مسؤول عبري يكشف مقر مكتب الاتصال المغربي

مسؤول عبري يكشف مقر مكتب الاتصال المغربي
صورة: تويتر
الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 14:54

كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عن العمارة التي سيتم فيها فتح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

وكتب جندلمان في تغريدة له على “تويتر”، مرفوقة بصورة للعمارة المعنية، قائلا: “مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل سيفتح قريبا ومن جديد في هذه العمارة بتل أبيب. أهلا وسهلا بكم!”.

إسرائيل الرباط المغرب مكتب الاتصال

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‫تعليقات الزوار

6
  • تسن تسن
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 14:58

    مرحبا بنا عندكم يا إسرائيل. ستكون علاقة مثمرة حتما بين بلدينا.

    12
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  • التسامح
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 15:10

    إن شاء الله علاقة الأمة المغربية بالشعب اليهودي الإسرائيلي من أحسن لأحسن هذه البلاد كانت دائما أرضا للتعايش و أحسنت دائما حتى للمسيئين إليها و التاريخ يشهد

    7
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  • ولد موbz
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 15:19

    عمارة واضحة فالصورة ممتازة……اشكركم على ماتفومون به من اجل مصلحة البلدين نحن كدلك سوف ترون اجمل عمارة بجميع مرافقها ومكاتبها الخلابة وامامها حديقة لها نوار بربحة طيبة مرحبا بكم فى بلاكم الثاني.

    1
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  • ATLAS
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 15:21

    نريد سفارة إسرائيلية كاملة المهام لتيسير كل المعاملات.

    2
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  • متابعات . .
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 15:27

    لا تكثروا و تشقوا على انفسكم بحثا عن شقة في عمارة لتنصيب مكتب اتصال لانه يكفي في ظروف كوفيد انشاء عنوان الكتروني للاتصال عن بعد مع العالم لهذا ترامب بتغريدة على تويتر يكتسح العالم دون ان يتحول الى مكتب البيت الابيض ليدلي بتصريح يفيد في مغربية الصحراء و دعوة العثماني للنزول و الركوع و الخضوع لتوقيع عقد لم يطلع على مضامينه بزمن و عصر التوقيع الالكتروني عن بعد يا حسرة .. شالوم ..

    3
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  • سيمو
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 15:27

    لا توجد دولة في العالم تحب المغرب
    والمغاربة كدولة اسرائيل .

    والدول كفرنسا اسبانيا والجزائر يكنون لنا كل العداء ظاهريا وباطنيا .

    2
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