مسن يشكو تداعيات المرض

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‫تعليقات الزوار

3
  • أمازيغي باعمراني
    الأحد 17 يناير 2021 - 19:12

    هذا حال الكثير من المغاربة فيا ترى من يتقاضى 1000 درهم كتقاعد هل يكفيه للتطبيب أو للعيش ؟

    1
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  • البهلول المصطفى
    الأحد 17 يناير 2021 - 19:25

    بسم الله الرحمان الرحيم في ألارض وهم معذبون صدقة
    الله والعضيم

    -1
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  • هذا غير مرض مسن
    الأحد 17 يناير 2021 - 19:54

    هاد الفيديو هضر غير على مرض مين.ماهضرش على روتيني اليومي أولا علاقة جنسية خارج اطار الزواج داكشي علاش ماكاينينش عليه التعليقات

    2
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