مسار طويل ينتظر تعيين السفير الأمريكي الجديد

بخلاف ما تم ترويجه حول إمكانية تعيين سفير أمريكي جديد بالرباط خلفا للسفير دافيد فيشر، الذي أنهى مهامه تماشيا مع التقاليد الدبلوماسية الأمريكية، أكدت مصادر هسبريس الإلكترونية أن مسار تعويض السفير الأمريكي لا يزال طويلا في الوقت الراهن، بالنظر إلى مسطرة تعيين السفراء في أمريكا، التي يجب أن تنتهي بالمصادقة على الترشيحات الممكنة، وهي عملية مستبعدة حاليا.

وقد ظلت السفارة الأمريكية بالرباط مدة طويلة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدون سفير، ولم تتم المصادقة على تعيين فيشر إلا عند بداية السنة الماضية.

وكانت حقبة السفير الأمريكي فيشر قد تميزت بازدهار كبير للعلاقات المغربية الأمريكية، وباصطفاف دبلوماسي كبير وراء قضية الصحراء المغربية. وقد حاول الإعلام الجزائري النفخ في حدث مغادرة فيشر بسبب جهله الكبير بطريقة تدبير العلاقات الدبلوماسية الأمريكية.