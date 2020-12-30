مسؤول عبري يكشف مقر مكتب الاتصال المغربي

كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عن العمارة التي سيتم فيها فتح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.

وكتب جندلمان في تغريدة له على “تويتر”، مرفوقة بصورة للعمارة المعنية، قائلا: “مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل سيفتح قريبا ومن جديد في هذه العمارة بتل أبيب. أهلا وسهلا بكم!”.