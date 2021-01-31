مسقط تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

تسلمت سلطنة عمان 100 ألف جرعة من لقاح “أوكسفورد أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، مُصنعة من طرف المعهد الهندي للأمصال واللقاحات .

وأعرب وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة.

وأشار المسؤول إلى أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة كورونا، ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم.

وبين السعيدي أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح “فايزر بيونيتك” أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة.

كما أشار وزير الصحة العماني، أيضا، إلى أنه لا يستبعد مُطلقًا الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة في البلاد، وأنه تم مخبريا تسجيل أربع حالات في السلطنة حتى الآن.