مسؤول تعليمي: التوظيف الجهوي خيار حكومي

قرر الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدون” بمختلف جهات المغرب العودة إلى خيار الإضراب ابتداء من الاثنين 5 أبريل الجاري إلى غاية الـ8 من الشهر ذاته، وترك الأقسام والخروج إلى الشوارع من أجل مطالبة الوزارة المعنية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتسبب الإضراب الوطني، الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” وبمؤازرة من بعض الإطارات النقابية التعليمية، في شل الحركة التربوية بالمئات من المؤسسات التعليمية في ربوع المملكة، ومن المنتظر أن يطول مقام الأطر التربوية في الشوارع ما إن لم تتدخل الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق مطلب الشغيلة.
وعلى مستوى إقليم ورزازات، كشف يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، “أن الموسم الدراسي انطلق، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا على غرار باقي البلدان والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، بشكل عادي في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية”.
وأوضح المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن ذلك جرى بفضل روح المسؤولية والالتزام الكبيرين لكافة الأطر الإدارية والتربوية، لافتا إلى أن المديرية الإقليمية تمكنت من اتخاذ تدابير ذات طابع بيداغوجي وأخرى ذات طابع صحي مكنت التلميذات والتلاميذ من مواصلة تعليمهم حسب النمط التربوي المحدد والمختار على صعيد كل مؤسسة.
جوابا عن سؤال حول مدى تأثير التوقفات المتتالية التي يعرفها القطاع وتأثيرها السلبي على التعلمات، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات إن من شأن هذه التوقفات التسبب في ضياع الآلاف من ساعات الدراسة والمس بأحد الحقوق الأساسية للمتعلمين والمتعلمات.
المسؤول الإقليمي أكد، في حديثه مع الجريدة، أن التوظيف الجهوي هو خيار إستراتيجي تبنته الحكومة منذ سنة 2016، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية هي من بين القطاعات الحكومية التي استطاعت المضي قدما في تنزيل الجهوية المتقدمة طبقا لما ينص عليه دستور المملكة.
وحسب يوسف بوراس، فعلى صعيد إقليم ورزازات، المعروف بكونه منطقة عبور، وبفضل هذا التوظيف الجهوي، فقد عرف استقرارا ملحوظا للأطر التربوية. كما تمكنت المديرية من تقليص الاكتظاظ داخل الأقسام والحد من الأقسام المشتركة، وكل هذا من أجل الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين، وفق تعبير المسؤول نفسه.
وأكد المسؤول الإقليمي للتربية الوطنية بورزازات أن الوزارة لم ولن تغلق يوما باب الحوار، وكانت وستظل منفتحة على كل الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين أوضاعها، ومن الواجب على الجميع كذلك التحلي بروح المسؤولية والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ؛ وهو أمر لا يمكن إلا أن تنخرط فيه جميع مكونات الجسم التربوي على مستوى الإقليم.
لا وجود لخيار حكومي او استراتيجي في التعليم
لو أن الوزارة في نيتها النهوض بالتعليم لجلست لطاولة الحوار فاليوم ليس الأساتذة المتعاقدين فقط من تركوا الأقسام بل كل الأسرة التعليمية وهذا خير دليل على تدهور الأوضاع
الوزارة تواصل التعنت وكل الفئات تواصل الإضراب وحقوقهم عادلة ومشروعة و التلميذ هو الخاسر الأكبر
نعم للحوار لا للتعاقد لا لخوصصة التعليم ورسالة للذباب لا تحشروا أنوفكم في ما لا يعنيكم و اتركوا الأمور لأصحابها
التعاقد مع امثالكم جريمة في حق التعليم والتلاميذ والوطن. .. يجب فتح أبواب التعليم ﻻصحاب الشواهد العليا الذين يعانون من البطالة ، وطرد هؤلاء الذين لا يعرفون معنى التعليم والتربية والخلق … دول متقدمة نظامها التعاقد ..وﻻ مشكل مع الدول ، من يرفض يستقيل… !؟ الاستقالة امامكم والتعاقد ورائكم وليس لكم اﻻ العمل ……….
المدرسة العمومية على مشارف الموت، مستوى التلاميذ في الحضيض، والله إن التلاميذ ليجدون صعوبة في قراءة نصوص بسيطة، أما فهم تلك النصوص فلا تسأل عنه وذلك بسبب كثرة الإضرابات التي تعد الدولة طرفا فيه ولا تريد أن تجد لها حلا. ولذلك دائما ما تكون الاختيارات التي من طرف واحد كالتعاقد سببا في المشاكل والتصادم بين الشعب وأهل القرار.
