مسؤول أوروبي: اللحظة لا تناسب جوازات كورونا

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، إنه على الرغم من إمكانية إدخال نظام خاص بإجازة مرور تثبت تلقى لقاح “كوفيد-19″، أو ما يعرف باسم “جواز سفر لقاح كورونا”، فإن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك حتى الآن.

وقال ميشيل، في مقابلة مع برنامج “بويتنهوف” الإخباري، إن النقاش كان “وثيق الصلة بالموضوع”. وأضاف أن “القرار يبقى بأيدي زعماء الاتحاد الأوروبي”.

وطالب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، بتقديم جواز سفر يوضح تلقي التلقيح المضاد لكورونا.

لكن ميشيل قال إنه على الرغم من الاتفاق على تقديم مثل هذه الشهادة، من حيث المبدأ، فإن اللحظة المناسبة لم تأت بعد.

وقال لـ”بويتنهوف”: “من الواضح، في نظري، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على ضرورة تلقيح المزيد من الناس أولا”.

وتابع المسؤول نفسه: “إذا تم إدخال النظام في وقت مبكر للغاية فقد يؤدي إلى إحباط هائل في أوروبا وفي الخارج”.

وردا على سؤال عما إذا كان السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون ممكنا، في المستقبل، للأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح كورونا، قال ميشيل إنه “لا يستبعد أي شيء”.