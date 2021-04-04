مساهمة بقيمة 100 درهم تضمن التغطية الصحية لشغيلة المهن الحرة

ورش ملكي كبير يهم تعميم التغطية الصحية ضمن الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، والتي ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة، حيث تم تحديد المساهمة في 100 درهم شهريا للمعنيين.
ويهدف الورش الملكي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
وكشف مصدر حكومي لهسبريس أنه تم اختيار المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحصيل المساهمة المرتبطة بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن “هذا الاختيار مرده لما تتوفر عليه من معطيات وقدرة على تنزيل هذا الورش الذي انطلق خلال هذه السنة وبدأ تفعيل تحصيل المساهمة الأولى للأشهر الثلاث”.
وعلى الرغم من حمولة المشروع الاجتماعية وغياب علاقة مباشرة بين إدارة الضرائب والتغطية الصحية، فإن مصدر الجريدة يرى أن “هذه المديرية ستنجح هذا الورش الملكي، إذا تعاون معها المعنيون بعيدا عن منطق التبخيس”، مشددا على أن “هذا الورش يتطلب تعاملا خاصا لتنزيله وفقا للآجال التي حددها الملك محمد السادس”.
وتم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي، وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021.
ويخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة الأشخاص الذاتيون الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ، والملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020، والملزمون الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وسيتم إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من السنة الجارية في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 ملايين فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.
وفي الوقت الذي كان المقترح الأولي هو 400 درهم شهريا لضمان التغطية الصحية وبعد مفاوضات عسيرة تم خفضها إلى 100 درهم، كشفت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس أن ما يقارب 300 ألف مشتغل في المهن الحرة لا يؤدون الضريبة للدولة، أي 60 في المائة من المعنيين اليوم بالمساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية؛ وهو ما يعني أن استفادتهم من التغطية الصحية لن يكلفهم سوى 100 درهم شهريا.
وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات التي توفرت للجريدة أن المديرية العامة للضرائب، وضمن تسهيلات الأداء للمعنيين، قررت تقسيم أداء المساهمة على ثلاثة أشهر أي 300 درهم في كل دفعة، موضحة أنها ستشمل أزيد من 100 مهنة مستقلة تعتمد على الأداء الجزافي سابقا والتي حددتها مدونة الضرائب ضمن خانة الضريبة على الدخل لنظام الربح الجزافي.
وضمن المعطيات الأولية للأشهر الثلاثة، يناير وفبراير ومارس، كشفت المعطيات التي توفرت للجريدة عن استجابة واسعة من قبل المعنيين، حيث تجاوزت في عدد من المدن 80 في المائة؛ في حين أن النسبة المتبقية إما تدخل ضمن الذين يتوفرون على تغطية سلفا بحكم المهن السابقة مثل الموظفين المتقاعدين والأجراء المتقاعدين والذين امتهنوا التجارة أو غيرها أو الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب تدابير جائحة “كورونا”.
جدير بالذكر أن تنزيل قانون الحماية الاجتماعية يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري على المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
وحسب المشروع ذاته، فإن الدولة المغربية تعول على “التضامن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على تحمل واجبات هذا الاشتراك”، موضحا أن هذه الآلية “سترتكز على المخصصات المالية من ميزانية الدولة وكذا العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، فضلا عن جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة”.
سيبدأ مسلسل حلب المواطن من جديد. كفى من استهداف جيوب المواطن فقد تم افراغها اقتطعوا من رواتب البرلمانيين الذي يربجون الكثير اما الموظف البسيط فيعيش بالكاد وراتبه المتواضع يخضع دائما لمسلسل الاقتطاع بدون وجه حق
اللهم يسر ولا تعسر مبادرة طيبة جدا
هكذا سوف يتم تكريس الفقر.الناس محتاجة ونتوما زيدو قتاطعو ليهم
انا خدام بلا كونطرا في تزيين السيارات مدخولي على حساب الخدمة في اليوم كابن النهار اللي ندخل 200 درهم و كاؤن تلنهار اللي مندخل والو …عندي طفل يالله تزاد بغايت نادي 100درهم الشهر باش نستافد من التغطية الصحية و التعويضات العائلية شي واحد بفهمني اش ندير الله يرحم الوالدين.