المغرب غَرب فيه التعليم، ولا أظن أن سيشرق قريبا.
هؤلاء الأساتذة وصمة عار على التعليم،لماذا قبلوا بالتعاقد منذ البداية؟ أضعتم وقت أبنائنا و هم على أبواب الإمتحانات… على الدولة طردهم و الاستعانة بالعاطلين ذوي الكفاءة
التوظيف الجهوي خيار حكومي غير فالتعليم علاش مايكونش فالبوليس والمالية والعدل والفلاحة …؟ ولا الجهوية بانت ليكم غير فالتعليم
إذن على بركة الله، فليكن توظيفا جهويا في الشرطة وفي الدرك وفي القياد والباشوات، توظيفا جهويا في قضاة النيابة العامة والقضاة، وموظفي وزارتي المالية والعدل .. بما أن التوظيف الجهوي خيار الدولة فنحن مشتاقون أن نرى كوميسير موظف جهوي تابع لولاية الأمن بالجهة لا يحق له الانتقال لجهة أخرى، كوماندار في الدرك الملكي تابع للجهوية وقاضي تابع للمديرية الجهوية لوزارة العدل إلخ
إن كان التوظيف الجهوي خيار الدولة فما أحوجنا أن تطبقوه علينا جميعا وحينها سيكون الأساتذة أول المنخرطين في هذا الورش الوطني الهام
ما رأي القراء الكرام؟ حبذا لو قامت هسبريس بتصويت حول تعميم التوظيف الجهوي على كافة القطاعات وليس فقط استهداف قطاع واحد .. في النهاية كلنا مغاربة ولا تمييز بيننا أليس كذلك؟
هذه السنة كانت استثنائية لأن التلاميذ يدرسون نصف الحصص المبرمجة وما زاد الطين بلة كثرة الاضرابات حينما يغادر التلميذ المدرسة لغياب الاساتذة من يدري ما يمكن ان يفعله في الشارع اضافة ان المستوى أصبح ضعيفا جدا
لست جريمة ولكن أين الحقوق المغاربة يجب أن نكون سواسية كلنا نقول عاشا الوطن وعاش الملك نريد الحقوق لكل مغاربة
لاحظت بالصورة يرفعون لافتات مكتوب عليها التعاقد جريمة ولكن كل من وافق عليها يشارك في الجريمة
“الوزارة لم ولن تغلق يوما باب الحوار” يطلقون الكذبة و يصدقونها..الوزارة تعيش احتقانا غير مسبوق. و أنتم تعرفون أن كل إضرابات الأساتذة و الإداريين تبدأ بحمل الشارات ثم يوم إضراب ثم يومين و هكذا دواليك و لا أنتم حركتم ساكنا ولا الأساتذة و الإداريين تراجعوا و لا التلاميذ إحتجوا ولا أولياء الأمور إستنكروا و لا مطالب تحققت. إلى متى؟؟؟؟
ان كان جريمة ايها الكسالى فلماذا تسابقتم عليه ووقتعم على محتواه ، لا يختلف اثنان على ضعف تعليمكم ومعلوماتكم والكثير منكم لا يستطيع تحرير او قراءة نص بشكل سليم فماذا ستعلون وتعطون لابناء المغاربة ، استحيوا وارجعوا للاقسام عل الأقل لملء الفراغ .
سبحان الله العظيم نفس الأمور التي ندعو إليها في تعاليقنا نجدها ونلمسها في خرجات المسؤولين التربويين الإعلامية .وهذا يدل أننا لسنا البتة عبثيين أو نكتب تعاليق هكذا فقط من التعليق.خيار التعليم بالتعاقد كنا نعتبره دائما خيارا استراتيجيا وناجعا وسوف تظهر ثماره.كما دعونا دائما إلى تغليب والمصلحة والمنفعة العامة وأمور أخرى كثيرة دعونا إليها ولن نتوقف عن ذلك مطلقا.سننتقد ونشجب ونطالب وهذا حقنا ولن ينتزعه منا أحد.
سنة 2016 كان استثناء الان اصبح خيار استراتيجي انه الاسثتناء المغربي
الإضراب والاحتجاج كذلك خيار جد جد استراتيجي بالنسبة لنا، أرى أن الحل هو طردنا وادخال آخرين ربما ربما يكونو خانعين..
والسيد المدير عندو علم بان ناس ما داروش الاضراب وتقتطع ليهوم .وهوما احد الان مازال كايراسلو المصالح بدون جواب