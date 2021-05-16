مساعدات مغربية لفلسطين تصل إلى مطار "ماركا"

تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بوصول طائرة عسكرية ثانية، على متنها الدفعة الثانية من هذه المساعدات، اليوم الأحد، إلى مطار ماركا المدني بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان في استقبال هذه المساعدات خالد الناصري، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء السفارة وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية، وممثل سفارة دولة فلسطين المعتمد في عمّان.

وحطت في وقت سابق من اليوم ذاته، بالمطار نفسه، طائرة أولى على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية.

ومن المنتظر نقل هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين؛ فيما سيتم أيضا إرسال شحنة مساعدات مماثلة على متن طائرتين في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتكون من 40 طنا؛ عبارة عن مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية (10 أطنان).

ويأتي هذا القرار الملكي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت المملكة المغربية أدانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، وتأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة.

وتظل المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.