الجنوبية قام عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، بزيارة عمل إلى إقليم سيدي إفني، اليوم السبت، لمواكبة تقدم برنامج التنمية السياحية المدرج في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية “إقليم سيدي إفني ‘ الموقع أمام الملك في فبراير 2016 بالداخلة.

خلال هذا التحرك، الذي حضرته وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وعامل إقليم سيدي إفني، تم زيارة الموقع السياحي المتميز للكزيرة باقليم سيدي إفني.

ووفق بلاغ للشركة المغربية للهندسة السياحية، توصلت به هسبريس، يعتبر شاطئ لكزيرة من أجمل الشواطئ في المغرب بأقواسه الحمراء المنحوتة بفعل المد، وسوف يعرف بالتوازي مع أعمال التعزيز والتهيئة، وضع مخطط للتنمية السياحة التي ستبرز اللأهمية السياحية لهذه المعلمة الطبيعية.

وبهذا الصدد، ستعمل فرق الشركة المغربية للهندسة السياحية ومصالح العمالة، يضيف البلاغ، بحزم وبالتشاور مع المصالح التقنية لمختلف الشركاء لضمان تنمية سياحة مستدامة تراهن على ترجمة الازدواجية بين الحاجة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية التراث الطبيعي.

في هذا السياق، ولضمان تطوير معقلن للكزيرة واستهداف المستثمرين الدين لهم دراية في مجال التنمية المستدامة، ستعمل الشركة المغربية للهندسة السياحية بالتشاور مع الشركاء المحليين من أجل تطوير مخطط للمنتوج السياحي بسيدي إفني وخاصة بالكزيرة، يقول البلاغ.