التأمين الصحي و التأمين على المرض مزيان. الله يسخر
ولكن ما تنساوش تأهيل القطاع الطبي و التمريضي و الصحي بالكامل لأنه بدون مستشفيات في المستوى و بدون طاقم صحي وتمريضي ذو جودة عالية لن ينفع التأمين في شيء.
نعم لتعميم التغطية الصحية ضمن الحماية الاجتماعية
لكن يجب القطع مع راديو خسر والسكنير والو ومواعد لأكتر من سنة وعدم وجود سرير وزيادة في توضيف الكوادر الطبية وبناء مستشفيات في المدن والقرى وتوفير العلاج للمرضى في نفس المدن
كان الجميع مبتهج ومسرور بهذا الخبر المفرح ويدعوا للملك محمد السادس بهذه الالتفات الملكية الطيبة…. لكن لما سمعوا هذه الفئة المستهدفة
أن التأمين الصحي هذا ليس مجانا بل لابد من المساهمة فيه
بدأ الجميع يتراجعون وخاصة في هذا الظرف التي يمر فيها العالم عامة والمغرب خاصة
فجل المهن توقفت كلية أو تضررت بسبب جائحة كورونا.
السؤال الذي أريد له جوابا وأتمنى ان يجيبني احد الإخوة : هل المساهمة ب 100 درهم ستجعل صاحبها يستفيد من التغطية الصحية فقط أو حتى من التعويضات العائلية والتقاعد ووو لاحقا ؟؟؟ من منكم عنده الخبر القين يجيب
انا تاجر بسيط كل راس مالي لا يتعدى 8000 درهم واديت 200 درهم لمادة هادا التناقض والكدب
السؤال المطروح هل للاستفادة من التغطية الصحية مقترن بأداء الضرائب يعني التصريح بالمذاخيل نحن نعرف هناك عدد من المهن والحرف أصحابها لا يؤدون الضرائب ربما لكون هاته الحرف اوالمهن لا تساعدهم لأداء الضرائب لأن أغلب الحرفيين والمهنيين يكترون أماكن العمل + الضو والماء + هناك من يشتغل معه عمال صراحة عندما سمعت بهذا الورش قلت لصاحبي شيء جميل أن يصبح لنا كذالك تقاعد وتغطية صحية وقلت له لكن ستدفع الضرائب أولها الضريبة عن الذخل يعني ستصبح مصرح وهذا ما كانت نبحت عنه الدولة نضرا لأن هناك عدد من المهن والحرف أصحابها يربحون الملايين دون أن تستفيد منهم الدولة ولا يدفعون الضرائب وفكرو جيدا كيف يستفيدو منهم لكن الضحية هم المهن والحرف الصغيرة شيء جيد أن ندفع 100 درهم في الشهر لكن ماذا عن أداء الضرائب وأنا لا أربح سوى علي حسب السوق لكن لماذا تم ربط التغطية الصحية بأداء الضرائب لي فاهم مزيان يفهمني هناك لبس مخفي يجب التوضيح أكتر نحن نعرف كمغاربة ماكيناش شي حاجة مصلحة المواطن أولا فهمونا فقط 100 درهم مساهمة تغطية صحية فهمناها والدولة تقدر تخلص عليك 200 درهم في الشهر اوا الدولة منين غادي تجيب ديك الملايير
هذه مبادرة جيدة حبدا لو رفعت الي 150 او حتى200 درهم وتشمل التقاعدلهاولاء اتمنى ان لا أكون مخطئا
بعض ناس تريد تغطية صحية وتعويض عن بطالة أو فقدان شغل تريد مستشفيات ومدارس ومرافق عمومية في مستوى .بدون أن تنفق ولا درهم واحد لمصلحة ضرائب. أسأل ناس مشتغلين في أروبا عن ضرائب التي يدفعونها .ولاكن في مقابل يجب تفعيل مبدئ محاسبة .وتهرب ضريبي. هناك من يربح ملايين دراهم في سنة ولايدفع درهم واحد إلى دولة .
