مسؤول أوروبي: اللحظة لا تناسب جوازات كورونا

مسؤول أوروبي: اللحظة لا تناسب جوازات كورونا
صورة: د.ب.أ
الأحد 17 يناير 2021 - 18:30

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأحد، إنه على الرغم من إمكانية إدخال نظام خاص بإجازة مرور تثبت تلقى لقاح “كوفيد-19″، أو ما يعرف باسم “جواز سفر لقاح كورونا”، فإن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك حتى الآن.

وقال ميشيل، في مقابلة مع برنامج “بويتنهوف” الإخباري، إن النقاش كان “وثيق الصلة بالموضوع”. وأضاف أن “القرار يبقى بأيدي زعماء الاتحاد الأوروبي”.

وطالب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية نُشرت في وسائل الإعلام المحلية، بتقديم جواز سفر يوضح تلقي التلقيح المضاد لكورونا.

لكن ميشيل قال إنه على الرغم من الاتفاق على تقديم مثل هذه الشهادة، من حيث المبدأ، فإن اللحظة المناسبة لم تأت بعد.

وقال لـ”بويتنهوف”: “من الواضح، في نظري، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على ضرورة تلقيح المزيد من الناس أولا”.

وتابع المسؤول نفسه: “إذا تم إدخال النظام في وقت مبكر للغاية فقد يؤدي إلى إحباط هائل في أوروبا وفي الخارج”.

وردا على سؤال عما إذا كان السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون ممكنا، في المستقبل، للأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح كورونا، قال ميشيل إنه “لا يستبعد أي شيء”.

جوازات السفر رئيس المجلس الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي لقاح فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • khalid
    الأحد 17 يناير 2021 - 18:34

    اه على ماخسر المغرب من امةال طائلة على المهرجانات وما يسمي بالفن وعلى جامعة كرة القدم ومننخبها الفاشل عبر سنين.

    ااااه لو ثم استثمار ربع تلك الاموال في البحث العلمي.

    ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

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  • سعودي
    الأحد 17 يناير 2021 - 18:38

    تلقيت الجرعة الثانية من لقاح فايز يوم 2021/1/9
    وفي نفس اليوم اصدرت وزارة الصحة جوازي الصحي واضافته الى سجلي المدني ، بمجرد دخولي على سجلي المدني والضغط على ايقونة الجواز الصحي تظهر معلوماتي ، الحالة المدنية ، رقم جواز السفر ، الاسم ، تاريخ التلقيح وشعار وزارة الصحة ، الجواز الصحي هو المذكور في المقال تحت اسم جواز سفر لقاح كرونا .

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