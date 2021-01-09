"تدهور" البنيات التحتية يلاحق المنتخبين المغاربة

في وقت تشهد فيه عدد من المدن فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على بلادنا هذه الأيام، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لانتقاد الوضعية الكارثية للبنيات التحتية.

الكونفدرالية انتقدت تهرب الفاعلين من منتخبين وشركات للتدبير المفوض وسلطات من تحمل المسؤولية، وقالت إن “الوضعية الكارثية للبنيات التحتية تفضح حجم الفساد واللامسؤولية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي”.

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يتحمل نتائجه الكارثية المواطن المغربي، موردة أنه “بالإضافة إلى تداعيات الجائحة والوضع الاجتماعي الصعب الذي لازالت تعيشه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، تنضاف الكوارث الطبيعية لتفضح الأزمة المركبة والبنيوية وعجز السلطات والمنتخبين وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعت النقابة إلى ضرورة “التحرك بشكل عاجل للحد من الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية والأزمة الصحية على الفئات الهشة”، و”فتح حوار عمومي مؤسساتي بإشراك كافة المعنيين بورشي إصلاح المؤسسات العمومية وتعميم الحماية الاجتماعية”.

يأتي هذا تزامنا مع مطالب متتالية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام الوطني من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل، لعل آخرها “هشاشة” البنيات التحتية التي كشفت عنها مياه التساقطات المطرية.

وتحولت كثير من المدن المغربية، في مقدمتها الدار البيضاء، إلى “برك مائية” خلال الفترة الأخيرة، بفعل غزارة الأمطار التي لم تتمكن شبكات تصريف المياه من استيعابها، وهو ما أعاد موضوع البنيات التحتية إلى واجهة النقاش في ظل الخسائر المادية التي تكبدها كثير من المواطنين.