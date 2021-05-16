مساعدات مغربية لفلسطين تصل إلى مطار "ماركا"

تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بوصول طائرة عسكرية ثانية، على متنها الدفعة الثانية من هذه المساعدات، اليوم الأحد، إلى مطار ماركا المدني بالعاصمة الأردنية عمان.
وكان في استقبال هذه المساعدات خالد الناصري، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء السفارة وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية، وممثل سفارة دولة فلسطين المعتمد في عمّان.
وحطت في وقت سابق من اليوم ذاته، بالمطار نفسه، طائرة أولى على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية.
ومن المنتظر نقل هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين؛ فيما سيتم أيضا إرسال شحنة مساعدات مماثلة على متن طائرتين في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة.
وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتكون من 40 طنا؛ عبارة عن مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية (10 أطنان).
ويأتي هذا القرار الملكي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكانت المملكة المغربية أدانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، وتأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة.
وتظل المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يظهر أن هذه المساعدات من الشعب المغربي ستقدم لعباس وجماعته. أما غزة فيستحيل الوصول إليها من الضفة. كان الأولى إرسالها عبر معبر رفح في مصر..
المساعدات يجب ان تكون اولا بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني،وامداد الفلسطينيين بالسلاح والرجال غير هذا فهو مجرد نفاق.
مبادرة جد طيبة و في الوقت المناسب تعبر عن كرم وتضامن الشعب المغربي
لكن السؤال هو كيف ستصل الى اخواننا في غزة وهي محاصرة
والله انني ابحث عن اولاءك الدين كانوا بالأمس يدافعون عن فلسطين والمقاومة أين هم الان
سواء كانوا دولا او كيانات او أفراد
الم اقل لكم ان مثل هولاء فمهم مفتوح مثل التمساح فقط من اجل الكلام
فلسطين تحتاج إلى مساعدات وادوية وأغطية وأموال ودعواتنا اما التظاهر فلن يضيف اليهم اي شيءا
شبابها قادرون على ردع الاحتلال الاسرائيلي انهم ساعدوهم فقط بالأموال
المغرب في صدارة الأحداث الفلسطينية الان سياسيا وديبلوماسيا واجتماعياً والحمد لله ستكون هناك نتيجة طيبة مادا قدم الآخرون الا التصريحات
هل رايتم فلسطينيا يبكي او يطلب المساعدة من احد للتدخل بل رجال اقوياء لا يخافون ويحاربون حتى بالحجارة ولا يخافون الموت
اما حمل اللافتات والشعارات فلن تنفع بل تعرقل حركة السير فقط والبحث عن الطهور في وساءل الإعلام لانه في المساء يرجع إلى منزله ويتسمر أمام التلفاز برفقة ابناءه والفلسطينيون يعانون
ان تنصروا الله ينصركم ويتبث أقدامكم
نعم لمساعدة فلسطين في محنتهم هاته .لكن هم محتجين مساعدات اكثر من هاته
أهم مساعدة تقدم لشعب الجبارين فلسطين هي عدم التطبيع مع عدوهم اما الاكل والشرب فهم ليسوا في حاجة اليه
احسن مبادرة هي قطع العلاقات مع الدولة المجرمة الصهيونية المحتلة لاراضي الفلسطينيون
و من بعد صيفتوا ليهم الدقيق و السكر و الزيت
القضية الفلسطينية مجرد شعارات ترفع من الضعفاء منذ زمن طويل. هرمنا من هذه القضية ولم نر في حياتنا ولو مبادرة واحدة هاذفة .