مسيرات وشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" تدوي في شوارع مدن جزائرية

انطلقت في مدن جزائرية عدّة، الجمعة، مسيرات جديدة للحراك الاحتجاجي، رافعة شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش ومعارضة للانتخابات التشريعية المبكرة.
وفي العاصمة، بدأت المسيرات بخروج المصلين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة، كما في مسجد الرحمة ومسجد ابن باديس والمؤمنون، ليحتشدوا بالآلاف في ساحات موريس أودان والبريد المركزي، كما شاهد مراسل وكالة فرنس برس.
وعلى غير العادة، كان الانتشار الأمني خفيفا وتركز على الأماكن الحساسة، كمقر الحكومة والرئاسة وكذلك مبنى التلفزيون.
وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في بجاية وقسنطينة وعنابة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) ووهران (غرب).
وكان الشعار الغالب في بداية المسيرات، كما في كل جمعة، “دولة مدنية وليس عسكرية” و”مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية”، وكذلك “لا للانتخابات يا العصابات”.
وبالنسبة لمعاذ، السبعيني المتقاعد، فإن “كل ما يقترحه النظام، سواء انتخابات أو حوار، مرفوض جملة وتفصيلا”.
وتابع: “يطلبون منا أن نقبل التغيير داخل مؤسسات النظام الحاكم ونحن نطالب بالتغيير الجذري لكل النظام”.
كما عادت اليافطات الصغيرة التي رفعها المتظاهرون وكلها تحمل عبارات تدعو إلى “حرية الصحافة” و”استقلال العدالة”.
وكان كريم، وهو طالب يبلغ 23 سنة، يحمل يافطة صفراء كتب عليها بالأسود “دقيقة صمت على روح العدالة”.
وقال لفرنس برس: “العدالة هي حامية الديمقراطية وإذا تم تغييبها أو تسييسها كما يحدث الآن، فلا مجال لبناء دولة الحق والقانون”.
وما زالت السلطة مصممة على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو رغم المعارضة الواسعة المعبّر عنها في مختلف مسيرات الحراك.
ربي معكم يا أحرار الجزاءر و النظام العسكري الى ,,,, التاريخ شاء من شاء و ابى من ابى
يجب أن لا ندخل في لعبة العسكر
الترقب من بعيد و الصمت
هؤلاء القوم بقى فيهم عالنيف
صيف ساخن ينتظر الجزاءر وترقبوا تغيير لهجة عسكر الجزاءر اتجاه المغرب الحراك يشتد ونفاذ المواد الغذائية من الأسواق الزيت والحليب وهزائم متتالية
صيف ساخن وأترقب خلال شهر رمضان الفضيل ستزيد الأمور تعقيدا
حين يصف الحراك حكامهم بالعصابات مادا تبقى لنا ان نصفهم به
رفقا بالجزاءر أيها العسكر وارجعوا إلى تكناتكم واتركوا ابناءها الأبرار يقودون بلدكم نحو بر الأمان قبل فوات الأوان
فعلا لا حماية للديمقراطية بدون عدالة(مستقلة و نزيهة) برافو للطالب كريم
ساعدناهم في حربهم ضد فرنسا و رفضوا الحدود قبل الاستعمار المثل المغربي يقول الديب كدوز عليه غير مرة يارب يبقوا العساكر قرن او قرنين قولوا آميييين
الجميل في المظاهرات الجزائرية انها مظاهرات نظيفة يتعامل معها الأمن بكل احترافية حتى ينصرف المحتشدون