بادرة طيبة من شأنها أن تضع حدا لمعاناة أناس كثر خارج التغطية الصحية . المرجو إنجاح هذا المشروع.
مبادرة بنائة وجب تشجيعها و العمل جنبا الى جنب لانجاحها كفانا تدمرا و لعب دور الضحية المغرب يسير للامام بخطى ثابتة و يتغير بسرعة كبيرة للافضل وجب علينا تغيير زاوية الرؤية و النظر للمنجزات الكبيرة في جميع المجالات و حتى من لم يستطع المساهمة فما عليه سوى ان يدعو بالتوفيق لاناس يشتغلون ليل نهار محاولين ايجاد حلول لكل المشاكل انا مغربي و افتخر و افتخر و احيي السواعد التي تبني بلدي
هده مبادرة جيدة لابد أن ينخرط فيها المواطن.طبعا سنجد هناك عدة المعلقين خارج السرب ربما لعدم فهم هدا المشروع وسيقولون انه لا يمكنهم المساهمة ب100درهم في الشهر وتجد أنهم يملكون هواتف ذكية ثمنها تساوي مساهمة سنة أو سنتين. لابد من الانخراط في هدا الورش.وشكرا
احنا الأجراء الغير المصرح بهم أو حمير ااطاحونة بمعنى آخر…. كيفاش البلان ديالنا؟
في الحقيقة . . . . . . . . . . فان انجاح ورش تعميم التغطية الصحية ووضع قطارها بطريقة صحيحة صاءبة مستقيمة مضمونة دون ادنئ شك في فشلها يحتاج الئ نظرة ثاقبة قارءة لكثير من الا وضاع الغير الصاءبة ومحاولة القطع معها بالتدريج المعقلن اولاها القطع مع الريع بكل اشكاله تنظيم كل الحرف ايا كانت بانشاء اسواق نمودجية تسع كل الحرفيين الجاءلين وفي كل المدن عبر التراب الوطني تنظيم كل وساءل النقل بدءا بالتريبورتات وصولا للحافلات والقطارات واخيرا وليس باخير تنظيم واظهار كثير من الحرف السرية اللتي تعيش وتعمل في مناطق الظل وهي محسوبة كدالك علئ القطاع الغير النافع الا وهو القطاع الغير المهيكل .
المساهمة فقط للتغطية الصحية عن المرض ولا توجد معاها التعويضات العائلية، لانه لا يعقل تخلص 100 درهم باش تتخلص على الدراري 900 درهم
الاخ البوهالي : الجواب لا.
فقط تغطية صحية : بالدارجة اذا مرضتي تدفع دوا د مرض و تخلص عليه
الدولة عوض أن تتجه لمحاسبة ناهبي ثروات الدولة التجءت للحيط القصير وفرضت عليه ضريبة بحيلة مظبوطة الدراسة، فالصحة حق كل مواطن فلماذا اقحمت إدارة الضرائب في اللعبة؟ فلينظر المواطن زيادة في الضراءب وفرض ضرائب على الدخل للمواطن البسيط،لملء الصنادق لأصحاب النفود ومن يعرفون كيف يشغلون موظفين أشباح لدوييهم، فللمواطن الحق في الصحة بدون مساهمة، فكونه يؤدي ضريبة القيمة المضافة على المواد الإستهلاكية وعلى كل مقتنايته ،بدأ بالجمارك مرورا بالضراءب التي تؤدى عبر وساطة المنتجين وصولا إلى الموزعين،
سلام عليكم واش حتى باعة المتجولين يستفدو الله يرحم ولدين